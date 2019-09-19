Передел рынка оценки недвижимости: кто и почему "сливает" Яценко

Законопроект №2047

4 сентября 2019 года 31 народный депутат из фракции "Слуга народа" во главе с Павлом Фроловым зарегистрировали в Верховной раде законопроект № 2047 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" (относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости). Из названия документа понятно, что основная цель его авторов – борьба с коррупцией в сфере оценки недвижимого имущества.

Если внимательно посмотреть страницы в соцсетях народных депутатов, которые поставили свои подписи под законопроектом, можно предположить, против кого они выступают. Очевидно, что их оппонентом является народный депутат Антон Яценко. Именно он, как считают авторы и активисты, сегодня контролирует систему оценки.

Согласно пояснительной записке, основной новеллой законопроекта №2047 является изъятие частных электронных площадок из процедуры регистрации и проверки регистрации информации отчетов об оценке объектов недвижимости и отключение их от Единой базы данных отчетов об оценке (Единой базы отчетов об оценке). Авторы подчеркивают, что регистрация отчетов об оценке объектов недвижимости и проверка их регистрации будет осуществляться оценщиками и нотариусами напрямую через Единую базу отчетов об оценке.

Если внимательно проанализировать приведенный перечень партнеров, становится ясно, что главным лоббистом документа может быть сообщество оценщиков.

Второй сюрприз законопроекта №2047 – обещанное в пояснительной записке усиление ответственности недобропорядочных оценщиков магически исчезает в теле проекта закона.

Эти два факта, а также требование извлечь электронные площадки из рынка оценки, дают основания предположить, что, несмотря на яркую антикоррупционную окраску, проект закона №2047 может лоббироваться оценщиками и их донорами. Вопрос – для чего?

Законопроект № 2047-1

13 сентября 2019 года 19 народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с народным депутатом Александром Качурой зарегистрировали законопроект №2047-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путем диджитализации расчета налоговой стоимости недвижимости". Документ является альтернативным к законопроекту № 2047.

Из названия и пояснительной записки следует, что авторы законопроекта также нацелены ликвидировать коррупционные схемы в сфере оценки недвижимого имущества физических лиц и устранить монополию во время регистрации информации о такой оценке. Кроме того, народные депутаты хотят провести так называемую "диджитализацию расчета налоговой стоимости недвижимости физических лиц".

Простыми словами это значит, свести к нулю человеческий фактор в процессе расчета налоговой стоимости, - все должна выполнять машина. По мнению авторов законопроекта, диджитализация приведет к уменьшению расходов граждан и сделает невозможным уклонение от налогов при сделках продажи/обмена недвижимости между физическими лицами.

Законопроектом №2047-1 предлагается перейти к двухуровневой системе оценки стоимости, которая соответствует международным стандартам и полностью устраняет человеческий фактор и фактор коррупции при определении стоимости недвижимого имущества. В новой системе налоговая стоимость объекта недвижимости будет автоматически определяться авторизованной электронной площадкой и проверяется в Единой базе данных налоговой стоимости.

Кроме того, законопроектом №2047-1 предлагается расширить функционал авторизованных электронных площадок, наделив их функцией автоматического определения налоговой стоимости недвижимого имущества, что продается физическими лицами.

Качура и другие авторы документа уверены, что введение двухуровневой системы оценки позволит убрать с рынка злоупотребления со стороны оценщиков, ликвидировать монополию на рынке авторизованных электронных площадок и существенно снизить цены на услуги последних.

Законопроект №2047-1 по сути развивает идеи и технологические решения, на которых построена существующая Единая система отчетов об оценке.

Как известно, действующая Система была введена 1 января 2018 года и состоит из Базы данных и Модуля электронного определения оценочной стоимости. Обмен информацией и документами в Системе происходит через авторизованные электронные площадки. Последние построены по технологиям, которые легли в основу авторизованных электронных площадок в системе "ПРОЗОРРО" и "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ" и имеют даже более широкий функционал.

Каждый отчет об оценке, который попадает в систему, проверяется на предмет занижения оценочной стоимости, и, в случае выявления занижения, не регистрируется, то есть становится недействительным. Сама Единая база отчетов об оценке в открытом доступе на сайте Фонда государственного имущества Украины.

Несмотря на критику действующей системы со стороны ряда антикоррупционных активистов, есть официальные данные относительно ее эффективности. По информации ФГИУ, за время работы Единой базы (18.07.18-01.09.19) общий объем уплаты налогов составил более 9 млрд грн.

То есть, ежемесячно в государственный бюджет поступало в виде прямых налогов (военный сбор и пенсионное страхование) более 252 млн грн, а НДФЛ ориентировочно в среднем составлял более 500 млн грн.

