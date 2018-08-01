Пенсії в ОРДЛО: за що переселенців з Донбасу позбавляють соціальних виплат

В Україні проживає більше мільйона пенсіонерів-переселенців з Донбасу. Виїжджаючи назад в ОРДЛО, вони позбавляються права на отримання пенсій та інших соціальних допомог. Органи соціального захисту блокують нарахування виплат, дізнавшись про відсутність пенсіонера-переселенця за його місцем проживання на підконтрольній владі території. Але, навіть повернувшись, без рішення чиновників пенсіонери не можуть отримати виплати та допомогу за той період, поки вони були в ОРДЛО. Юристи та волонтери називають такий підхід дискримінаційним, вважаючи, що державі варто було б більш лояльно ставитися до пенсіонерів з окупованого Донбасу.

В Україні зареєстровано 1,3 мільйона пенсіонерів - внутрішньо переміщених осіб, повідомили РБК-Україна в Пенсійному фонді. Це громадяни України, які виїхали з окупованого Донбасу на підконтрольну територію і стали на облік в органах соцзахисту. Майже мільйон з них зареєструвалися в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Середній розмір пенсії в цих регіонах становить 3-3,4 тис. гривень на місяць, відповідно, на пенсійні виплати внутрішньо переміщеним особам держава витрачає приблизно 4 млрд гривень.

Проблеми з виплатами у пенсіонерів-переселенців виникають, коли вони з якихось причин повертаються на непідконтрольну територію і залишаються там більше, ніж на два місяці. В цьому випадку вони втрачають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), і як наслідок, перебуваючи в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), не можуть претендувати на пенсії в Україні. Єдина можливість для них зберегти право на пенсію - не пізніше ніж на 59-й день перетнути лінію розмежування, "відмітившись" на підконтрольній українскій владі території. Скільки літніх людей так "мігрує", щоб зберегти пенсію, не знають ні волонтери, ні чиновники.

"Багато пенсіонерів через відсутність грошей, проблеми зі здоров'ям, інвалідність або обмежені фізичні можливості не можуть раз на 59 днів виїжджати на підконтрольну територію, щоб відмітитись в органах соцзахисту. Але і свої будинки залишати вони не бажають. Вони втрачають право на отримання пенсій", - розповіла РБК-Україна кейс-менеджер волонтерської організації "Донбас SOS" Неллі Селютіна.

Закон і порядок

Право на отримання пенсії переселенцям передбачено законом "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", а порядок соціальних виплат, до яких уряд прирівняв пенсії, регулюється урядовою постановою №365 від червня 2016 року.

Згідно з цими документами, щоб отримувати пенсію вже на підконтрольній території, переселенцям потрібна довідка про статус внутрішньо переміщеної особи, які видають органи соцзахисту. Щоб отримати статус ВПО, пенсіонерам з ОРДЛО потрібно написати відповідну заяву, дочекатися комісії, яка перевірить їх перебування за вказаною адресою і підтвердить достовірність зазначених даних. Після дотримання цієї процедури, управління соцзахисту направлять документи в Пенсійний фонд, який розпочне виплати.

При цьому норма ст. 12 закону про права внутрішньо переміщених осіб передбачає, що переселенці позбавляються статусу ВПО, а, отже, і права на пенсійні та інші соціальні виплати, якщо у органів соцзахисту є інформація "про тривалу відсутність (понад 60 днів) ВПО за місцем проживання, яка дає розумні підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання".

Про те, що за від'їзд в ОРДЛО на два місяці пенсіонеру-переселенцю анулюють статус ВПО, виданню підтвердили і в Пенсійному фонді. Втім, у фонді не змогли уточнити, скільки пенсіонерів потрапили під дію цієї норми закону, пославшись на те, що така інформація – компетенція Мінсоцполітики. У міністерстві ж запит РБК-Україна проігнорували.

