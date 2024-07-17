Планування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвід

РБК-Україна розповідає про те, чим унікальний курс і як його опановують бійці.

Досвід НАТО у реаліях російсько-української війни

Програму курсу розробили у 2022 році на основі стандартів армій країн НАТО з урахуванням досвіду російсько-української війни. Навчальні кейси для планування бою створили на прикладах оборони Києва, Чернігова і Запорізької наступальної операції. Їх постійно вдосконалюють з урахуванням вивчення та впровадження досвіду українських бійців.

"Все почалося з ідеї бригадного генерала Сергія Собка, який на той час був начальником штабу командування ТРО. Він прекрасно розумів потребу у посиленні підготовки бійців, більшість з яких були добровольці. Дехто з них закінчив військові кафедри чисто формально ще по старій радянській доктрині, але для виконання завдань у 2022 році ці знання були застарілими", - розповідає старший інструктор "Вишколу капітанів" Андрій Мацьків.

Усі інструктори курсу мають бойовий досвід - більшість були командирами рот у війську. Також вони пройшли відповідну підготовку у Великій Британії.

"Нашим завданням було оцінити, як військові з країн НАТО будують підготовку, на що звертають увагу і як досягають високих результатів. Закордонні інструктори були в захваті від того, як ми виконуємо завдання. У кінці курсу бойовий майор, який пройшов Ірак та Афганістан, сказав, що йому сподобалося, що ми хочемо швидко опанувати курс і повернутися на батьківщину, щоб продовжувати захищати її", - додає інструктор.

Старший інструктор "Вишколу капітанів" Андрій Мацьків (фото: прес-служба ВІКНУ)

Після навчання інструкторів у Великій Британії восени 2022 року запустили перших 5 груп на 6-тижневий курс, оскільки на довшу програму багатьом командирам підрозділів було складно відпустити офіцерів, які виконували бойові завдання.

"Після першого випуску було багато задоволених командирів, а наші слухачі сказали, що вони хотіли би ще деякі навчальні дисципліни прослухати і відпрацювати. Другий "Вишкіл капітанів" тривав уже 7 тижнів, бо ми додали нові навчальні дисципліни, а третій - 8 тижнів. Зараз уже програму довели до вимог акредитованого курсу і він становить 12 тижнів", - говорить Мацьків.

Слухачі курсу на врученні сертифікатів (фото: прес-служба ВІКНУ)

Курс вперше впровадили у програму військового закладу

У квітні 2024-го "Вишкіл капітанів" увійшов до структури Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка і став курсом професійної військової освіти. Міністерство оборони України затвердило його програму.

Впродовж тримісячного курсу офіцери з усіх регіонів України вивчали процедури планування бою - Troop Leading Procedures, військовий процес ухвалення рішень - Military Decision Making Process, ділились бойовим досвідом і розвивали лідерські навички. Слухачі також пройшли онлайн курс "Застосування технологій в умовах війни" від Victory Drones, практикували застосування програмного забезпечення "КРОПИВА" та системи ситуаційної обізнаності "ДЕЛЬТА".

"З нашими слухачами працюють інструктори і викладачі, які є бойовими офіцерами. Ми починаємо з викладання лідерства, психології, тактичної підготовки і загальних тем. Потім переходимо до дуже фахових дисциплін - планування загальновійськового бою і військового процесу ухвалення рішення", - говорить Мацьків.

Слухачі курсу під час навчання (фото: "Вишкіл капітанів")

Це один із перших курсів, який перейшов на світову геодезичну систему WGS-84 та перший курс, що додав до програми вивчення та планування застосування безпілотних наземних комплексів (евакуаційні, логістичні, мінувальні, камікадзе) та безпілотних авіаційних комплексів (у тому числі FPV).

Навчальну програму у ВІКНУ ім. Тараса Шевченка реалізують за підтримки Благодійного фонду "Повернись живим".

"Якісна, сучасна, швидка й ефективна військова освіта в Україні можлива. Прецедент "Вишколу капітанів" довів це. Тепер маємо працювати над тим, щоб масштабувати цей досвід на всю систему військової освіти", - говорить директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Також він додає, що надалі хочуть до Вишколу долучати якомога більше родів, видів, служб, відомств Сил оборони.

"Поле бою змінюється кожні пів року, і команда Вишколу швидко адаптується під ці зміни, курс еволюціонує і дає слухачам найактуальніші знання. Ми віримо, що здобуті тут навички допоможуть офіцерам ефективно виконувати бойові завдання, повернутися з війни живими і зберегти особовий склад", - каже Чмут.

Програму курсу збільшили до 3 місяців, її затвердило Міністерство оборони України (фото: прес-служба ВІКНУ)

"Гострішим за меч буває тільки розум"

За традицією після закінчення курсу "Вишколу капітанів" найкращому інструктору вручають перехідну відзнаку Шаблю командира із написом - "Гострішим за меч буває тільки розум". Це гасло відображає філософію курсу, що саме знання є ключовими у бою.

"Я був слухачем першого пілотного вишколу, тоді обіймав посаду командира роти в підрозділі ТРО. Навчання тривало 6 тижнів. Я став третім в рейтингу серед близько 60 випускників. Тоді було перше вручення шаблі. Вона передається командувачем найкращому інструктору, той зберігає її до наступного вручення", - розповідає Андрій "Скрін" Гладченко, інструктор відділення тактичної підготовки Військового факультету післядипломної освіти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На 8-му потоці Вишколу Шаблю капітанів вручили Гладченку, який раніше командував ротою у 112-й бригаді ТРО, брав участь у боях за Київ та на Донеччині.

Андрію "Скріну" Гладченку вручили Шаблю капітанів (фото: прес-служба ВІКНУ)

Гладченко із Шаблею капітанів (фото: РБК-Україна)

"Це найкращий вишкіл, який зараз є для командирів ротного рівня. Тут структурована подача матеріалу, яка дає чітке розуміння, як все повинно працювати і для чого. Сюди потрапляють тільки ті офіцери, яким цей курс буде потрібний і які зможуть його гідно закінчити, набувши важливі знання", - говорить майор Володимир "Трава" Дегтярьов зі 112-го батальйону.

На курс потрапляють офіцери за рекомендацією командира. Практично усі слухачі закінчують навчання. У рідкісних випадках керівництву доводиться їх відкликати для виконання бойових завдань.

"Головне у цьому курсі - це навчити командирів ТРО планувати бій за стандартами армій країн НАТО. Це ядро програми. За їхніми процедурами ми вже планували бої в місті і в посадках. Тобто це ті знання, що дійсно можна застосовувати на війні", - каже боєць із позивним "Лель".

Знання, отриманні на курсі, допоможуть офіцерам у бою (фото: прес-служба ВІКНУ)

За його словами, учасники курсу відпрацьовували навчальні ситуації, аналізували місцевість і дотримувались необхідного протоколу почерговості виконання завдань. Офіцери мали спланувати бій і донести до своїх підлеглих, що саме від них вимагають.

"Курс побудований грамотно, головне, що це не тільки теорія. Ми самі відпрацювали програму кілька разів і в різних умовах, тобто закріпляли з кожним кроком ці знання. Я впевнений, що це дійсно допоможе мені якісніше і швидше планувати бій вже на війні. І головне - зберігати життя наших захисників", - додає "Лель".

Після завершення навчання випускникам видали сертифікати державного зразка рівня L-1С.

"Вишкіл капітанів" планують впровадити у навчальні програми й інших військових закладів (фото: прес-служба ВІКНУ)