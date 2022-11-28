Победить и выстоять. Насколько в медицине важны системная поддержка и комплексный подход крупного бизнеса

Важность системы здравоохранения сложно переоценить. Особенно сейчас, в период полномасштабного вторжения, когда враг фактически превратил больницы – в мишени. О том, насколько важны в медицине системная поддержка и комплексный подход крупного бизнеса — в блоге для РБК-Украина рассказывает директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз.

Только за первые 6 месяцев войны Россия повредила более 800 учреждений и объектов здравоохранения. Более 100 заведений разрушены до основания. Кроме того, проблемы с электроснабжением, логистические сложности по доставке лекарств, медицинской техники и ее комплектующих.

К вызовам добавляется увеличение и обострение болезней у гражданского населения, поскольку жизнь в постоянном стрессе негативно влияет на иммунитет. Большое количество военных, нуждающихся в лечении и реабилитации, люди, пострадавшие во время оккупации и терактов — этот список можно продолжать еще долго. Но из-за оккупации, обстрелов и уничтожения инфраструктуры, далеко не все имеют возможность вовремя получить медицинскую помощь. И это — большая проблема.

Например, по подсчетам Всемирного банка — разрушение системы здравоохранения в Сирии повлекло больше вреда людям, чем сами военные действия. Поэтому поддержка медицинской сферы как никогда актуальна. Однако важно понимать, что она должна быть продуманной и стратегической.

Именно системность помогает держать систему здравоохранения на уровне, который позволит нам в будущем не только предупредить физический и психологический излом нации, но даже больше – стать на несколько ступеней выше. О "трех китах", которые являются основой системы здравоохранения и важности их поддержки бизнесом – далее.

Медицинское оборудование и доступ к нему. Качественное и современное оснащение помогает своевременно диагностировать болезнь на начальном этапе, соответственно увеличивает шансы на выздоровление пациента. Вместе с тем, очень важно обеспечить доступ пациентов к этому оборудованию. Мы привыкли, что большие города имеют несколько большие возможности в этом отношении. Однако медицинская система очень широка и взаимосвязана. Так что отсутствие необходимого оборудования на локальном уровне создает нагрузку на всю систему.

В качестве примера: отсутствие УЗИ или рентген аппаратов в небольших городах и селах создает сразу несколько проблем: во-первых, это отсроченные болезни, во-вторых, нагрузка на областные или городские больницы. Поскольку все равно обследования нужны и люди вынуждены ехать в другие города, чтобы получить полную медицинскую картину.

Именно поэтому наша компания с привлечением специалистов фонда "МХП-общества" акцентирует свое внимание на обеспечении медицинским оборудованием небольших общин. Как пример, больницы в маленьком городке Черновцы в Винницкой области был нужен УЗИ-аппарат экспертного класса. Они обратились к нам с просьбой помочь собрать деньги. Поскольку финансовый сбор лучше проводить именно через благотворительные фонды, имеющие кредит доверия. Мы обратились к бизнесу, власти и общине, чтобы объединив усилия, и купить аппарат. И теперь больница имеет необходимое оборудование, а местным жителям не нужно ехать в район или областной центр за консультацией или диагнозом.

Иногда может показаться, что локальные потребности слишком маленькие, но на самом деле усиливая небольшие населенные пункты — поддержку получает вся медицинская система Украины.

Скорость. В современных условиях в доступе к медицинским услугам особенно нуждаются наши военные. Скорость здесь имеет решающее значение. Поэтому мы откликнулись на запрос одного из медицинских учреждений Министерства обороны Украины по поводу приобретения автомобиля-эвакуатора. С чем он помогает?

Дело в том, что санитарные машины часто ломаются при перевозках раненых бойцов. Следовательно, доставить их в СТО или какое-то место ремонта сложно. Поэтому возникла необходимость в эвакуаторе. Вовремя отлаженный санитарный автомобиль увеличивает шансы на более высокое количество транспортируемых раненых бойцов, а на фронте это – первоочередная задача.

Скорость также имеет значение, когда мы говорим о реанимобилях. Там счет идет на секунды. Так что благотворительный фонд принял для себя решение пойти в проект в рамках глобальной инициативы президента Украины United24 в направлении "Медицинская помощь" и выделить 20 млн грн на реанимобили.