Ще в січні міністр соцполітики Андрій Рева пояснював, що Кабінет міністрів не може забезпечити українським громадянам виплати на непідконтрольних територіях. "Немає ніяких інститутів, через які держава могла б гарантувати захист прав громадян на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Єдиний варіант забезпечити право на соціальні виплати - це надавати їх на підконтрольній території Україні. Що сьогодні і робиться", - заявив чиновник в ефірі одного з телеканалів.

Контроль за переселенцями

Органи соцзахисту, щоб відстежувати час перебування пенсіонерів-переселенців в ОРДЛО, можуть запросити відповідну інформацію у Держприкордонслужби. Згідно з постановою Кабміну №365, управління соцзахисту не рідше, ніж раз у півроку, має впевнитися в тому, що пенсіонер зі статусом ВПО проживає за вказаною ним адресою. Додаткову перевірку комісія чи робоча група, в яку входять також і представники ПФ, МВС, Держміграційної служби, Нацполіції та СБУ, можуть провести, якщо у них є відомості про те, що переселенець повернувся в ОРДЛО.

На підставі рішень комісії Пенсійний фонд як припиняє виплату пенсії, так і відновлює її. Відновити пенсію пенсіонер-переселенець може тільки, якщо він знову повернеться на підконтрольну територію і отримає нову довідку про статус ВПО. Після цього він знову зможе звертатися в органи соцзахисту за нарахуванням пенсії. Причому за рішенням комісії ПФ може не тільки відновити виплати, але і повернути суму пенсії за період, поки людина була відсутня на підконтрольній території.

Втім, нерідкі випадки, коли комісія приймає рішення про припинення пенсійних виплат переселенцям, які взагалі не виїжджали в ОРДЛО і, відповідно, не порушували норму закону про двомісячний термін. За словами юриста волонтерської організації "Донбас SOS" Наталії Юрлової, норму про терміни перебування можуть застосовувати, наприклад, якщо пенсіонер тимчасово виїжджає з України за кордон. "Пенсійний фонд не розбирається в цьому, хоч і має доступ до бази прикордонників, і може стежити, куди виїжджає людина", - розповіла юрист. Вона рекомендує запитувати в ПФ пояснення, а також звертатися до Держприкордонслужби за довідкою про те, що лінія розмежування не перетиналася або терміни перебування на непідконтрольної території не були порушені. З цими документами громадянин може звернутися в суд.

Юрист впевнена, що норма із зазначенням 60-денного терміну перебування на непідконтрольної території – дискримінаційна. "Норма про 60 днів порушує основні права і свободи громадян. Громадяни мають право, наприклад, знаходитися в Європі по безвізу до 90 днів", - вважає Юрлова. Дійсно, згідно ст. 14 закону про права внутрішньо переміщених осіб, переселенці користуються тими ж правами, що і інші громадяни України, які постійно проживають в країні.

Юрист уточнила виданню, що з цього приводу волонтери неодноразово зверталися до ПФ та Мінсоцполітики, а також у комітет Верховної ради з питань соціальної політики. "Розповідали на засіданні комітету в присутності представників ПФ, що до нас звертаються переселенці, які не порушували термінів перебування, що вони мають усі права на пенсію, але не отримують її. Після засідання комітету люди з фонду підійшли до нас, і запропонували співпрацю", - зазначила Юрлова, додавши, що робота волонтерів з Фондом тільки почалася, і про результати говорити рано.

Проблема також і в тому, що в основному пенсіонери не інформовані про те, що можуть втратити пенсії, якщо перебувають у ОРДЛО більше двох місяців, а також про те, що для отримання виплат необхідний статус переселенця.

Багато хто з них, за словами прес-секретаря делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Міладіна Богетіча, цікавляться отриманням "української пенсії" на непідконтрольної території. "Раніше розглядалася можливість того,що МКЧХ може взяти участь у виплаті українських пенсій жителям непідконтрольних територій. З тих пір люди часто телефонують нам в офіси в Луганську і Донецьку, і питають, як вони будуть отримувати пенсії. Однак зараз такого механізму немає. Ми готові брати участь в доставці пенсій, якщо будуть домовленості між сторонами конфлікту", - уточнив він.