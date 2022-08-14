Петр Пожарко: Ни один международный документ не обязывает Украину запретить использование асбеста

Пока законопроект №4142 "О системе общественного здоровья" ожидает второго чтения, вокруг него возникает все больше вопросов относительно запрета использования асбеста и, соответственно, асбестосодержащих изделий и материалов. Действительно ли асбест так опасен, как о нем говорят законодатели? Что ждет население Украины, если асбест будет запрещен? Действительно ли запрет асбеста – условие, которое ЕС поставил Украине? Эти и другие вопросы мы обсудили с исполнительным директором ассоциации "Украинское хризотиловое объединение" Петром Пожарко и коммерческим директором ООО "Краматорский шифер" Тарасом Косцьовятом.

– Давайте с главного – целью законопроекта №4142 является создание эффективной системы общественного здравоохранения в Украине. Законодатели говорят, что асбест опасен для здоровья, и вполне логично, что его использование хотят запретить.

Петр Пожарко: В самом утверждении "Асбест опасен для здоровья" уже кроется манипуляция. Законодатели умалчивают о том, что существует два основных вида асбеста – хризотил и амфибол. Оба минерала имеют общее торговое название "асбест", но имеют существенные отличия и, соответственно, абсолютно разное воздействие на организм человека.

Амфиболы имеют игольчатую волокнистую структуру и надолго остаются в организме. Этот вид асбеста уже не добывается, так как запрещен к производству и применению во всем мире. А хризотиловый асбест имеет мягкую, полую структуру и быстро выводится из организма человека при его попадании.

Амфиболовый асбест подпадает под действие Роттердамской конвенции ООН, к которой Украина присоединилась в 2002 году. При этом нормы Роттердамской конвенции не запрещают использование хризотилового асбеста, который даже не включен в Приложение III (Химические вещества, подпадающие под действие процедуры предварительно обоснованного согласия).

Тарас Косцьовят: На самом деле потребители имеют дело не с хризотилом, а с материалами, содержащими небольшое количество хризотила в связанном состоянии. 95% всего импортируемого хризотила из Казахстана идет на производство шифера, плоского листа и труб, где хризотиловый асбест составляет всего 8-10%, остальные 90% – цемент и вода. Наше предприятие работает на основании мокрого способа производства – хризотиловые волокна смешиваются с водой, а дальше с цементом. Соответственно, даже пыли асбестовой не выделяется. Таким образом, хризотил замолочен в цементный камень и не способен выделяться в каких-либо опасных концентрациях из материала.

Хризотиловый асбест при контролируемом применении можно использовать в производстве без ущерба для здоровья работников этих отраслей промышленности и тем более – потребителей продукции. Это доказывает почти 100 летний опыт использования хризотила на нашем заводе, который был основан в 1928 году. За все время работы завода не зарегистрировано серьезных заболеваний от контакта с хризотилом, в частности асбестоз. За столь длительное существование на нашем предприятии работают династии – дедушка, отец, сын. Если бы опасность, вызванная хризотилом, была настолько велика позволил бы отец пойти по своим стопам сыну?

Тарас Косцьовят (фото: из личного архива)

Петр Пожарко: Хризотил наименее опасен даже в сравнении с искусственными заменителями и натуральными волокнами, например, целлюлозой, так как быстрее других волокон выводится из легких. Есть масса международных медицинских исследований, подтверждающих безопасность хризотила. Подробно изучить информацию о безопасности хризотила можно на специализированном сайте.

Ни для кого не секрет, что в Украине катастрофическая ситуация с питьевой водой – мелеют реки, загрязнены источники. Водопроводная канализация и очистные станции – старые и прогнившие, а вместо ремонта и новых технологий – миллионы человек в Украине продолжают травить хлором – канцерогеном, ядовитым активным веществом для обеззараживания воды. Реальные возникновения онкологических заболеваний от которого в десятки раз выше, чем от возможного использования хризотилового асбеста. Пластиковые трубы, которые везде продвигают, от хлора разлагаются, дополнительно выделяя в воду ядовитые вещества. Хризотил же, по результатам исследований, устойчив к внешнему воздействию и хризотиловые трубы в воду ничего не выделяют.