Итак, Единая система оценки, по мнению авторов законопроекта № 2047-1, должна эволюционировать. Технически, с одноуровневой в двухуровневую. Функционально – полностью избавиться от человеческого фактора (рисков коррупции) во время оценки. Административно – сломать монополию существующих авторизованных площадок и существенно снизить плату за их услуги.

Очевидно, такая система совершенно не удовлетворяет сообщество оценщиков, труд которых становится почти ненужным. Однако идеи, положенные в основу законопроекта №2047-1, не так просто реализовать. Многие из экспертов намекают на серьезные технические трудности в процессе развития двухуровневой системы оценки (в "ПРОЗОРРО" тоже было немало ошибок).

Другие эксперты говорят, что невозможно полностью нивелировать человеческий фактор, ведь машина, по их мнению, не сможет эффективно определять стоимость объектов недвижимости во время сделок между физическими лицами.

Кроме того, законопроект № 2047-1 сливает так называемые "площадки Яценко", заводя альтернативность построения системы защиты информации, допуская на рынок и тех, кто имеет аттестат согласно закону "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах", и тех, кто имеет сертификат ISO/IEC и др.

Оценщики vs диджиталистов

Авторы законопроекта №2047 вместе с антикоррупционными активистами обвиняют оппонентов в том, что они играют на руку Антону Яценко. Якобы их законопроект №2047-1 разработан именно в интересах одиозного нардепа. Главный аргумент – в проекте закона сохраняются так называемые "площадки Яценко".

Авторам №2047-1 в комментариях непрозрачно намекают, что они являются проводниками и консерваторами коррупционных схем. Автор альтернативного законопроекта Александр Качура в ответ на обвинения отвечает следующее:

"Первое и основное. При всем уважении, но за годы работы часть Ваших коллег дискредитировала профессию занижением стоимости объектов, оплатами в конвертах. А это, в первую очередь, грабеж налогов у ГОСУДАРСТВА, из которых мы хотим качественную медицину и хорошую охрану общественного порядка, дороги. Второе. Почему электронная модель? Нет человека = нет коррупции.

Внедрение модуля подтвердило поступлениями в бюджет, которые выросли в 9 раз. Это американская модель. Так же работает "Прозорро". Третье. Законопроект и другие инициативы откроют рынок для других онлайн-платформ, что уничтожит монополию".

Обе группы якобы борются с коррупцией в системе оценки объектов недвижимости. Однако каждая группа закладывает в эту борьбу собственную идеологию.

Сторонники законопроекта №2047 так или иначе действуют в интересах сообщества оценщиков и доноров, которые финансируют за счет грантов большинство антикоррупционных общественных организаций.

Законопроект, отменяя электронные площадки, тем самым расширяет права оценщиков, а с ними – и возможности для злоупотреблений. К тому же, из текста почему-то исчезла статья об усилении ответственности недобропорядочных оценщиков. Все это не добавляет доверия авторам 2047.

И наконец вопрос, для чего это все. Среди многих гипотез экспертов интересной выглядит следующая. На конец года Зе-команда запланировала запуск земельной реформы. Цена вопроса – десятки миллиардов долларов. Можно только представить возможный объем злоупотреблений со стороны оценщиков, у которых законом даже не прописана ответственность.

Что касается, проекта закона №2047-1, его предполагаемые лоббисты – сравнительно новая группа в украинском парламенте, которую можно назвать "диджиталисты". Философию таких депутатов можно было бы сформулировать так: "нет человека – нет коррупции". В принципе, они действуют в мейнстриме президентского постулата о создании "государства в смартфоне".

Существуют вероятность, что на сегодня власть не сможет в короткие сроки ввести двухуровневую, более совершенную систему оценки, которая прописана в законопроекте №2047-1. Однако идея уничтожения коррупции через компьютеризацию коррупциогенных процессов может понравиться обществу.

Если фракция отмахнется от идей, которые положены в №2047-1 – это будет первый серьезный удар по "государство в смартфоне". Вообще, принимать сторону любой из двух групп для фракции политически опасно. Получается, необходимо или вынести вотум недоверия или антикоррупционному сообществу и ведущим экспертам, или похоронить идею диджитализации, как фактора борьбы с коррупцией.

Очевидным является то, что фракция "Слуга народа" дала четко понять, что так или иначе, старая система "площадок Яценко" будет изменена на новую либо с законопроекта №2047, либо с законопроекта №2047-1. На какую именно, пока не понятно, но то, что Яценко "сливают", можно считать фактом.