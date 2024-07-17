Планирование боя по стандартам НАТО. Как украинские бойцы перенимают зарубежный опыт

В Украине завершился 8-й учебный курс по военному лидерству "Вишкіл капітанів", составленный на основе стандартов армий стран НАТО с учетом боевого опыта российско-украинской войны. Большинство участников курса - бойцы ТРО. В общей сложности обучение уже прошли 706 командиров рот, взводов и офицеров штабов батальонов.

РБК-Украина рассказывает о том, чем уникален курс и как его проходят бойцы.

Опыт НАТО в реалиях российско-украинской войны

Программа курса была разработана в 2022 году на основе стандартов армий стран НАТО с учетом опыта российско-украинской войны. Учебные кейсы для планирования боя были созданы на примерах обороны Киева, Чернигова и Запорожской наступательной операции. Их постоянно усовершенствуют с учетом изучения и внедрения опыта украинских бойцов.

"Все началось с идеи бригадного генерала Сергея Собко, который в то время был начальником штаба командования ТРО. Он прекрасно понимал потребность в усилении подготовки бойцов, большинство из которых были добровольцы. Некоторые из них окончили военные кафедры чисто формально еще по старой советской доктрине, но для выполнения задач в 2022 году эти знания были устаревшими", - рассказывает старший инструктор "Вишколу капітанів" Андрей Мацкив.

Все инструкторы курса имеют боевой опыт - большинство были командирами рот в армии. Также они прошли соответствующую подготовку в Великобритании.

"Нашей задачей было оценить, как военные из стран НАТО строят подготовку, на что обращают внимание и как достигают высоких результатов. Зарубежные инструкторы были в восторге от того, как мы выполняем задачи. В конце курса боевой майор, прошедший Ирак и Афганистан, сказал, что ему понравилось, что мы хотим быстро овладеть курсом и вернуться на родину, чтобы продолжать защищать ее", - добавляет инструктор.

Старший инструктор "Вишколу капітанів" Андрей Мацкив (фото: пресс-служба ВИКНУ)

После обучения инструкторов в Великобритании осенью 2022 года запустили первые 5 групп на 6-недельный курс, поскольку на более длинную программу многим командирам подразделений было сложно отпустить офицеров, которые выполняли боевые задания.

"После первого выпуска было много довольных командиров, а наши слушатели сказали, что они хотели бы еще некоторые учебные дисциплины прослушать и отработать. Второй "Вишкіл капітанів" длился уже 7 недель, потому что мы добавили новые учебные дисциплины, а третий - 8 недель. Сейчас уже программу довели до требований аккредитованного курса и он составляет 12 недель", - говорит Мацкив.

Слушатели курса на вручении сертификатов (фото: пресс-служба ВИКНУ)

Курс впервые внедрили в программу военного заведения

В апреле 2024-го "Вишкіл капітанів" вошел в структуру Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и стал курсом профессионального военного образования. Министерство обороны Украины утвердило его программу.

В течение трехмесячного курса офицеры из всех регионов Украины изучали процедуры планирования боя - Troop Leading Procedures, военный процесс принятия решений - Military Decision Making Process, делились боевым опытом и развивали лидерские навыки. Слушатели также прошли онлайн курс "Применение технологий в условиях войны" от Victory Drones, практиковали применение программного обеспечения "КРОПИВА" и системы ситуационной осведомленности "ДЕЛЬТА".

"С нашими слушателями работают инструкторы и преподаватели, которые являются боевыми офицерами. Мы начинаем с преподавания лидерства, психологии, тактической подготовки и общих тем. Затем переходим к очень профессиональным дисциплинам - планированию общевоенного боя и военному процессу принятия решения", - говорит Мацкив.

Слушатели курса во время учебы (фото: "Вишкіл капітанів")

Это один из первых курсов, который перешел на мировую геодезическую систему WGS-84 и первый курс, что добавил программу изучения и планирования применения беспилотных наземных комплексов (эвакуационные, логистические, минующие, камикадзе) и беспилотных авиационных комплексов (в том числе FPV).

