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Перемогти та вистояти. Наскільки в медицині важливі системна підтримка та комплексний підхід великого бізнесу

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Понеділок 28 листопада 2022 13:00
Перемогти та вистояти. Наскільки в медицині важливі системна підтримка та комплексний підхід великого бізнесу Під час війни в медицині важливі системна підтримка та комплексний підхід великого бізнесу (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
РБК-Україна
РБК-Україна
інформаційне агентство

Важливість системи охорони здоров'я складно переоцінити. Особливо зараз, в період повномасштабного вторгнення, коли ворог фактично перетворив лікарні — в мішені. Про те, наскільки в медицині важливі системна підтримка та комплексний підхід великого бізнесу — в блозі для РБК-Україна розповідає директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз.

Перемогти та вистояти. Наскільки в медицині важливі системна підтримка та комплексний підхід великого бізнесу

Лише за перші 6 місяців війни Росія пошкодила понад 800 закладів та об'єктів охорони здоров’я. Понад 100 закладів зруйновано вщент. А ще окрім цього проблеми з електропостачанням, логістичні складнощі з доставки ліків, медичної техніки та її комплектуючих.

До викликів додаються збільшення та загострення хвороб у цивільного населення, оскільки життя в постійному стресі негативно впливає на імунітет. Велика кількість військових, які так само потребують лікування та реабілітації, люди, які постраждали під час окупації та терактів — цей список можна продовжувати ще довго. Та через окупацію, обстріли й знищення інфраструктури, далеко не всі мають можливість вчасно отримати медичну допомогу. І це — велика проблема.

Для прикладу, за підрахунками Світового банку — руйнування системи охорони здоров’я в Сирії спричинило більше шкоди людям, аніж самі військові дії. Тож підтримка медичної сфери як ніколи на часі. Однак, важливо розуміти, що вона має бути продуманою й стратегічною.

Саме системність допомагає тримати систему охорони здоров'я на рівні, який дозволить нам в майбутньому не лише попередити фізичний та психологічний злам нації, а навіть більше – стати на кілька сходинок вище. Про "три кити", які є основою системи охорони здоров'я та важливість їхньої підтримки бізнесом — далі.

Медичне обладнання та доступ до нього. Якісне та сучасне оснащення допомагає вчасно діагностувати хворобу на початковому етапі, відповідно збільшує шанси на одужання пацієнта. Разом з тим дуже важливо забезпечити доступ пацієнтів до цього обладнання. Ми звикли, що великі міста мають дещо більші можливості в цьому плані. Однак медична система дуже широка та взаємопов'язана. Тож відсутність необхідного обладнання на локальному рівні створює навантаження на всю систему.

Як приклад: відсутність УЗД або рентген апаратів в невеликих містах та селах створює одразу кілька проблем: по-перше, це відтерміновані хвороби, по-друге, навантаження на обласні чи міські лікарні. Оскільки все одно обстеження потрібні й люди змушені їхати до інших міст, щоб отримати повну медичну картину.

Власне тому наша компанія із залученням фахівців фонду "МХП-громаді" акцентують свою увагу на забезпеченні медичним обладнанням невеликих громад. Як приклад, лікарні в маленькому містечку Чернівці на Вінниччині був потрібен УЗД-апарат експертного класу. Вони звернулися до нас з проханням допомогти зібрати кошти. Оскільки фінансовий збір найкраще проводити саме через благодійні фонди, які мають кредит довіри. Ми звернулися до бізнесу, влади та громади, аби об'єднавши зусилля, купити апарат. І тепер лікарня має необхідне обладнання, а місцевим мешканцям не потрібно їхати в район чи обласний центр за консультацією, чи діагнозом.

Часом може видаватися, що локальні потреби занадто маленькі, але насправді підсилюючи невеликі населені пункти — підтримку отримує вся медична система України.

Швидкість. У сучасних умовах доступу до медичних послуг особливо потребують наші військові. Швидкість тут має вирішальне значення. Тому ми відгукнулися на запит одного із медичних закладів Міністерства оборони України щодо придбання автомобіля-евакуатора. З чим він допомагає?

Річ у тім, що санітарні машини досить часто ламаються під час перевезень поранених бійців. Відтак доправити їх до СТО чи якогось місця ремонту складно. Тому виникла потреба в евакуаторі. Вчасно полагоджене санітарне авто збільшує шанси на вищу кількість транспортованих поранених бійців, а на фронті це – першочергове завдання.

