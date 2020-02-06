Платежка за доставку газа: как украинцам не переплатить за "коммуналку"

Платежки за газ (фото: РБК-Украина)

В январе 2020 года украинцы получили на одну платежку больше - за транспортировку газа. Подобные нововведения ожидаемо спровоцировали множество вопросов среди населения – чем обусловлено разделение платежек, увеличивается ли с учетом этого сумма к уплате, чем потребители в принципе платят за доставку газа, для чего услуги доставки газа оплачиваются равными частями в течение всего года, что делать, если вы не планируете пользоваться газом и т.д. Ответы на эти и другие вопросы – в материале РБК-Украина.

Нововведение в количестве платежек и принципах начисления обусловлено постановлением Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая изменила порядок оплаты услуг за доставку газа 24 декабря 2019 года. Поэтому уже с 1 января 2020 года услуги доставки исключены из общей платежки за газ. С учетом этого, продажа газа и его транспортировку осуществляют разные компании. Поэтому квитанции за газ и его доставку будут оплачиваться отдельно. Деньги за газ получает поставщик газа, а за доставку - газораспределительная компания.

Решение продиктовано нормами закона "О рынке природного газа" и требованиями Третьего энергетического пакета Европейского Союза, который Украина обязуется выполнять. Третий энергопакет предусматривает, что поставки газа должны быть отделены от его продажи. Такие же положения зафиксированы и в законе о рынке газа, который был принят еще в 2015 году, но вступил в силу только сейчас.

Одна - газ, другая - за доставку

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, платежка за транспортировку газа будет поступать отдельно, чтобы была возможность свободно менять компанию, которая будет поставлять его. Плата предусматривает доставку текущих объемов потребления: в январе - за январь, в феврале - за февраль.

"Сейчас уплату за транспортировку отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями", - добавил премьер.

Гончарук подчеркнул, что разделение платежек на две части не повлияет на общую стоимость газа для потребителей. Он пояснил, что плата за транспортировку существовала всегда, но раньше она входила в общий тариф.

При этом он отметил, что украинцы будут платить за транспортировку газа даже, когда его не используют, но сумма будет минимальная. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2,8 грн.

Напрашивается вопрос, почему вообще потребители должны оплачивать доставку газа? Как правило газовые трубы в дом прокладывает государство, строительная или газовая компания. В отдельных случаях пользователи сами могут проложить трубу до собственного дома.

Впрочем, обеспечивают надежное и безопасное движение газа – именно газовые компании, которые создают, поддерживают и контролируют давление в трубах, ремонтируют их и останавливают аварии. Есть газовики - есть газ в трубе. Соответственно, за свои услуги они должны получать плату.

Без счетчиков

Потребители платят за доставку собственных объемов потребления. Они определяются из прошлых объемов потребления. Объем потребленного газа берется за основу для прогнозирования и заказа мощности в текущем периоде.

Для чего это сделано? Тариф на доставку формируется по принципу заказанной мощности. В Украине насчитывается более 13 млн потребителей природного газа. К сожалению, все они не могут спрогнозировать свое потребление на целый год. Поэтому за основу взято ваше же потребления в предыдущем газовом году.

Впрочем, все потребители должны иметь возможность пользоваться газом 24 часа в сутки 365 дней в неделю. Для этого им достаточно просто включить газовый прибор на кухне.

Для этого газовики должны прогнозировать потребление газа. Для этого и нужна заказанная мощность. Работники газораспределительных компаний понимают заранее, сколько газа нужно потребителям на следующий день. Исходя из этого они регулируют давление в сетях, чтобы ваше газовое оборудование работало ежедневно.

Равными частями в течение всего года

Газовая инфраструктура должна всегда находиться в рабочем состоянии и поддерживать давление газа. Он должен быть достаточным для того, чтобы все потребители могли потреблять газ в любое время.

Поддержание давления в системе связано с постоянными расходами: технологический газ, ремонты, замена газового оборудования. Понимание этих параметров позволяет операторам газораспределительных сетей поддерживать сеть в рабочем состоянии и планировать расходы, инвестиции, проведение мероприятий по повышению безопасности газоснабжения.

Важный момент, что эти расходы являются постоянными и не зависят от объемов потребления. Получая плату 12-мя равными платежами в течение года газораспределительные компании могут планировать работу персонала, замену оборудования, реконструировать сети, исходя из потребностей потребителей.

Именно наличием постоянных расходов на поддержание работы системы объясняются счета, которые получили потребители. Так же как и новые потребители, которые потребляли газ меньше 9 месяцев. Для таких потребителей объем заказанной мощности определяется согласно профилю потребления. Эти профили определены в Кодексе газораспределительных систем и обусловлены изменениями в постановлении НКРЭКУ.

Если же вы вообще не используете газовое оборудование и не планируете в будущем, в газоснабжающих компаниях рекомендуют рассмотреть возможность отключения от газовых сетей и расторгнуть типовой договор на распределение газа. Для этого необходимо обратиться к газораспределительной компании, которая вас обслуживает. Расторгнуть договор или подать заявку на распределение можно в центрах обслуживания клиентов.

С автономным отоплением зимой вдвое дешевле

Стоимость доставки не привязана к текущему потреблению газа. Так как оплата разделена на 12 платежей в течение года, зимой потребители оплачивают лишь часть стоимости доставки, остальная отсрочка платежа переходит на летний период.

Таким образом, объясняют в правительстве, оплата услуг доставки равномерно распределится на весь год. Поэтому в январе потребители будут платить за доставку газа почти вдвое меньше, чем в декабре 2019 года.

Для примера, возьмем домохозяйство в Киевской области, которое потребляет 1 200 куб. м газа в год. В декабре 2019 года и декабре 2020 года оно потребило по 300 кубометров газа для отопления. Если в декабре семья должна уплатить за доставку газа 204 грн, то в январе 2020 года за доставку такого же объема газа - уже 94 грн. А это в 2,2 раза меньше.

Впрочем, потребители, которые используют газ для приготовления пищи, и используют до 200 кубометров газа в год, будут платить не больше 20 грн в месяц. Это дешевле, чем плата за фиксированную линию телефона, кабельное телевидение или мобильную связь.



Оплата доставки будет осуществляться в текущем месяце до 20 числа. То есть, в январе - за январь, в феврале - за февраль. Она осуществляется на основании счета, который направляется газораспределительной компанией. Так как изменения в порядок оплаты были внесены только 24 декабря 2019 года, а потребители получили счета уже во второй половине января, то потребители имеют возможность оплатить доставку газа в январе и феврале до 20 февраля включительно.