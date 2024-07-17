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Планування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвід

Середа 17 липня 2024 09:00
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Планування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвід Українські офіцери опановують військову стратегію армій НАТО (фото: прес-служба ВІКНУ)
Автор: Василина Копитко

В Україні завершився 8-й навчальний курс із військового лідерства "Вишкіл капітанів", що складений на основі стандартів армій країн НАТО з урахуванням бойового досвіду російсько-української війни. Більшість учасників курсу - бійці ТРО. Загалом вишкіл уже пройшли 706 командирів рот, взводів і офіцерів штабів батальйонів.

РБК-Україна розповідає про те, чим унікальний курс і як його опановують бійці.

Досвід НАТО у реаліях російсько-української війни

Програму курсу розробили у 2022 році на основі стандартів армій країн НАТО з урахуванням досвіду російсько-української війни. Навчальні кейси для планування бою створили на прикладах оборони Києва, Чернігова і Запорізької наступальної операції. Їх постійно вдосконалюють з урахуванням вивчення та впровадження досвіду українських бійців.

"Все почалося з ідеї бригадного генерала Сергія Собка, який на той час був начальником штабу командування ТРО. Він прекрасно розумів потребу у посиленні підготовки бійців, більшість з яких були добровольці. Дехто з них закінчив військові кафедри чисто формально ще по старій радянській доктрині, але для виконання завдань у 2022 році ці знання були застарілими", - розповідає старший інструктор "Вишколу капітанів" Андрій Мацьків.

Усі інструктори курсу мають бойовий досвід - більшість були командирами рот у війську. Також вони пройшли відповідну підготовку у Великій Британії.

"Нашим завданням було оцінити, як військові з країн НАТО будують підготовку, на що звертають увагу і як досягають високих результатів. Закордонні інструктори були в захваті від того, як ми виконуємо завдання. У кінці курсу бойовий майор, який пройшов Ірак та Афганістан, сказав, що йому сподобалося, що ми хочемо швидко опанувати курс і повернутися на батьківщину, щоб продовжувати захищати її", - додає інструктор.

Планування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідСтарший інструктор "Вишколу капітанів" Андрій Мацьків (фото: прес-служба ВІКНУ)

Після навчання інструкторів у Великій Британії восени 2022 року запустили перших 5 груп на 6-тижневий курс, оскільки на довшу програму багатьом командирам підрозділів було складно відпустити офіцерів, які виконували бойові завдання.

"Після першого випуску було багато задоволених командирів, а наші слухачі сказали, що вони хотіли би ще деякі навчальні дисципліни прослухати і відпрацювати. Другий "Вишкіл капітанів" тривав уже 7 тижнів, бо ми додали нові навчальні дисципліни, а третій - 8 тижнів. Зараз уже програму довели до вимог акредитованого курсу і він становить 12 тижнів", - говорить Мацьків.

Планування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідПланування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідСлухачі курсу на врученні сертифікатів (фото: прес-служба ВІКНУ)

Курс вперше впровадили у програму військового закладу

У квітні 2024-го "Вишкіл капітанів" увійшов до структури Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка і став курсом професійної військової освіти. Міністерство оборони України затвердило його програму.

Впродовж тримісячного курсу офіцери з усіх регіонів України вивчали процедури планування бою - Troop Leading Procedures, військовий процес ухвалення рішень - Military Decision Making Process, ділились бойовим досвідом і розвивали лідерські навички. Слухачі також пройшли онлайн курс "Застосування технологій в умовах війни" від Victory Drones, практикували застосування програмного забезпечення "КРОПИВА" та системи ситуаційної обізнаності "ДЕЛЬТА".

"З нашими слухачами працюють інструктори і викладачі, які є бойовими офіцерами. Ми починаємо з викладання лідерства, психології, тактичної підготовки і загальних тем. Потім переходимо до дуже фахових дисциплін - планування загальновійськового бою і військового процесу ухвалення рішення", - говорить Мацьків.

Планування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідПланування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідПланування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідСлухачі курсу під час навчання (фото: "Вишкіл капітанів")

Це один із перших курсів, який перейшов на світову геодезичну систему WGS-84 та перший курс, що додав до програми вивчення та планування застосування безпілотних наземних комплексів (евакуаційні, логістичні, мінувальні, камікадзе) та безпілотних авіаційних комплексів (у тому числі FPV).

