Підготовка до тривалої боротьби та ставка на дрони. Про що свідчать останні рішення влади

Як останні зміни до держбюджету допоможуть розвитку українських безпілотних систем - читайте в колонці виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла.

31 липня Верховна Рада проголосувала зміни до бюджету на 2025 рік, які включають збільшення видатків на оборону на суму 412,3 млрд грн. Зокрема, 216 млрд грн передбачається витратити на закупівлю та виробництво зброї, техніки і дронів.

Відтак, новий закон дозволить втілити плани держави щодо масштабування безпілотних систем. Адже напередодні президент Володимир Зеленський анонсував, а уряд ухвалив рішення про розширення програми "18-24" на спеціальності, пов’язані з безпілотними системами.

Також із кінця минулого року запрацювала програма децентралізованих закупівель дронів, яка дозволила на 40% підвищити кількість влучань по ворожих цілях. Підрозділи отримали можливість оперативно купувати озброєння напряму у виробників, а тепер в Офісі президента планують цю програму модернізувати. На все це потрібні кошти, які глобально є не витратами, а інвестиціями в перемогу.

Крім того, тепер на закупівлю дронів, зброї і військової техніки Міністерству оборони буде спрямовуватися 60% ПДФО, а ще 30% цього податку підуть на придбання безпілотників для Держспецзв’язку. Ще 10% - на потреби бригад.

Реалізація цієї ініціативи покладена на заступника голови Офісу президента полковника Павла Палісу, уповноважену з питань захисту прав військовослужбовців Ольгу Решетилову, Кабінет міністрів та Генеральний штаб.

Таким чином, українська влада дає світу сигнал: якою б не була геополітична ситуація, ми не плануємо відмовлятися від своїх територій і людей, продовжуємо нарощувати військову міць та готові до тривалої боротьби.

Ставку у цій боротьбі ми робимо на безпілотні системи, які цілковито змінили характер сучасної війни. Це підтверджується і розширенням програми контрактів "18-24", і змінами до держбюджету.

Ще кілька років тому світ не міг уявити, що війна виглядатиме саме так. Сьогодні безпілотники використовують не лише для розвідки, але й для дистанційного мінування, знищення техніки та живої сили противника, доставки боєприпасів і навіть для евакуації поранених.

Із безпілотними системами працюємо не лише ми, але й наш ворог. Якщо ми не вкладемо у безпілотники достатньо ресурсів, швидко опинимося позаду. Останні рішення влади свідчать про те, що вона це розуміє.