Чому мільйони українців тікають з країни і як їх повернути

Незважаючи на те, що Україна – дуже багата країна з величезним потенціалом, сьогодні у нас склалася просто катастрофічна ситуація з масовим відтоком працездатних громадян. Українці змушені буквально бігти зі своєї Батьківщини в пошуках кращого життя в інших країнах.

Людський потенціал держави не використовується, оскільки ті, хто сьогодні знаходиться при владі, діють не в інтересах народу, а лише обслуговують олігархів і транснаціональні корпорації. А їм начхати на українців – їм лише б викачати з нас побільше. Нахапати тут сотні мільярдів, вичавити нас до нитки і залишити вмирати у злиднях – це їх бізнес-план, і він давно і успішно працює для них.

У підсумку з країни тікають в основному цінні кадри – активні люди з досвідом і освітою, у більшості випадків – з вищою. При цьому реальні обсяги міграції ніхто, звісно, офіційно не називає. Бояться показати плоди своєї "реформаторства". Але за неофіційними даними, на сьогоднішній день близько 10 млн українців працюють за кордоном. Це загрозливі для економіки країни цифри. А враховуючи те, якими шаленими темпами скорочується населення (тільки в 2017 – мінус 200 тис. осіб), то скоро в Україні взагалі нікого не залишиться. Той, хто програє якимось дивом вижити під гнітом олігархів та міжнародних корпорацій, просто втече!

Причому їдуть всі! Їдуть фахівці у промисловій і сільськогосподарській сферах за більш високими зарплатами, тому що зараз всі важливі стратегічні підприємства доведені до банкрутства, все розкрадено і практично вся земля розтягли олігархами або транснаціональними компаніями, які не дають українцям гідно заробляти.

Їдуть випускники вузів, тому що не можуть у своїй країні знайти гідну роботу навіть після отримання вищої освіти.

Їдуть підприємці, тому що сьогодні в Україні склалися просто жахливі умови для ведення бізнесу. У нас величезна проблема з безпекою бізнесу і з можливостями його розвитку. Простому українцеві закритий доступ до фінансів у своїй країні. Банківська система України зусиллями Гонтаревої і її попередників побудована так, що гроші можуть отримати лише олігархи.

Їдуть і інші висококваліфіковані фахівці – лікарі, вчителі, вчені, айтішники. Їдуть туди, де не тільки кращий заробіток, але і вище рівень життя. (А я нагадаю, що в світовому рейтингу за рівнем життя Україна займає 112 місце з 149!).

Так, багато лікарів, наприклад, вибирають для життя і роботи країни, де добре розвинена медицина, де держава вкладає великі гроші у розвиток сфери охорони здоров'я. За різними оцінками, з України щорічно виїжджають до 7 тис. медичних працівників. Вчені виїжджають туди, де держава інвестує в розвиток науки і техніки. Таким чином, кількість вчених за останні 26 років скоротилася в 3,5 рази.

Щоб припинити цю масштабну трудову міграцію і повернути кваліфіковані кадри в Україну, треба побудувати сильну державу, яка буде здатна налагодити справи, так що кожен українець сам захоче повернутися і піднімати свою країну. Держава, в першу чергу, буде для людей праці, чесних трударів!

Для того щоб повернулися працівники промислового та аграрного секторів, необхідно, перш за все, повернути стратегічні підприємства під контроль держави і не допустити прийняття закону про продаж землі на догоду міжнародних картелів. Приватизовані стратегічні об'єкти і розпродана земля – це вірна загибель українського народу і країни!

Тому ми повинні повернути ключові підприємства під контроль держави і поставити туди досвідчених менеджерів, в тому числі і з тих, кого ми повернемо в Україну. Це посприяє розвитку стратегічних галузей: транзитно-транспортного сектору, космічної сфери, верстатобудування, робототехніки, сфери IT, військово-промислового комплексу, аграрного сектору та інших, – допоможе збільшити заробітні плати, створити тисячі робочих місць і почати нарешті реальний розвиток економіки.

Щоб зупинити відтік молоді, необхідно забезпечити випускників вузів чи технікумів першим робочим місцем. Студенти повинні бути впевнені, що після закінчення навчального закладу вони гарантовано отримають роботу. Крім того, потрібно збільшити держзамовлення на тих фахівців, яких Україні не буде вистачати.

Бажаючим відкрити в Україні свою справу треба також обов'язково давати "зелене світло". Нехай підприємці повертаються в Україну і будують свій бізнес тут. Для цього потрібно на законодавчому рівні змусити банки видавати малим підприємцям кредити під 5% річних. А в ідеалі – запустити державну програму кредитування за нульовою ставкою. Також треба спростити реєстрацію підприємств і власності, запровадити пільгове оподаткування та заборонити податкові перевірки.

І, зрозуміло, всім професіоналам, які покидають Україну, і яких ми хочемо повернути, треба дати чіткі соціальні гарантії. Треба не лише підвищити мінімальну зарплату, але і прожитковий мінімум, до якого прив'язані всі соціальні допомоги від держави: "декретні", допомога при народженні дитини, допомога одиноким матерям.

Громадянин повинен мати можливість спокійно працювати на благо своєї країни, знаючи, що держава не дасть його в образу корумпованим чиновникам, не змусить втекти за кордон, забезпечить його старість і подбає про його здоров'я і про його освіту дітей. Треба дати йому впевненість у завтрашньому дні!

Таким чином, повернувши українців на Батьківщину, надавши їм роботу і забезпечивши їх гідними зарплатами і пенсіями, ми в реальні терміни побудуємо в Україні одну з найсильніших економік світу, якій будуть заздрити всі інші країни!