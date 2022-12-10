Пережить зиму. Киевляне на случай блекаута ищут жилье за городом

Из-за обстрелов энергообъектов жители мегаполисов подбирают дома в аренду, а других загородное жилье заинтересовало из-за запуска доступной ипотеки. Детальнее – в материале РБК-Украина.

Массированные ракетные удары оккупантов по энергетической инфраструктуре заставляют людей искать способы, как остаться с электричеством, водой и отоплением даже во время длительных отключений. Городские власти Киева просят людей, у кого есть такая возможность, переезжать в частные дома за город.

Еще серьезнее заставляет об этом задуматься, когда мэр Киева предупреждает о возможном отсутствии отопления вплоть до весны. Такое может произойти, если света не будет сутки, а температура воздуха упадет до -5 и более градусов, и тогда придется сливать воду из систем отопления.

Стали ли жители Киева интересоваться переездом за город, чтобы не зависеть от перебоев с водой, теплом и светом – читайте в публикации.

На зиму за город едут те, кто давно планировал

Чтобы пережить сложную зиму, не обязательно выезжать куда-нибудь далеко. Переехать на некоторое время можно и на дачу или в частный дом к друзьям или знакомым, говорит киевлянка Ольга. Она размышляет о переезде в пригород, если ситуация в Киеве ухудшится, и ищет дом в аренду.

"Основные критерии для меня – чтобы был интернет для работы, сыну – для обучения. И печка. Лучше знать, как и на чем вы туда доедете. Потому что если не будет связи, как люди узнают, организуют ли какую-нибудь эвакуацию, и куда нужно идти, чтобы эвакуироваться? Если не будет водоснабжения и отопления, кто позаботится о пожилых людях, кто им принесет воду? Как это будет работать – пока неясно", – делится она мыслями.

Такая общая неизвестность и обычное желание не замерзнуть зимой заставляет людей задуматься о переезде из больших городов на зиму туда, где меньше шансов исчезновения воды и тепла. Воду можно набрать в колодце, а печку топить дровами.

Фото: Многие люди не знают, как будет организована работа служб города в случае блекаута, потому что может вообще не быть связи (Getty Images)

Некоторые киевляне действуют более радикально и продают квартиру в Киеве, выбрав жизнь за городом. Но риелторы, с которыми мы общались, говорят: вряд ли люди выставляют жилье в столице на продажу и уезжают за город только потому, что боятся обстрелов. Обычно так поступают те, кто уже планировал переехать из Киева еще до войны или сейчас собирается уехать за границу.

"Паники и настроений, чтобы куда-то выезжать срочно, потому что "завтра замерзнем" – такого я не вижу. Также не замечаю, что люди хотят бросить все и уехать в село. Здесь стоит вопрос именно зимы и такой температуры, чтобы было хотя бы немного комфортно", – говорит РБК-Украина сотрудница компании по продажам недвижимости.

Все же многие в больших городах сейчас хотят уехать либо в отдельные дома, либо в таунхаусы, рассказывает Светлана Бащук из компании Legion Real Estate.

"Однозначно видим, что определенное количество киевлян сейчас переезжает в арендуемые дома, у кого есть такие возможности. Есть те, кто покупает загородное жилье, но таких меньше. Люди ищут дома, ищут таунхаусы, чтобы там была возможность поставить генераторы. Это сейчас в приоритете. Если ищут в аренду, то с мебелью и всем готовым, чтобы сразу заехать и жить. Даже не рассматривают часто без генератора и твердотопливного котла. Купить хотят тоже готовые варианты, а вкладываться в ремонт сейчас практически никто не готов", – говорит она.

Генератор – уже не роскошь. Люди присматриваются к квартирам во Львове

Сейчас каждый город находится под риском возможных атак. Но даже несмотря на это, западные регионы Украины сохраняют определенный статус относительной безопасности. Некоторые киевляне, днепряне и харьковчане планируют переезд на зиму во Львов. Или, по крайней мере, присматриваются к таким предложениям. Покупкой и арендой квартир там стали интересоваться люди из других городов, рассказывает риелтор Николай Ковалевский из агентства недвижимости "Дім Лева".

"Люди из Киева, Днепра, Харькова однозначно интересуются, но далеко не всегда покупают. Заявок больше, но окончательное решение люди не готовы принимать. Часто просто присматриваются. На самом деле эти обстрелы энергетики не так давно продолжаются, чтобы видеть такую четкую тенденцию. Когда начались ракетные удары в октябре, цены остались плюс-минус на том же уровне, что и были. Где-то они снизились процентов на 10", – говорит он.