Так что, ничего логичного в том, что асбест хотят запретить, нету. Амфибол в Украине и так запрещен, получается, что запрещают хризотил, который не несёт угрозы здоровью при контролируемом использовании. При этом запрещая хризотил, фактически вводится запрет на производство шифера на его основе.

– То есть, если хризотиловый асбест, материалы с его содержанием использовать неконтролируемо, он всё же опасен?

Тарас Косцьовят: Медицинские исследования, о которых только что упоминали, показывают, что он не несет большой опасности даже при неконтролируемом использовании. А что такое контролируемое использование? Это использование стандартных средств индивидуальной защиты, как на любом производстве. На фармацевтических, цементных заводах, например, сотрудник обязательно должен быть защищен от частиц, витающих в цеху в процессе производства. Естественно, это касается и потребителей – обязательно нужно защищать дыхательные пути при работе с любыми пылесодержащими материалами. Когда вы пилите шифер или любой другой материал, который пылит при разрушении, конечно, нужно надевать маску. Если откровенно, то дышать цементом, кстати, даже опаснее, чем хризотилом.

Петр Пожарко: Ну и, хочу заметить, что в Украине отсутствуют национальные медицинские данные, свидетельствующие о негативном влиянии использования хризотилсодержащих материалов, в частности шифера, на здоровье населения. Зато есть отраслевые ученые, которые проводили обширные исследования влияния хризотила и хризотилосодержащих продуктов на здоровье людей и окружающую среду. И есть результаты этих исследований. Почему об этом не говорят, почему фамилии этих ученых не называют? Стыдливо умалчивая, что именами некоторых из них названы целые специализированные институты? Например, академик Кундиев, чьим именем назван Институт медицины труда – он в свое время широко освещал вопрос использования хризотила в Украине.

– Хризотиловый асбест, согласно Классификации Международного агентства по изучению рака Всемирной организации здравоохранения, входит в список веществ, смесей и физических воздействий, которые считаются канцерогенными. Как быть с этим – ведь медицинские исследования говорят, что хризотил не опасен?

Петр Пожарко: Как быть? Нужно быть внимательнее. К этой же группе канцерогенов агентством отнесены, в частности, кадмий, хром, никелевый состав, кварц, солнечная радиация, винил хлорид, алкогольные напитки, красное мясо, соленая рыба, табак, древесная пыль, производство и ремонт обуви, производство мебели, литье железа и стали, и резиновая промышленность и т.д. и т.п. Почему тогда мы не запрещаем алкоголь, табак, соленую рыбу и далее по списку? По данным ВОЗ каждый год 34 тысячи человек в мире умирают от болезней, которые могут возникать из-за чрезмерного потребления красного мяса. Почему, красное мясо не запрещают, хотя оно наносит ущерб здоровью? А потому, что включение в перечень вещества, смеси или физического воздействия Международным агентством по изучению рака не может рассматриваться как основание для их запрета.

– В каких продуктах, кроме шифера, используется хризотиловый асбест?

Петр Пожарко: Хризотиловый асбест широко используется у нас при производстве шифера, плоского листа и труб. Но не только. Он также используется в бронетехнике, стрелковом вооружении, ракетостроении, в авиационной, военной технике... Тормозные колодки для грузовых железнодородных вагонов – это тоже про хризотил.

– И что тогда будут использовать вместо хризотила в этих продуктах?

Тарас Косцьовят: Ну, это вопрос не к нам. Честно говоря, я не уверен, что законодатели представляют себе масштабы проблемы, которая возникнет в случае запрета использования хризотила. Украина сейчас в стадии полномасштабной войны. Российская агрессия уничтожила инфраструктуру и дома многих сел и городов. Всё это нужно будет восстанавливать. Вопрос – чем? Если около 60% кровельного фонда Украины составляют крыши из шифера. Это больше миллиарда квадратных метров кровли. Миллиарда! И основными потребителями шифера являются малообеспеченное сельское население, и сельскохозяйственные предприятия по обустройству животноводческих ферм и подсобных хозяйств. Шифер стал популярным не на ровном месте.

