Пенсии в ОРДЛО: из-за чего переселенцев с Донбасса лишают социальных выплат

В Украине проживает более миллиона пенсионеров-переселенцев с Донбасса. Выезжая обратно в ОРДЛО, они лишаются права на получение пенсий и других социальных пособий. Органы социальной защиты блокируют начисление выплат, узнав об отсутствии пенсионера-переселенца по его месту жительства на подконтрольной украинским властям территории. Но, даже вернувшись, без решения чиновников пенсионеры не могут получить выплаты и пособия за тот период, пока они были в ОРДЛО. Юристы и волонтеры называют такой подход дискриминационным, полагая, что государству стоило бы более лояльно относиться к пенсионерам с оккупированного Донбасса.

В Украине зарегистрировано 1,3 миллиона пенсионеров - внутренне перемещенных лиц, сообщили РБК-Украина в Пенсионном фонде. Это граждане Украины, которые выехали с оккупированного Донбасса на подконтрольную территорию и встали на учет в органах соцзащиты. Почти миллион из них зарегистрировались в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Средний размер пенсии в этих регионах составляет 3-3,4 тыс. гривен в месяц, соответственно, на пенсионные выплаты внутренне-перемещенным лицам государство тратит примерно 4 млрд гривен.

Проблемы с выплатами у пенсионеров-переселенцев возникают, когда они по каким-либо причинам возвращаются на неподконтрольную территорию и остаются там более двух месяцев. В этом случае они теряют статус внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ), и как следствие, находясь в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), не могут претендовать на пенсии в Украине. Единственная возможность для них сохранить право на пенсию - не позже чем на 59-й день пересечь линию разграничения, "отметившись" на подконтрольной украинской власти территории. Сколько пожилых людей так "мигрирует", чтобы сохранить пенсию, не знают ни волонтеры, ни чиновники.

"Многие пенсионеры из-за отсутствия денег, проблем со здоровьем, из-за инвалидности или ограниченных физических возможностей не могут раз в 59 дней выезжать на подконтрольную территорию, чтобы отметиться в органах соцзащиты. Но и свои дома оставлять они не желают. Они теряют право на получение пенсий", - рассказала РБК-Украина кейс-менеджер волонтерской организации "Донбас SOS" Нелли Селютина.

Закон и порядок

Право на получение пенсии переселенцам предусмотрено законом "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", а порядок социальных выплат, к которым правительство приравняло пенсии, регулируется правительственным постановлением №365 от июня 2016 года.

Согласно этим документам, чтобы получать пенсию уже на подконтрольной территории, переселенцам нужна справка о статусе внутренне перемещенного лица, которые выдают органы соцзащиты. Чтобы получить статус ВПЛ, пенсионерам с ОРДЛО нужно написать соответствующее заявление, дождаться комиссии, которая проверит их нахождение по указанному адресу и подтвердит достоверность указанных данных. После соблюдения этой процедуры, управления соцзащиты направят документы в Пенсионный фонд, который начнет выплаты.

При этом норма ст. 12 закона о правах внутренне перемещенных лиц предусматривает, что переселенцы лишаются статуса ВПЛ, а, следовательно, и права на пенсионные и другие социальные выплаты, если у органов соцзащиты есть информация "о длительном отсутствии (более 60 дней) ВПЛ по месту жительства, которая дает разумные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось к брошенному месту постоянного проживания".

О том, что из-за отъезда в ОРДЛО на два месяца пенсионеру-переселенцу аннулируют статус ВПЛ, изданию подтвердили и в Пенсионном фонде. Впрочем, в фонде не смогли уточнить, сколько пенсионеров попали под действие этой нормы закона, сославшись на то, что такая информация – компетенция Минсоцполитики. В министерстве же запрос РБК-Украина проигнорировали.

