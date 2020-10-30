Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США

Если бы в среднестатистической западноевропейской демократии за считанные дни до выборов сложилась такая картина, как сейчас в США, то сами выборы выглядели бы напрочь лишенными интриги. Кандидат от оппозиции пользуется гораздо большей поддержкой, чем действующий глава государства, значит, стоит ожидать спокойного дня голосования, подсчета голосов и мирной передачи власти.

Но в США есть сразу два фактора, которые запутывают обстановку. Первый – сложная система выборов, второй – лично Дональд Трамп.

Решающие штаты

Согласно усредненным данным последних соцопросов, Байден в целом по стране обгоняет Трампа более чем на 7% поддержки – 50,6% против 43,5%. Но дело в том, что эта цифра сама по себе мало что означает. Как известно, президента в США избирают не всенародным голосованием, а через Коллегию выборщиков, куда своих делегатов отправляет каждый штат. И выборщики должны проголосовать именно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате.

В целом, количество выборщиков от штата примерно соответствует его населению, но определенные перекосы все же наблюдаются, в пользу малонаселенных штатов. Как показывает история американских выборов, в выигрыше от этой системы оказываются республиканцы. Потому они и выступают против изменения системы выборов, фундамент которой был заложен еще отцами-основателями США в конце 18 века. Последний яркий пример – победа Трампа в 2016 году.

Действующий президент набрал почти на три миллиона голосов меньше, чем его оппонент-демократ Хиллари Клинтон. Но в Коллегии выборщиков он получил 304 голоса, а Клинтон – только 227. Для победы на выборах достаточно собрать 270 голосов выборщиков.

Однако дела Трампа осложняются тем, что он уверенно уступает и с учетом этой архаичной системы выборов. Судьба американских президентских выборов, как правило, определяется в небольшом количестве "колеблющихся штатов", где шансы на победы имеют оба кандидата. И чем больше такой штат делегирует выборщиков, тем больше его значение для общего исхода кампании. Потому кандидаты львиную долю времени и сил уделяют именно этим регионам страны в ущерб всем остальным.

Прогноз итогов президентской гонки в США на 27 октября (данные: 270towin)

Перечень "колеблющихся штатов", обычно числом от шести до двенадцати, весьма приблизительный. Он меняется не только от выборов к выборам, но и в течении одной избирательной гонки. В нынешней кампании к ним обычно относили Флориду, Пенсильванию, Огайо, Мичиган, Аризону, Айову, Висконсин и т.д.

Впрочем, в том же Висконсине ближе ко дню голосования ситуация, кажется, определилась – Байден обгоняет Трампа на целых 10,7% и наверняка получит голоса выборщиков от этого штата. Зато у республиканцев неожиданно возникли проблемы с Техасом, который всегда считался их базовым регионом – Трамп там опережает конкурента лишь на 1%.

С учетом всех этих нюансов, по подсчетам агрегатора опросов 270towin, Байден вполне может рассчитывать на голоса 290 выборщиков. То есть даже если он в итоге проиграет во всех штатах, где идет вровень с Трампом, этого хватит для общей победы.

Конечно, у сторонников Трампа, продолжающих верить в победу своего лидера, есть мощный контраргумент – выборы 2016 года, когда социология отдавала довольно уверенную победу Клинтон, и результаты тех выборов стали настоящим шоком. Авторитету социологии как науки был нанесен сильнейший урон.

Но против Трампа играют два момента. Во-первых, Байден сейчас имеет гораздо больший перевес над Трампом, чем имела Клинтон четыре года назад. Во-вторых, американские социологи сделали выводы из той истории.

Как со временем выяснилось, в 2016 году они допустили серьезную методологическую ошибку – не учитывали уровень образования среди белых американцев при формировании выборки для опросов. Оказалось, что белые избиратели без высшего образования в массе своей поддерживали Трампа, а социологи этого не учли, что и привело к искривлению результатов. К этой кампании ошибку исправили.

Последняя возможность

В качестве одной из последних возможностей для Трампа переломить неудачно складывающуюся кампанию рассматривали серию из трех дебатов с главным конкурентом Байденом. Но из-за того, что американский президент подхватил коронавирус, состоялись только два раунда.

Первые дебаты превратились в открытое выяснение отношений между Трампом и Байденом с постоянным нарушением регламента, вторые прошли гораздо спокойнее. Но эффекта на электоральные симпатии американцев, похоже, не имели ни те, ни другие.

Байдену с позиции лидера гонки, важно было просто не совершить какой-то грубой ошибки, и ему это удалось. В то время как атаки со стороны Трампа особого эффекта не имели.

Американский президент решил сосредоточиться на персональной критике оппонента, в том числе припоминая работу его сына Хантера Байдена в украинской компании Burisma. В прореспубликанских СМИ появился обширный компромат на Байдена-младшего. Но, как показывают опросы, эти темы особо не волнуют американцев, за исключением ярых симпатиков Трампа, которые и так за Байдена никогда бы не проголосовали.

