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Планирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опыт

Среда 17 июля 2024 09:00
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Планирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опыт Украинские офицеры овладевают военной стратегией армий НАТО (фото: пресс-служба ВИКНУ)
Автор: Василина Копытко

В Украине завершился 8-й учебный курс по военному лидерству "Вишкіл капітанів", составленный на основе стандартов армий стран НАТО с учетом боевого опыта российско-украинской войны. Большинство участников курса - бойцы ТРО. В общей сложности обучение уже прошли 706 командиров рот, взводов и офицеров штабов батальонов.

РБК-Украина рассказывает о том, чем уникален курс и как его проходят бойцы.

Опыт НАТО в реалиях российско-украинской войны

Программа курса была разработана в 2022 году на основе стандартов армий стран НАТО с учетом опыта российско-украинской войны. Учебные кейсы для планирования боя были созданы на примерах обороны Киева, Чернигова и Запорожской наступательной операции. Их постоянно усовершенствуют с учетом изучения и внедрения опыта украинских бойцов.

"Все началось с идеи бригадного генерала Сергея Собко, который в то время был начальником штаба командования ТРО. Он прекрасно понимал потребность в усилении подготовки бойцов, большинство из которых были добровольцы. Некоторые из них окончили военные кафедры чисто формально еще по старой советской доктрине, но для выполнения задач в 2022 году эти знания были устаревшими", - рассказывает старший инструктор "Вишколу капітанів" Андрей Мацкив.

Все инструкторы курса имеют боевой опыт - большинство были командирами рот в армии. Также они прошли соответствующую подготовку в Великобритании.

"Нашей задачей было оценить, как военные из стран НАТО строят подготовку, на что обращают внимание и как достигают высоких результатов. Зарубежные инструкторы были в восторге от того, как мы выполняем задачи. В конце курса боевой майор, прошедший Ирак и Афганистан, сказал, что ему понравилось, что мы хотим быстро овладеть курсом и вернуться на родину, чтобы продолжать защищать ее", - добавляет инструктор.

Планирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытСтарший инструктор "Вишколу капітанів" Андрей Мацкив (фото: пресс-служба ВИКНУ)

После обучения инструкторов в Великобритании осенью 2022 года запустили первые 5 групп на 6-недельный курс, поскольку на более длинную программу многим командирам подразделений было сложно отпустить офицеров, которые выполняли боевые задания.

"После первого выпуска было много довольных командиров, а наши слушатели сказали, что они хотели бы еще некоторые учебные дисциплины прослушать и отработать. Второй "Вишкіл капітанів" длился уже 7 недель, потому что мы добавили новые учебные дисциплины, а третий - 8 недель. Сейчас уже программу довели до требований аккредитованного курса и он составляет 12 недель", - говорит Мацкив.

Планирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытПланирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытСлушатели курса на вручении сертификатов (фото: пресс-служба ВИКНУ)

Курс впервые внедрили в программу военного заведения

В апреле 2024-го "Вишкіл капітанів" вошел в структуру Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и стал курсом профессионального военного образования. Министерство обороны Украины утвердило его программу.

В течение трехмесячного курса офицеры из всех регионов Украины изучали процедуры планирования боя - Troop Leading Procedures, военный процесс принятия решений - Military Decision Making Process, делились боевым опытом и развивали лидерские навыки. Слушатели также прошли онлайн курс "Применение технологий в условиях войны" от Victory Drones, практиковали применение программного обеспечения "КРОПИВА" и системы ситуационной осведомленности "ДЕЛЬТА".

"С нашими слушателями работают инструкторы и преподаватели, которые являются боевыми офицерами. Мы начинаем с преподавания лидерства, психологии, тактической подготовки и общих тем. Затем переходим к очень профессиональным дисциплинам - планированию общевоенного боя и военному процессу принятия решения", - говорит Мацкив.

Планирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытПланирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытПланирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытСлушатели курса во время учебы (фото: "Вишкіл капітанів")

Это один из первых курсов, который перешел на мировую геодезическую систему WGS-84 и первый курс, что добавил программу изучения и планирования применения беспилотных наземных комплексов (эвакуационные, логистические, минующие, камикадзе) и беспилотных авиационных комплексов (в том числе FPV).

