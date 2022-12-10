Пережити зиму. Кияни на випадок блекауту шукають житло за містом

Через обстріли енергооб'єктів жителі мегаполісів підбирають будинки в оренду, а інших заміське житло зацікавило через запуск доступної іпотеки. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Масовані ракетні удари окупантів по енергетичній інфраструктурі змушують людей шукати способи, як залишитися з електрикою, водою й опаленням навіть під час тривалих відключень. Міська влада Києва просить людей, які мають таку можливість, переїздити у приватні будинки за місто.

Ще серйозніше змушує про це задуматись, коли мер Києва попереджає про можливу відсутність опалення аж до весни. Таке може статись, якщо світла не буде добу, а температура повітря впаде до -5 та більше градусів, і тоді доведеться зливати воду з систем опалення.

Чи стали жителі Києва цікавитись переїздом за місто, щоб не залежати від перебоїв з водою, теплом і світлом – читайте в публікації.

На зиму за місто їдуть ті, хто давно планував

Щоб пережити складну зиму, не обов'язково виїздити кудись далеко. Переїхати на деякий час можна й на дачу або в приватний будинок до друзів чи знайомих, каже РБК-Україна киянка Ольга. Вона роздумує на переїздом в передмістя, якщо ситуація в Києві погіршиться, і шукає будинок в оренду.

"Основні критерії для мене – щоб був інтернет для роботи, сину – для навчання. І пічка. Краще знати, як і на чому ви туди доїдете. Бо якщо не буде зв'язку, як люди дізнаються, чи організують якусь евакуацію, і куди треба йти, щоб евакуюватись? Якщо не буде водопостачання й опалення, хто подбає про літніх людей, хто їм принесе воду? Як це буде працювати – поки неясно", – ділиться вона думками.

Така загальна невідомість і звичайне бажання не замерзнути взимку примушує людей задуматись про переїзд з великих міст на зиму туди, де менше шансів на зникнення води та тепла. Воду можна набрати в колодязі, а пічку топити дровами.

Фото: Багато людей не знають, як буде організована робота служб міста в разі блекауту, бо може взагалі не бути зв'язку (Getty Images)

Деякі кияни діють радикальніше і продають квартиру в Києві, обравши життя за містом. Але рієлтори, з якими ми спілкувалися, кажуть: навряд чи люди виставляють житло у столиці на продаж і їдуть за місто тільки тому, що бояться обстрілів. Зазвичай так роблять ті, хто вже планував переїхати з Києва ще до війни або зараз збирається виїхати за кордон.

"Паніки і настроїв, щоб кудись виїздити терміново, бо "завтра замерзнемо" – такого я не бачу. Також не помічаю, що люди хочуть кинути все і виїхати в село. Тут стоїть питання саме зими й такої температури, щоб було хоча б трохи комфортно", – говорить РБК-Україна співробітниця компанії з продажу нерухомості.

Все ж багато людей у великих містах зараз хочуть виїхати або в окремі будинки, або в таунхауси, розповідає Світлана Бащук з компанії Legion Real Estate.

"Однозначно бачимо, що певна кількість киян зараз переїздить в орендовані будинки, в кого є такі можливості. Є ті, хто купує заміське житло, але таких менше. Люди шукають будинки, шукають таунхауси, щоб там була можливість поставити генератори. Це зараз в пріоритеті. Якщо шукають в оренду, то з меблями і усім готовим, щоб відразу заїхати й жити. Навіть не розглядають часто без генератора і твердопаливного котла. Купити хочуть теж готові варіанти, а вкладатись в ремонт зараз практично ніхто не готовий", – каже вона.

Генератор – вже не розкіш. Люди придивляються до квартир у Львові

Зараз чи не кожне місто перебуває під ризиком можливих атак. Але навіть попри це, західні регіони України зберігають певний статус відносної безпечності. Деякі кияни, дніпряни і харків'яни планують переїзд на зиму до Львова. Або принаймні придивляються до таких пропозицій. Покупкою та орендою квартир там стали цікавитись люди з інших міст, розповідає РБК-Україна рієлтор Микола Ковалевський з агентства нерухомості "Дім Лева".

"Люди з Києва, Дніпра, Харкова однозначно цікавляться, але далеко не завжди купують. Заявок більше, але остаточне рішення люди не готові приймати. Часто просто придивляються. Насправді ці обстріли енергетики не так давно тривають, щоб бачити таку чітку тенденцію. Коли почалися ракетні удари у жовні, ціни залишилися плюс-мінус на тому ж рівні, що й були. Десь вони знизилися відсотків на 10", – каже він.