Востребованность обусловлена его характеристиками: 40-летним и более, при должном уходе, сроком службы, устойчивостью к высоким температурам, низкой стоимостью. Поврежденные листы шифера можно легко демонтировать и заменить, не трогая остальную крышу. Несколько листов шифера стоят не так дорого. А если шифер будет под запретом – то придется покупать другой, более дорогой материал, менять не только саму кровлю, но и обрешетку. Это серьезные финансовые затраты. Далеко не каждый украинец сейчас сможет себе это позволить. И какой выход – зимовать под дырявой крышей? Продавать почку, чтобы добыть денег на новую кровлю?

В военный и послевоенный период вводить запрет на шифер – не самое рациональное решение со стороны властей. Наше предприятие добросовестно выплачивает все налоги, заработную плату даже во время войны. Мы не пиаримся, а просто максимально чем можем помогаем ВСУ, мы тоже боремся за Победу Украины! Но почему же нас в такой страшный момент хотят уничтожить?

Петр Пожарко: Я бы перед тем, как задаваться вопросом, что будут использовать вместо хризотила, поставил бы ряд других вопросов. Знает ли население, что прочность безасбестового шифера, его разрушающая нагрузка, на 40-45% ниже, чем у хризотилового шифера, а цена будет как минимум на 30% выше? Что безасбестовый продукт-заменитель это, по сути, имитация настоящего шифера? Почему продвигаются искусственные импортные заменители асбеста, та же целлюлоза – но не проводятся исследования ее безопасности? Ведь на сегодня четко известно, что, практически заменяя асбест, она не выводится из организма более 1000 дней, а хризотиловый асбест - выводится из организма за 2 недели? Кому это выгодно?

Кому выгодно уничтожить кровельное покрытие из шифера в то время, когда в стране огромнейшие разрушения, а единственный завод-конкурент по изготовлению другого популярного кровельного материала – оцинкованного железа – был в Мариуполе и он стерт с лица земли оккупантами? Для чего законодатели это делают? Для ввоза кровельных материалов и составляющих из-за рубежа, сделанных на основе вредных химических компонентов – целлюлозы, битума, красителей? Почему не говорят о последующем специальном удалении и организации специальных мест хранения для хризотилсодержащих отходов, которые будут объявлены особо опасным материалом, а значит и особо опасным отходом? Вопросы риторические, а ответ, я считаю, простой – это делается за счет населения всей страны, притом – за счет самой обездоленной его части.

– Да, но ведь запрет на использование хризотилового асбеста в Украине предусмотрен Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Петр Пожарко: Это опять манипуляция. Ни один международный документ, включая Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами; Директиву 2009/148/EC и регламент Европейского парламента и Совета «Производство, размещение и использование химических веществ в ЕС", не обязывает Украину запретить использование какого-либо вида асбеста.

В соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Украина должна приблизить национальное законодательство в сфере технического регулирования, стандартов и оценки соответствия к современному европейскому законодательству. Однако Соглашение прямо не запрещает производство и использование какого-либо химического вещества, включая хризотиловый асбест.

Производство, размещение и использование химических веществ в ЕС регулируется регламентом Европейского парламента и Совета "Производство, размещение и использование химических веществ в ЕС". Действительно, приложение XVII к этому регламенту содержит, среди прочего, запрет на производство, размещение на рынке и использование асбестовых волокон, включая хризотиловые волокна. Но! Эти правила применяются исключительно к производителям и импортерам химических веществ, работающих в ЕС.

Производители и экспортеры стран, не входящих в ЕС, не несут никаких обязательств. Этот регламент также предусматривает возможность внесения поправок в Приложение XVII путем принятия новых ограничений или изменения установленных. Любое такое решение должно учитывать социально-экономические последствия ограничения, включая наличие альтернатив. Вы же себе представляете социально-экономические последствия из-за запрета – в условиях российской агрессии против нашей страны, в условиях послевоенного восстановления? Многие потеряли работу, многим понизили зарплату, экономика страны поставлена на военные рельсы и тут нам запрещают самый дешевый материал, буквально оставляя людей без крыши над головой.

– У вас есть хотя бы примерные данные, сколько понадобится шифера для восстановления разрушенных домов и других зданий?

Тарас Косцьовят: Я читал в СМИ, что по состоянию на июль в результате военной агрессии России разрушены более 116 тысяч жилых домов. К сожалению, военная агрессия продолжается, и количество пострадавших домов будет только возрастать.

