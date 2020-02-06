Платіжка за доставку газу: як українцям не переплатити за "комуналку"

Платіжки за газ (фото: РБК-УкраЇна)

У січні 2020 року українці отримали на одну платіжку більше - за транспортування газу. Подібні нововведення очікувано спровокували багато питань серед населення – чим зумовлене розділення платіжок, чи збільшується з урахуванням цього сума до сплати, чому споживачі в принципі платять за доставку газу, для чого послуги доставки газу сплачуються рівними частинами упродовж всього року, що робити, якщо ви не плануєте користуватись газом і т.д. Відповіді на ці та інші питання – в матеріалі РБК-Україна.

Нововведення в кількості платіжок та принципах нарахування зумовлене постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), яка змінила порядок оплати послуг з доставки газу 24 грудня 2019 року. Тому вже з 1 січня 2020 року послуги доставки виключені з загальної платіжки за газ. З урахуванням цього, продаж газу і його транспортування здійснюють різні компанії. Тому квитанції за газ та його доставку будуть сплачуватися окремо. Гроші за газ отримує постачальник газу, а за доставку - газорозподільна компанія.

Рішення продиктоване нормами закону "Про ринок природного газу" та вимогами Третього енергетичного пакета Європейського Союзу, який Україна взяла зобов'язалася виконувати. Третій енергопакет передбачає, що постачання газу повинне бути відділене від його продажу. Такі ж положення зафіксовані й в законі про ринок газу, який був ухвалений ще в 2015 році, але набув чинності тільки зараз.

Одна - за газ, інша - за доставку

За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, платіжка за транспортування газу буде надходити окремо, щоб була можливість вільно змінювати компанію, яка його постачатиме. Плата передбачає доставку поточних обсягів споживання: в січні - за січень, в лютому - за лютий.

"Наразі сплату за транспортування відокремили, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника. А це - європейські правила ринку та боротьба з монополіями", - додав

Гончарук підкреслив, що розділення платіжок на дві частини не вплине на загальну вартість газу для споживачів. Він пояснив, що плата за транспортування завжди існувала, але раніше вона входила до загального тарифу.

При цьому він зазначив, що українці платитимуть за транспортування газу навіть, коли його не використовують, але сума буде мінімальна. Наприклад, вартість розподілу газу на приготування їжі становитиме 2,8 грн.

Напрошується питання, чому взагалі споживачі мають сплачувати доставку газу? Як правило газові труби до будинку прокладають держава: будівельна або газова компанія. В окремих випадках - користувачі самі можуть прокласти трубу до власного будинку.

Втім, забезпечують надійний та безпечний рух газу – саме газові компанії, які створюють, підтримують та контролюють тиск у трубах, ремонтують їх та зупиняють аварії. Є газовики - є газ в трубі. Відповідно, за свої послуги вони мають отримувати плату.

Без лічильників

Споживачі сплачують за доставку власних обсягів споживання. Вони визначаються з попередніх обсягів споживання. Об’єм спожитого газу береться за основу для прогнозування і замовлення потужності в поточному періоді.

Для чого це зроблено? Тариф на доставку формується за принципом замовленої потужності. В Україні нараховується більше 13 млн споживачів природного газу. На жаль, всі вони не можуть спрогнозувати своє споживання на цілий рік. Тому за основу взяте ваше ж споживання у попередньому газовому році.

Втім, усі споживачів повинні мати можливість користування газом 24 години на добу 365 днів на тиждень. Для цього їм достатньо просто увімкнути газовий прилад на кухні.

Для цього газовики мають прогнозувати споживання газу. Для цього і потрібна замовлена потужність. Працівники газорозподільних компаній розуміють наперед, скільки газу потрібно споживачам наступного дня. Виходячи з цього вони регулюють тиск в мережах, щоб ваше газове обладнання працювало щодня.

Рівними частинами упродовж всього року

Газова інфраструктура має завжди знаходитись в робочому стані і підтримувати тиск газу. Він має бути достатнім для того, щоб всі споживачі могли споживати газ в будь-який час.

Підтримання тиску в системі пов’язане з постійними витратами: технологічний газ, ремонти, заміна газового обладнання. Розуміння цих параметрів дозволяє операторам газорозподільних мереж підтримувати мережу в робочому стані та планувати витрати, інвестиції, проведення заходів з підвищення безпеки газопостачання.

Важливий момент, що ці витрати є постійними й не залежать від обсягів споживання. Отримуючи плату 12-ма однаковими платежами впродовж року газорозподільні компанії можуть планувати роботу персоналу, заміну обладнання, реконструювати мережі, виходячи з потреб споживачів.

Саме наявністю постійних витрат на підтримку роботи системи пояснюються рахунки, які отримали споживачі. Так само як і нові споживачі, які споживали газ менше 9 місяців. Для таких споживачів обсяг замовленої потужності визначається згідно профілю споживання. Ці профілі визначені в Кодексі газорозподільних систем та зумовлені змінами в постанові НКРЕКП.

Якщо ж ви не використовується взагалі газове обладнання і не плануєте цього в майбутньому, в газопостачальних компаніях рекомендують розглянути можливість від’єднання від газових мереж та розірвати типовий договір на розподіл газу. Для чого необхідно звернутися до газорозподільної компанії, яка вас обслуговує. Розірвати договір або подати заявку на розподіл можна в центрах обслуговування клієнтів.

З автономним опаленням взимку вдвічі дешевше

Вартість доставки не прив’язана до поточного споживання газу. Так як оплата розділена на 12 платежів впродовж року, взимку споживачі сплачують лише частину вартості доставки, решта платежу відтермінована на літній період.

Таким чином, пояснюють в уряді, оплата послуг доставки рівномірно розподілиться на весь рік. Тому в січні споживачі сплачуватимуть за доставку газу майже вдвічі менше, ніж в грудні 2019 року.

Для прикладу, візьмемо домогосподарство в Київській області, яке споживає 1 200 куб м газу на рік. В грудні 2019 року та січні 2020 року воно спожило по 300 кубометрів газу для опалення. Якщо в грудні сім’я мала сплатити за доставку газу 204 грн, то в січні 2020 року за доставку такого ж обсягу газу - вже 94 грн. А це в 2,2 рази менше.

Втім, споживачі, які використовують газ для приготування їжі, і використовують до 200 кубометрів газу на рік, сплачуватимуть не більше 20 грн на місяць. Це дешевше, ніж плата за фіксовану лінію телефону, кабельне телебачення чи мобільний зв’язок.



Оплата доставки буде здійснюватися в поточному місяці до 20 числа. Тобто, в січні - за січень, в лютому - за лютий. Вона здійснюється на підставі рахунку, який надсилається газорозподільною компанією. Так як зміни в порядок оплати було внесено тільки 24 грудня 2019 року, а споживачі отримали рахунки уже в другій половині січня, то споживачі мають можливість сплатити доставку газу в січні та лютому до 20 лютого включно.