Фото: Більшість будинків у Львові – не висотні, тому в них є газ (Getty Images)

Більшість житлових будинків у Львові – не висотки, тому в більшості з них є газ. Вулиця Чорновола у популярному серед львів'ян Шевченківському районі недалеко від центру – це мікс старих радянських будинків і новобудов, де немає газопостачання. Але Микола Ковалевський запевняє, що на рішення купівлі чи оренди це практично не впливає:

"Питання про вибір житла через наявність газу стоїть тією мірою, як це було до обстрілів. Ось минулого тижня ми укладали угоди – люди розуміли, що в будинку газу немає, але від свого вибору не відмовлялися. Хіба що часто дзвонять і питають, чи можуть там поставити свій генератор".

Наявність генератора для багатьох будівель – це вже не додаткова перевага, щоб заманити клієнтів. Для житла преміум-сегмента Львова це стало певною нормою, і через наявність одного лише генератора ціни для клієнтів не підвищують, каже рієлтор. На перших порах власники комплексів були не проти, щоб люди купували й встановлювали генератори у дозволених місцях самі. Тепер власники нерухомості частіше ставлять їх самостійно, щоб не виникало проблем.

"Генератори, знаєте, є різні. І буває, здаси людям житло, а вони поставлять якийсь не такий, або встановлять неправильно. Тому власники думають: краще куплю і поставлю сам. Це вже з досвіду. Бо бачили, як десь після встановлення генератора доводилося все переробляти", – зауважує він.

Навесні Львів став відомий шаленими цінами на житло, коли туди почали масово їхати переселенці. І схоже що про зниження цін не йдеться й зараз. Навпаки – квартири ще більше дорожчають. Особливо готові, куди можна заїхати прямо завтра.

"Ціни на квартири з ремонтом виросли. Наприклад, однокімнатні за час війни подорожчали навіть на 20 тисяч доларів за квартиру. Раніше квартира коштувала 80-90, а зараз - 105-115", – наводить приклад Микола Ковалевський.

Фото: Квартири з ремонтом у Львові дорожчають, але не через наявність генераторів у комплексах (Getty Images)

Військові та лікарі масово цікавляться доступним житлом

До війни в Україні розвивалося іпотечне кредитування. Іпотеку видавали все більшій кількості людей, але війна зруйнувала ці плани. Однак у жовтні цього року в Україні в тестовому режиму запрацювала програма єОселя. Кредити на житло лише під 3% зможуть отримати військові, лікарі, вчителі та деякі інші категорії громадян. Виявилося, що взяти участь у програмі вже багато бажаючих. Програма почала діяти у жовтні, а до неї вже дуже великий інтерес.

"Люди масово почали цікавитися заміським житлом саме в рамках цієї програми. Пішла тенденція – дивитись щось бюджетне, 70 тисяч максимум. Під цю програму люди також купують заміську нерухомість вже незалежно від готовності до зими, бо дуже привабливі умови. В Києві на такий бюджет складно знайти щось готове. А за містом багато пропозицій, тому інтерес до заміського житла росте й через вигідні умови", – розповідає Світлана Бащук.

Забудовники надають безвідсоткові розстрочки, але їх зазвичай лише максимум на два роки. А єОселя передбачає іпотеку на двадцять, і за дуже низькою ставкою – 3%. Освітяни, лікарі та військовослужбовці мають право подати заявку на програму через "Дію".

До повномасштабної війни також діяло кредитування під 7% – з ним працювали Ощадбанк і Приватбанк. Світлана Бащук каже, банки ретельно перевірятимуть доходи, наявність житла та іншу інформацію про заявників. Вона прогнозує, що заявки на іпотеку під 3% підтвердять приблизно половині з тих, хто подався на програму.

Держава налагодила кредитування житла для військових, медиків і вчителів, але є умова, щоб платіж продавцю надходив тільки у гривні, каже Микола Ковалевський.

Фото: Військові, лікарі і медики зможуть придбати житло під 3% річних (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Забудовники беруть гривні на рахунок без проблем, бо їм треба далі планувати свої фінансові операції. А приватні власники хочуть мати якісь гарантії. Сьогодні гарантії – це тримати гроші в якійсь іноземній валюті, і в гривнях приватні особи брати оплату не завжди хочуть", – каже він.

Перебої з електрикою через обстріли ворога переживає вся Україна, і переїзд з Києва до ще одного великого міста в межах країни навряд чи глобально змінить ситуацію.

Немало людей продовжують втрачати житло через війну, і на деокупованих територіях цілі квартали й навіть міста залишаються на зиму без опалення. Схоже що приватний будинок з пічкою, генератором і газом може справді стати виходом для тих, хто прагне залишитися в теплі навіть в такий складний період, через який зараз проходить вся Україна.