Рейтинг Байдена позволяет рассчитывать на победу (фото: flickr.com/gageskidmore)

Трамп в очередной раз напомнил, что предоставил Украине военную помощь, чего в начале российской агрессии не смогли сделать демократы. В демократическом лагере в ответ заявляют, что в случае победы Байдена Украина будет получать гораздо большую поддержку в борьбе за суверенитет, чем получает сейчас.

То, что оба участника президентской гонки публично соревнуются друг с другом в том, кто из них больший друг Украины – безусловно, хороший знак. Важно и то, что двухпартийная поддержка в Конгрессе США, судя по всему, сохранится и после выборов.

А 3 ноября американцы будут избирать не только президента, но и весь состав Палаты представителей и треть Сената. Согласно данным опросов, демократы имеют все шансы не только сохранить за собой большинство в Палате представителей, но и перехватить у республиканцев большинство в Сенате.

В случае победы Джо Байдена, это будет означать, что львиная доля власти в стране окажется в руках одной партии. С учетом политического стиля Байдена, можно прогнозировать, что в таком случае внешняя политика США, в том числе в отношении Украины, станет как минимум более взвешенной и прогнозированной.

Красный мираж

Безусловно, шансы Трампа существенно подкосила пандемия коронавируса, вынужденный локдаун и спровоцированное этим падение экономики. Хотя своими противоречивыми заявлениями на тему эпидемии американский президент навредил себе сам. Но при этом сдаваться Трамп явно не собирается.

Накануне выборов он смог провести через Сенат свою кандидатуру в Верховный суд США – консерватора Эми Барретт, взамен недавно умершей Рут Гинзбург, жестко отстаивавшей либеральные взгляды. Таким образом, в Верховном суде сложилось уверенно проконсервативное большинство: шесть судей против трех.

Конечно, назначаемые пожизненно судьи Верховного суда далеко не обязательно голосуют в соответствии с партийной линией. Но имея столь ощутимое преимущество, у республиканцев появляется больше оснований рассчитывать на позитивный вердикт суда. А установление результатов выборов без участия Верховного суда вряд ли обойдется.

Трамп уже неоднократно заявлял, что не готов примириться со своим поражением. В качестве главной мишени для критики он выбрал голосование по почте, особо популярное среди американцев на этих выборах из-за пандемии.

Законодательство разрешает гражданам США голосовать досрочно, либо лично, либо по почте, правила отличаются от штата к штату. В целом, свои голоса на выборах отдали уже более 70 миллионов американских избирателей – это больше половины от общего числа избирателей на выборах 2016 года. Из них около двух третей проголосовали по почте.

Трамп настаивает, что такой вид голосования неизбежно приведет к массовым фальсификациям, хотя обширная электоральная практика, сложившаяся к данному моменту, это не подтверждает. Очевидно, дело в том, что избиратели-демократы голосуют по почте гораздо интенсивнее, чем сторонники Трампа.

Трамп может не признать итоги "почтового" голосования (фото: facebook.com/WhiteHouse)

Побочный эффект такого способа голосования – длительный подсчет голосов. Очевидно, имя победителя выборов американцы не узнают не только в ночь на 4 ноября, но и спустя несколько дней, в крайнем случае – даже недель.

Пока вполне реальным выглядит сценарий, получивший броское название "красный мираж" (красный – традиционный цвет республиканцев). Он предполагает, что к утру 4 ноября, когда придут результаты непосредственно с участков, цифры будут показывать победу Трампа. Но по мере подсчета "почтовых" голосов ситуация будет меняться в пользу Байдена и закончится его итоговой победой.

Однако при таком сценарии Трамп явно не упустит возможности объявить о своей победе уже 4 ноября, а дальнейший подсчет голосов назовет фальсификацией со стороны демократов. И, очень возможно, призовет своих сторонников выйти на улицы, чтобы "не дать украсть победу". А различные ультраправые милитаризированные группы, симпатизирующие Трампу, почти открыто готовятся к уличным столкновениям в день голосования и после выборов.

Кроме того, совсем без проблем при подсчете "почтовых" голосов не обойдется. Достаточно пары случаев, а дальше дело техники: Трамп пишет о "наглых фальсификациях демократов" в своем твиттере, это подхватывают прореспубликанские медиа, ситуация раздувается до огромного скандала – и повод для акций протеста гарантирован. Демократы, в свою очередь, также вряд ли останутся сидеть по домам.

Американские медиа в последние месяцы на полном серьезе анализируют возможные сценарии, при которых Трамп отказался уходить с поста в случае своего поражения, вплоть до откровенно апокалиптических: массовых уличных столкновений, введения военного положения, попытки выхода нескольких штатов из состава США.

Арсенал средств борьбы у американского президента довольно широкий. Например, The Atlantic пишет о том, что Трамп может призвать законодательные собрания штатов, где большинство составляют республиканцы, самостоятельно назначить выборщиков. И не обращать внимания на результаты голосования в пользу Байдена, которые он назовет сфальсифицированными. В итоге, от условной Пенсильвании могут появиться сразу две делегации выборщиков, оспаривающие полномочия друг друга.

В любом случае, в том, что подсчет выборов будет долгим и проблематичным, мало кто сомневается. А это значит, что Байдену надо не просто победить, а победить уверенно, если он действительно хочет стать сорок шестым президентом США.