Еще в январе министр соцполитики Андрей Рева объяснял, что Кабинет министров не может обеспечить украинским гражданам выплаты на неподконтрольных территориях. "Нет никаких институтов, через которые государство могло бы гарантировать защиту прав граждан на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Единственный вариант обеспечить право на социальные выплаты - это предоставлять их на подконтрольной Украине территории. Что сегодня и делается", - заявлял чиновник в эфире одного из телеканалов.

Контроль за переселенцами

Органы соцзащиты, чтобы отследить время пребывания пенсионеров-переселенцев в ОРДЛО, могут запросить соответствующую информацию у Госпогранслужбы. Согласно постановлению Кабмина №365, управление соцзащиты не реже, чем раз в полгода, должно удостовериться в том, что пенсионер со статусом ВПЛ проживает по указанному им адресу. Дополнительную проверку комиссия или рабочая группа, в которую входят также и представители ПФ, МВД, Госмиграционной службы, Нацполиции и СБУ, могут провести, если у них есть сведения о том, что переселенец вернулся в ОРДЛО.

На основании решений комиссии Пенсионный фонд как прекращает выплату пенсии, так и возобновляет ее. Вернуть пенсию пенсионер-переселенец может только, если он снова вернется на подконтрольную территорию и получит новую справку о статусе ВПЛ. После этого он снова сможет обращаться в органы соцзащиты за начислением пенсии. Причем по решению комиссии ПФ может не только возобновить выплаты, но и вернуть сумму пенсии за период, пока человек отсутствовал на подконтрольной территории.

Впрочем, нередки случаи, когда комиссия принимает решение о прекращении пенсионных выплат переселенцам, которые вообще не выезжали в ОРДЛО и, соответственно, не нарушали норму закона о двухмесячном сроке. По словам юриста волонтерской организации "Донбасс SOS" Наталии Юрловой, норму о сроках пребывания могут применять, например, если пенсионер временно выезжает из Украины за границу. "Пенсионный фонд не разбирается в этом, хоть и имеет доступ к базе пограничников, и может следить, куда выезжает человек", - рассказала юрист. Она рекомендует запрашивать у ПФ пояснения, а также обращаться в Госпогранслужбу за справкой о том, что линия разграничения не пересекалась или сроки пребывания на неподконтрольной территории не были нарушены. С этими документами гражданин может обратиться в суд.

Юрист уверена, что норма с указанием 60-дневного срока пребывания на неподконтрольной территории – дискриминационная. "Норма о 60 днях нарушает основные права и свободы граждан. Граждане же имеют право, например, находиться в Европе по безвизу до 90 дней", - считает Юрлова. Действительно, согласно ст. 14 закона о правах внутренне перемещенных лиц, переселенцы пользуются теми же правами, что и другие граждане Украины, постоянно проживающими в стране.

Юрист уточнила изданию, что по этому поводу волонтеры неоднократно обращались в ПФ и Минсоцполитики, а также в комитет Верховной рады по вопросам социальной политики. "Рассказывали на заседании комитета в присутствии представителей ПФ, что к нам обращаются переселенцы, которые не нарушали сроков пребывания, что они имеют все права на пенсию, но не получают ее. После заседания комитета люди из фонда подошли к нам, и предложили сотрудничество", - отметила Юрлова, добавив, что работа волонтеров с Фондом только началась, и о результатах говорить рано.

Проблема также и в том, что в основном пенсионеры не осведомлены о том, что могут лишиться пенсии, если пребывают в ОРДЛО более двух месяцев, а также о том, что для получения выплат необходим статус переселенца.

Многие из них, по словам пресс-секретаря делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Миладина Богетича, интересуются получением "украинской пенсии" на неподконтрольной территории. "Ранее рассматривалась возможность того, МККК может принять участие в выплате украинских пенсий жителям неподконтрольных территорий. С тех пор люди часто звонят нам, в офисы в Луганске и Донецке, и спрашивают, как они будут получать пенсии. Однако сейчас такого механизма нет. Мы готовы участвовать в доставке пенсий, если будут договоренности между сторонами конфликта", - уточнил он.