Учебная программа в ВИКНУ им. Тараса Шевченко реализуют при поддержке Благотворительного фонда "Повернись живим".

"Качественное, современное, быстрое и эффективное военное образование в Украине возможно. Прецедент "Вишколу капітанів" доказал это. Теперь должны работать над тем, чтобы масштабировать этот опыт на всю систему военного образования", - говорит директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Также он добавляет, что в дальнейшем хотят к "Вишколу капітанів" приобщать как можно больше родов, видов, служб, ведомств Сил обороны.

"Поле боя меняется каждые полгода, и команда "Вишколів" быстро адаптируется под эти изменения, курс эволюционирует и дает слушателям самые актуальные знания. Мы верим, что полученные здесь навыки помогут офицерам эффективно выполнять боевые задачи, вернуться с войны живыми и сохранить личный состав", - говорит Чмут.

Планирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытПланирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытПланирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытПрограмму курса увеличили до 3 месяцев, ее утвердило Министерство обороны Украины (фото: пресс-служба ВИКНУ)

"Острее меча бывает только разум"

По традиции после окончания курса "Вишколу капітанів" лучшему инструктору вручают переходное отличие Саблю командира с надписью - "Острее меча бывает только разум". Этот лозунг отражает философию курса, что именно знание является ключевым в бою.

"Я был слушателем первой пилотного "Вишколу", тогда занимал должность командира роты в подразделении ТРО. Обучение длилось 6 недель. Я стал третьим в рейтинге среди около 60 выпускников. Тогда было первое вручение сабли. Она передается командующим лучшему инструктору, тот сохраняет ее до следующего вручения", - рассказывает Андрей "Скрин" Гладченко, инструктор отделения тактической подготовки Военного факультета последипломного образования Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На 8-м потоке "Вишколу капітанів" Саблю вручили Гладченко, который ранее командовал ротой в 112-й бригаде ТРО, участвовал в боях за Киев и в Донецкой области.

Планирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытАндрею "Скрину" Гладченко вручили Саблю капитанов (фото: пресс-служба ВИКНУ)

Планирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытГладченко с Саблей капитанов (фото: РБК-Украина)

"Это лучшее обучение, которое сейчас существует для командиров ротного уровня. Здесь структурирована подача материала, которая дает четкое понимание, как все должно работать и для чего. Сюда попадают только те офицеры, которым этот курс будет нужен и которые смогут его достойно закончить, приобретя важные знания", - говорит майор Владимир "Трава" Дегтярев из 112-го батальона.

На курс попадают офицеры по рекомендации командира. Практически все слушатели заканчивают обучение. В редких случаях руководству приходится их отзывать для выполнения боевых задач.

"Главное в этом курсе - это научить командиров ТРО планировать бой по стандартам армий стран НАТО. Это ядро программы. По их процедурам мы уже планировали бои в городе и посадках. То есть это те знания, которые действительно можно применять на войне", - говорит боец с позывным "Лель".

Планирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытПланирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытПланирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опытЗнания, полученные на курсе, помогут офицерам в бою (фото: пресс-служба ВИКНУ)

По его словам, участники курса отрабатывали учебные ситуации, анализировали местность и соблюдали необходимый протокол поочередности выполнения задач. Офицеры должны были спланировать бой и донести до своих подчиненных, что именно от них требуют.

"Курс построен грамотно, главное, что это не только теория. Мы сами отработали программу несколько раз и в разных условиях, то есть закрепляли с каждым шагом эти знания. Я уверен, что это действительно поможет мне качественнее и быстрее планировать бой уже на войне. И главное - сохранять жизнь наших защитников", - добавляет "Лель".

После окончания обучения выпускникам выдали сертификаты государственного образца уровня L-1С.

Планирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опыт"Вишкіл капітанів" планируют внедрить в учебные программы и других военных заведений (фото: пресс-служба ВИКНУ)

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