Почему важны эти первые 2 пункта? Ибо благодаря этому мы: а) высвобождаем руки медиков, б) оптимизируем ряд процессов, в) ускоряем выздоровление пациентов. Мы не доводим до идеального состояния только одно выборочное медучреждение, но пытаемся решить проблему глобально – чтобы эффективно работала вся система. Поэтому важны еще 2 пункта, о которых пойдет речь ниже.

Комплексное питание. Инфекционное или вирусное заболевание, послеоперационный период или психологическая травма, любая нагрузка на организм требует периода восстановления. Который, в свою очередь охватывает и питание.

Правильно подобранное и сбалансированное питание нормализует гормональный фон, насыщает организм витаминами, аминокислотами и питательными веществами. Вместе с тем, неполноценное питание – наиболее распространенная причина иммунодефицита во всем мире. Так что пренебрегать им — ошибочная стратегия. Поскольку именно правильное восстановление предотвращает рецидивы и способствует быстрой реабилитации.

Потому помощь медицинской системе – это не только медицинская аппаратура, но и качественное питание для полноценной реабилитации. Поэтому одним из направлений нашей помощи в медицинской сфере является обеспечение военных госпиталей и больниц сбалансированной пищей. Этот запрос мы получили непосредственно от медиков из разных регионов. Поняли: к решению проблемы нужно подходить системно. Принялись и за этот аспект, который стал еще одним пазлом в системной поддержке медицинской сферы.

Психологическая реабилитация и адаптация. Еще в начале июня в Министерстве здравоохранения объявили достаточно неутешительную статистику – в результате психологической поддержки будут нуждаться около 15 млн украинцев. Сейчас в этом нас активно поддерживают зарубежные организации, в частности, специалисты ВОЗ проводят обучение для украинских медиков о предоставлении психологической помощи. Занимается этим вопросом и офис первой леди.

И здесь важно понимать, что психологическая поддержка, особенно когда мы говорим о поддержке военных и тех, кто пережил оккупацию или смерть близких, — это фактически целый комплекс адаптации. Не всегда этим людям комфортно сразу говорить и открыться специалистам, поэтому пригодиться может арттерапия, физиотерапия. Еще одна из эффективных методик – иппотерапия, ее также активно используют для психологической и физической реабилитации.

В июне Львовский городской совет возобновил работу проекта "Иппотерапия. Опыт рода" для военных, нуждающихся в восстановлении. Используют этот вид терапии и в "Госпитале ветеранов войны "Лесная поляна" в Пуще-Водице. Поэтому, когда медики из госпиталя обратились к нам с просьбой обустроить зимние стойла для пони, мы приняли решение пойти в этот проект. Ведь он стал конечным пазлом в системной поддержки медицинской сферы.

Дело в том, что этот госпиталь эксперты Минздрава избрали на государственном уровне для создания на его основе специализированного Центра Mental Health Care HUB.

Иппотерапия – одно из направлений деятельности. Однако в заведении не было возможности содержать животных зимой. Следовательно, целое отдельное направление реабилитации военных и гражданских пришлось бы заморозить как минимум на 6 месяцев, а животных перевести в другое место. На первый взгляд, это кажется не таким масштабным проектом как оборудование аппаратурой того или иного отделения в больнице. Но он важен для системной реабилитации тех, кто отдает свое здоровье за нашу жизнь. Потому что восстановить колено или сустав недостаточно. Чтобы человек смог по-новому адаптироваться к жизни, нужно восстановить психику и эмоциональную сферу. Поэтому такие, на первый взгляд, простые вещи, на самом деле, оказывают большое влияние, как на общее эмоциональное состояние, так и в целом в реабилитации.

В войну, несмотря на все сложности, важно удержать сферу здравоохранения на достойном уровне. Поскольку жизнь продолжается, на все вызовы — мы живем и даем новую жизнь, взрослеем, работаем, мечтаем, побеждаем и на каждом этапе нуждаемся в помощи наших невероятных врачей и медсестер. Для нас поддержка медицины — это о поддержке жизни.