Навчальну програму у ВІКНУ ім. Тараса Шевченка реалізують за підтримки Благодійного фонду "Повернись живим".

"Якісна, сучасна, швидка й ефективна військова освіта в Україні можлива. Прецедент "Вишколу капітанів" довів це. Тепер маємо працювати над тим, щоб масштабувати цей досвід на всю систему військової освіти", - говорить директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Також він додає, що надалі хочуть до Вишколу долучати якомога більше родів, видів, служб, відомств Сил оборони.

"Поле бою змінюється кожні пів року, і команда Вишколу швидко адаптується під ці зміни, курс еволюціонує і дає слухачам найактуальніші знання. Ми віримо, що здобуті тут навички допоможуть офіцерам ефективно виконувати бойові завдання, повернутися з війни живими і зберегти особовий склад", - каже Чмут.

Планування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідПланування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідПланування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідПрограму курсу збільшили до 3 місяців, її затвердило Міністерство оборони України (фото: прес-служба ВІКНУ)

"Гострішим за меч буває тільки розум"

За традицією після закінчення курсу "Вишколу капітанів" найкращому інструктору вручають перехідну відзнаку Шаблю командира із написом - "Гострішим за меч буває тільки розум". Це гасло відображає філософію курсу, що саме знання є ключовими у бою.

"Я був слухачем першого пілотного вишколу, тоді обіймав посаду командира роти в підрозділі ТРО. Навчання тривало 6 тижнів. Я став третім в рейтингу серед близько 60 випускників. Тоді було перше вручення шаблі. Вона передається командувачем найкращому інструктору, той зберігає її до наступного вручення", - розповідає Андрій "Скрін" Гладченко, інструктор відділення тактичної підготовки Військового факультету післядипломної освіти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На 8-му потоці Вишколу Шаблю капітанів вручили Гладченку, який раніше командував ротою у 112-й бригаді ТРО, брав участь у боях за Київ та на Донеччині.

Планування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідАндрію "Скріну" Гладченку вручили Шаблю капітанів (фото: прес-служба ВІКНУ)

Планування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідГладченко із Шаблею капітанів (фото: РБК-Україна)

"Це найкращий вишкіл, який зараз є для командирів ротного рівня. Тут структурована подача матеріалу, яка дає чітке розуміння, як все повинно працювати і для чого. Сюди потрапляють тільки ті офіцери, яким цей курс буде потрібний і які зможуть його гідно закінчити, набувши важливі знання", - говорить майор Володимир "Трава" Дегтярьов зі 112-го батальйону.

На курс потрапляють офіцери за рекомендацією командира. Практично усі слухачі закінчують навчання. У рідкісних випадках керівництву доводиться їх відкликати для виконання бойових завдань.

"Головне у цьому курсі - це навчити командирів ТРО планувати бій за стандартами армій країн НАТО. Це ядро програми. За їхніми процедурами ми вже планували бої в місті і в посадках. Тобто це ті знання, що дійсно можна застосовувати на війні", - каже боєць із позивним "Лель".

Планування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідПланування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідПланування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвідЗнання, отриманні на курсі, допоможуть офіцерам у бою (фото: прес-служба ВІКНУ)

За його словами, учасники курсу відпрацьовували навчальні ситуації, аналізували місцевість і дотримувались необхідного протоколу почерговості виконання завдань. Офіцери мали спланувати бій і донести до своїх підлеглих, що саме від них вимагають.

"Курс побудований грамотно, головне, що це не тільки теорія. Ми самі відпрацювали програму кілька разів і в різних умовах, тобто закріпляли з кожним кроком ці знання. Я впевнений, що це дійсно допоможе мені якісніше і швидше планувати бій вже на війні. І головне - зберігати життя наших захисників", - додає "Лель".

Після завершення навчання випускникам видали сертифікати державного зразка рівня L-1С.

Планування бою за стандартами НАТО. Як українські бійці переймають закордонний досвід"Вишкіл капітанів" планують впровадити у навчальні програми й інших військових закладів (фото: прес-служба ВІКНУ)

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