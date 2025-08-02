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Подготовка к длительной борьбе и ставка на дроны. О чем говорят последние решения власти

Киев, Суббота 02 августа 2025 22:19
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Подготовка к длительной борьбе и ставка на дроны. О чем говорят последние решения власти Украинские власти делают ставку на дроны (facebook.com/GeneralStaff ua)
Дмитрий Жмайло
Дмитрий Жмайло
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества

Как последние изменения в госбюджет помогут развитию украинских беспилотных систем - читайте в колонке исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло.

 

31 июля Верховная Рада проголосовала изменения в бюджет на 2025 год, которые включают увеличение расходов на оборону на сумму 412,3 млрд грн. В частности, 216 млрд грн предполагается потратить на закупку и производство оружия, техники и дронов.

Следовательно, новый закон позволит воплотить планы по масштабированию беспилотных систем. Ведь накануне президент Владимир Зеленский анонсировал, а правительство приняло решение о расширении программы "18-24" на специальности, связанные с беспилотными системами.

Также с конца прошлого года заработала программа децентрализованных закупок дронов, которая позволила на 40% повысить количество попаданий по вражеским целям. Подразделения получили возможность оперативно покупать вооружение напрямую у производителей, а теперь в Офисе президента планируют эту программу модернизировать. На все это нужны средства, которые глобально являются не расходами, а инвестициями в победу.

Кроме того, теперь на закупку дронов, оружия и военной техники Министерству обороны будет направляться 60% НДФЛ, а еще 30% этого налога пойдут на приобретение беспилотников для Госспецсвязи. Еще 10% - на нужды бригад.

Реализация этой инициативы возложена на заместителя главы Офиса президента полковника Павла Палису, уполномоченную по вопросам защиты прав военнослужащих Ольгу Решетилову, Кабинет министров и Генеральный штаб.

Таким образом, украинская власть дает миру сигнал: какой бы ни была геополитическая ситуация, мы не планируем отказываться от своих территорий и людей, продолжаем наращивать военную мощь и готовы к длительной борьбе.

Ставку в этой борьбе мы делаем на беспилотные системы, которые полностью изменили характер современной войны. Это подтверждается и расширением программы контрактов "18-24", и изменениями в госбюджет.

Еще несколько лет назад мир не мог представить, что война будет выглядеть именно так. Сегодня беспилотники используются не только для разведки, но и для дистанционного минирования, уничтожения техники и живой силы противника, доставки боеприпасов и даже для эвакуации раненых.

С беспилотными системами работаем не только мы, но и наш враг. Если мы не вложим в беспилотники достаточно ресурсов, быстро окажемся позади. Последние решения власти свидетельствуют о том, что она это понимает.

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