Фото: Большинство домов во Львове – не высотные, поэтому в них есть газ (Getty Images)

Большинство жилых домов во Львове – не высотки, поэтому у большинства из них есть газ. Улица Чорновила в популярном среди львовян Шевченковском районе недалеко от центра – микс старых советских домов и новостроек, где нет газоснабжения. Но Николай Ковалевский уверяет, что на решение покупки или аренды это практически не влияет.

"Вопрос о выборе жилья из-за наличия газа стоит в той мере, как это было до обстрелов. Вот на прошлой неделе мы заключали соглашения – люди понимали, что в доме газа нет, но от своего выбора не отказывались. Разве что часто звонят и спрашивают, могут ли там поставить свой генератор”.

Наличие генератора для многих построек – это уже не дополнительное преимущество, чтобы привлечь клиентов. Для жилья премиум-сегмента Львова это стало определенной нормой, и из-за наличия одного только генератора цены для клиентов не повышают, говорит риелтор. На первых порах владельцы комплексов были не против, чтобы люди покупали и устанавливали генераторы в разрешенных местах сами. Теперь владельцы недвижимости чаще ставят их самостоятельно, чтобы не возникало проблем.

"Генераторы, знаете, есть разные. И бывает, сдашь людям жилье, а они поставят какой-то не такой, или установят неправильно. Поэтому владельцы думают: лучше куплю и поставлю сам. Это уже из опыта. Потому что видели, как где-то после установки генератора приходилось все переделывать", – отмечает он.

Весной Львов стал известен безумными ценами на жилье, когда туда начали массово ехать переселенцы. И похоже, что о снижении цен речь не идет и сейчас. Наоборот – квартиры еще больше дорожают. Особенно готовые, куда можно заехать прямо завтра.

"Цены на квартиры с ремонтом выросли. Например, однокомнатные за время войны подорожали даже на 20 тысяч долларов за квартиру. Раньше квартира стоила 80-90, а сейчас – 105-115", – приводит пример Николай Ковалевский.

Фото: Квартиры с ремонтом во Львове дорожают, но не из-за наличия генераторов в комплексах (Getty Images)

Военные и врачи массово интересуются доступным жильем

До войны в Украине развивалось ипотечное кредитование. Ипотеку выдавали все большему числу людей, но война разрушила эти планы. Однако в октябре этого года в Украине в тестовом режиме заработала программа "єОселя". Кредиты на жилье только под 3% могут получить военные, врачи, учителя и некоторые другие категории граждан. Оказалось, что поучаствовать в программе уже много желающих. Программа начала действовать в октябре, а к ней уже очень большой интерес.

"Люди массово начали интересоваться загородным жильем именно в рамках этой программы. Пошла тенденция – смотреть что-то бюджетное, 70 тысяч максимум. Под эту программу люди также покупают загородную недвижимость уже независимо от готовности к зиме, потому что очень привлекательные условия. В Киеве на такой бюджет сложно найти что-то готовое. А за городом много предложений, поэтому интерес к загородному жилью растет и из-за выгодных условий", – рассказывает Светлана Бащук.

Застройщики предоставляют беспроцентные рассрочки, но их обычно всего максимум на два года. А есть єОселя предусматривает ипотеку на двадцать, и по очень низкой ставке – 3%. Педагоги, врачи и военнослужащие имеют право подать заявку на программу через "Дию".

До полномасштабной войны также действовало кредитование под 7% – с ним работали Ощадбанк и Приватбанк. Светлана Бащук говорит, что банки будут тщательно проверять доходы, наличие жилья и другую информацию о заявителях. Она прогнозирует, что заявки на ипотеку под 3% подтвердят примерно половине из подавшихся на программу.

Государство наладило кредитование жилья для военных, медиков и учителей, но есть условие, чтобы платеж продавцу поступал только в гривне, говорит Николай Ковалевский.

Фото: Военные, врачи и медики смогут приобрести жилье под 3% годовых (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Застройщики берут гривны на счет без проблем, потому что им нужно дальше планировать свои финансовые операции. А частные собственники хотят иметь какие-то гарантии. Сегодня гарантии – это держать деньги в какой-то иностранной валюте, и в гривнах частные лица брать оплату не всегда хотят", – говорит он.

Перебои с электричеством из-за обстрелов врага переживает вся Украина, и переезд из Киева в еще один крупный город в пределах страны вряд ли глобально изменит ситуацию.

Многие продолжают терять жилье из-за войны, и на деоккупированных территориях целые кварталы и даже города остаются на зиму без отопления. Похоже, что частный дом с печкой, генератором и газом может действительно стать выходом для тех, кто стремится остаться в тепле даже в такой сложный период, через который сейчас проходит вся Украина.