Учебная программа в ВИКНУ им. Тараса Шевченко реализуют при поддержке Благотворительного фонда "Повернись живим".

"Качественное, современное, быстрое и эффективное военное образование в Украине возможно. Прецедент "Вишколу капітанів" доказал это. Теперь должны работать над тем, чтобы масштабировать этот опыт на всю систему военного образования", - говорит директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Также он добавляет, что в дальнейшем хотят к "Вишколу капітанів" приобщать как можно больше родов, видов, служб, ведомств Сил обороны.

"Поле боя меняется каждые полгода, и команда "Вишколів" быстро адаптируется под эти изменения, курс эволюционирует и дает слушателям самые актуальные знания. Мы верим, что полученные здесь навыки помогут офицерам эффективно выполнять боевые задачи, вернуться с войны живыми и сохранить личный состав", - говорит Чмут.

Программу курса увеличили до 3 месяцев, ее утвердило Министерство обороны Украины (фото: пресс-служба ВИКНУ)

"Острее меча бывает только разум"

По традиции после окончания курса "Вишколу капітанів" лучшему инструктору вручают переходное отличие Саблю командира с надписью - "Острее меча бывает только разум". Этот лозунг отражает философию курса, что именно знание является ключевым в бою.

"Я был слушателем первой пилотного "Вишколу", тогда занимал должность командира роты в подразделении ТРО. Обучение длилось 6 недель. Я стал третьим в рейтинге среди около 60 выпускников. Тогда было первое вручение сабли. Она передается командующим лучшему инструктору, тот сохраняет ее до следующего вручения", - рассказывает Андрей "Скрин" Гладченко, инструктор отделения тактической подготовки Военного факультета последипломного образования Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На 8-м потоке "Вишколу капітанів" Саблю вручили Гладченко, который ранее командовал ротой в 112-й бригаде ТРО, участвовал в боях за Киев и в Донецкой области.

Андрею "Скрину" Гладченко вручили Саблю капитанов (фото: пресс-служба ВИКНУ)

Гладченко с Саблей капитанов (фото: РБК-Украина)

"Это лучшее обучение, которое сейчас существует для командиров ротного уровня. Здесь структурирована подача материала, которая дает четкое понимание, как все должно работать и для чего. Сюда попадают только те офицеры, которым этот курс будет нужен и которые смогут его достойно закончить, приобретя важные знания", - говорит майор Владимир "Трава" Дегтярев из 112-го батальона.

На курс попадают офицеры по рекомендации командира. Практически все слушатели заканчивают обучение. В редких случаях руководству приходится их отзывать для выполнения боевых задач.

"Главное в этом курсе - это научить командиров ТРО планировать бой по стандартам армий стран НАТО. Это ядро программы. По их процедурам мы уже планировали бои в городе и посадках. То есть это те знания, которые действительно можно применять на войне", - говорит боец с позывным "Лель".

Знания, полученные на курсе, помогут офицерам в бою (фото: пресс-служба ВИКНУ)

По его словам, участники курса отрабатывали учебные ситуации, анализировали местность и соблюдали необходимый протокол поочередности выполнения задач. Офицеры должны были спланировать бой и донести до своих подчиненных, что именно от них требуют.

"Курс построен грамотно, главное, что это не только теория. Мы сами отработали программу несколько раз и в разных условиях, то есть закрепляли с каждым шагом эти знания. Я уверен, что это действительно поможет мне качественнее и быстрее планировать бой уже на войне. И главное - сохранять жизнь наших защитников", - добавляет "Лель".

После окончания обучения выпускникам выдали сертификаты государственного образца уровня L-1С.

"Вишкіл капітанів" планируют внедрить в учебные программы и других военных заведений (фото: пресс-служба ВИКНУ)