Швидкість також має значення, коли ми говоримо про реанімобілі. Там відлік іде на секунди. Тож благодійний фонд прийняв для себе рішення піти в проєкт в межах глобальної ініціативи президента України United24 в напрямку "Медична допомога" й виділити 20 млн грн на реанімобілі.

Чому важливі ці перші 2 пункти? Бо завдяки цьому ми а) вивільняємо руки медиків, б) оптимізуємо низку процесів, в) пришвидшуємо видужання пацієнтів. Ми не доводимо до ідеального стану лише один вибірковий медзаклад, але намагаємося розв’язати проблему глобально – щоб ефективно працювала вся система. Тому важливі ще 2 пункти, про які йтиметься нижче.

Комплексне харчування. Інфекційне чи вірусне захворювання, післяопераційний період чи психологічна травма, будь-яке навантаження на організм потребує періоду відновлення. Який, своєю чергою охоплює і харчування.

Правильно підібране та збалансоване харчування нормалізує гормональний фон, насичує організм вітамінами, амінокислотами та іншими поживними речовинами. Разом з тим, неповноцінне харчування — найбільш поширена причина імунодефіциту в усьому світі. Тож нехтувати ним — хибна стратегія. Оскільки саме правильне відновлення запобігає рецидивам та сприяє швидкій реабілітації.

Тому допомога медичній системі – це не лише медична апаратура, але й якісне харчування для повноцінної реабілітації. Тому одним з напрямів нашої допомоги в медичній сфері є забезпечення військових госпіталів та лікарень збалансованою їжею. Цей запит ми отримали безпосередньо від медиків з різних регіонів. Зрозуміли: до розв’язання проблеми потрібно підходити системно. Тож взялися й за цей аспект, який став ще одним пазлом у системній підтримці медичної сфери.

Психологічна реабілітація та адаптація. Ще на початку червня в Міністерстві охорони здоров'я оголосили досить невтішну статистику – через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців. Наразі в цьому нас активно підтримують закордонні організації, зокрема фахівці ВООЗ проводять навчання для українських медиків щодо надання психологічної допомоги. Займається цим питанням і Офіс першої леді.

І тут важливо розуміти, що психологічна підтримка, особливо, коли ми говоримо про підтримку військових та тих, хто пережив окупацію чи смерть близьких, — це фактично цілий комплекс адаптації. Не завжди цим людям комфортно одразу говорити та відкритися фахівцям, тож тут у пригоді може стати арттерапія, фізіотерапія. Ще одна з ефективних методик — іпотерапія, її також активно використовують для психологічної та фізичної реабілітації.

У червні Львівська міська рада відновила роботу проекту "Іпотерапія. Досвід роду" для військових, які потребують відновлення. Використовують цей вид терапії і в "Госпіталі ветеранів війни "Лісова поляна" в Пущі-Водиці. Тому, коли медики з госпіталю звернулися до нас з проханням облаштувати зимові стійла для поні, ми прийняли рішення піти в цей проект. Адже він став кінцевим пазлом у системній підтримці медичної сфери.

Перемогти та вистояти. Наскільки в медицині важливі системна підтримка та комплексний підхід великого бізнесуПеремогти та вистояти. Наскільки в медицині важливі системна підтримка та комплексний підхід великого бізнесу

Річ у тім, що цей госпіталь експерти МОЗ обрали на державному рівні для створення на його основі спеціалізованого Центру Mental Health Care HUB.

Іпотерапія – один з напрямів діяльності. Однак, у закладі не було можливості утримувати тварин взимку. Відтак, цілий окремий напрям реабілітації військових та цивільних довелося б заморозити, як мінімум, на 6 місяців, а тварин перевести в інше місце. На перший погляд, це видається не таким масштабним проєктом як обладнання апаратурою того чи іншого відділення в лікарні. Але він є важливим для системної реабілітації тих, хто віддає своє здоров’я за наші життя. Бо відновити коліно чи суглоб недостатньо. Аби людина змогла по-новому адаптуватися до життя, потрібно відновити ще психіку та емоційну сферу.
Тож такі, на перший погляд, прості речі, насправді мають великий вплив, як на загальний емоційний стан, так і загалом в реабілітації.

У війну, попри всі складнощі, важливо втримати сферу охорони здоров'я на гідному рівні. Оскільки життя триває, попри всі виклики — ми живемо та даємо нове життя, дорослішаємо, працюємо, мріємо, перемагаємо та на кожному етапі потребуємо допомоги наших неймовірних лікарів та медсестер. Тож для нас підтримка медицини — це про підтримку життя.

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