Плановый довоенный объем рынка шифера в 2022 году должен был составить 4,5 млн. листов шифера. Исходя из сегодняшней ситуации, по самым скромным оценкам, в Украине востребованность шифера вырастет не менее чем на 100% и составит около 9-10 млн. листов. В этом году собственное производство шифера на единственном работающем заводе составит только 3 млн. листов, при этом импорт шифера из стран-агрессоров России и Белоруссии отсутствует по всем понятным причинам. В итоге дефицит шифера составит порядка 7 млн. листов или 13,6 млн. кв. метров кровли.

Уже сейчас, накануне осенне-зимнего периода, в Украине наблюдается острый дефицит шифера. Посмотрите, что делается в киевской области, в Ирпене – из-за дождей разрушения жилых домов, квартир только увеличиваются. Мы же понимаем, что это происходит не только там, а и в других областях людям негде будет зимовать. Сейчас, когда наше предприятие вынужденно простаивает, у нас имеются заявки от наших партнеров примерно на 1,5 млн. листов. И это только часть потребностей.

В случае введения законодательного запрета на производство хризотилового шифера эта ситуация только усугубится, так как под вопросом окажется обеспечение шифером послевоенного восстановления кровельного фонда страны. Ведь именно шифер позволил быстро восстановить кровли в Украине после гражданской и Второй мировой войн. И как раз "Краматорский шифер" играл здесь основную роль, ведь мы являемся одним из старейших предприятий в своей отрасли.

За более чем 85-летнюю деятельность был накоплен огромный опыт по производству кровельных материалов. В 1923 году на базе цементного завода был построен шиферный цех, а в 1930 году выделен в самостоятельный завод, который беспрерывно работал до 24 февраля этого года. Сейчас на предприятии числятся 150 сотрудников, каждому мы продолжаем выплачивать зарплату. Если завод будет вынужден закрыться из-за запрета использования хризотила, без средств к существованию останутся и сотрудники, и их семьи – а это более 600 человек.

– Но все же, большинство стран мира запретили использование асбеста, почему?

Петр Пожарко: Запретили в основном в Европе, потому, что там использовали амфиболовый асбест, который очень опасен для здоровья человека. Действительно, он запрещен к производству и применению. И тут важно понимать, что амфиболовый асбест никогда не использовался на территории Украины. В этом вопросе рациональнее привязываться не к количеству стран, а к виду асбеста, который исторически использовался в этих странах. Сегодня хризотиловый асбест используется в Китае, Индонезии, Индии, Таиланде, странах СНГ – а это 2/3 населения планеты.

Кроме того, использование асбеста и асбестосодержащих материалов высокой плотности, включая шифер, разрешено в США. В Соединенных Штатах запрещены только асбестосодержащие материалы низкой плотности, такие как гофрированная бумага, рулонный картон, коммерческая бумага, специальная бумага, напольный войлок; изоляция асбестовых трубопроводов и изоляция асбестовых блоков.

– Украина идет в ЕС, значит, рано или поздно асбест нужно будет запретить?

Петр Пожарко: ЕС запретил асбест для предприятий, работающих в ЕС, но такой запрет вводится поэтапно с 1999 года с учетом социально-экономической ситуации в каждой конкретной стране и до сих пор полностью не завершен. Например, в некоторых наиболее развитых европейских странах, таких как Швейцария, рассмотрение вопроса о замене хризотил-асбестовых шиферных крыш парламент страны перенес на 2027 год из-за экономической нецелесообразности.

Хочу отметить, что СНБО принято решение о мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины, которым поручено Кабинету министров внести в Верховную раду законопроект о химической безопасности и управлении химическими веществами. А также разработать и утвердить технический регламент по безопасности химической продукции, гармонизированный с регламентом Европейского парламента и Совета "Производство, размещение и использование химических веществ в ЕС".

Сегодня эти нормативные акты разрабатываются Украиной совместно с представителями ЕС. Поэтому вопрос обращения с асбестом, в том числе хризотилом, следует рассматривать при их подготовке и исключительно на основе детального анализа и всесторонних исследований, а также с учетом степени опасности соответствующих химических веществ и возможных негативных социально-экономических последствий. Сейчас точно не время для запрета такого необходимого для простых украинцев материала.