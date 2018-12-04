Парковка запрещена: в Украине вводятся новые правила эвакуации автомобилей

Власти ужесточили правила парковки автомобилей в Украине (УНИАН)

Этой осенью в Украине право эвакуировать неправильно припаркованные автомобили получили не только полицейские, но и инспектора по парковке. Недавно Кабинет министров утвердил правила о том, как именно эти инспектора смогут реализовать свои полномочия. Но юристы сомневаются, что принятые документы смогут помочь решить проблему с парковками автомобилей в неположенных местах. В ситуации разбиралось РБК-Украина.

Точные правила

В конце прошлого года Верховная рада приняла закон, призванный решить проблему со стихийными парковками. В частности, документ наделил наравне с полицейскими инспекторов по парковкам полномочиями по эвакуации автомобилей, которые нарушают правила дорожного движения.

Этот закон вступил в силу в сентябре. Но без принятия необходимых подзаконных актов его нормы невозможно было реализовать. Поэтому в ноябре Кабмин принял несколько документов, призванных разрешить данную проблему.

В частности, правительство своим постановлением приняло порядок временного задержания инспекторами по парковке автомобилей, их хранения на специальных площадках и стоянках, а также их возврат. Тогда же был обновлен аналогичный документ для полиции, действующий с 2008 года.

Согласно принятому документу, инспектор получит право задерживать машину, если водитель нарушил правила остановки, существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу его безопасности, а также не оплатил парковку.

По словам юриста юрфирмы "Анте" Юрия Векленко, существует всего семь ситуаций, при которых автомобиль может быть эвакуирован. "Самыми популярными очевидно станут: парковка в запрещенных ПДД местах для стоянки; парковка на полосе для общественного транспорта; парковка, которая делает невозможным движение других машин или усложняет движение пешеходам", - объяснил он.

Согласно принятому документу, транспортировка задержанного автомобиля будет осуществляться с помощью специальных эвакуаторов. Инспектора получат право пользоваться услугами частных компаний, предоставляющих эвакуаторы. Для этого бизнесу необходимо будет подписать соответствующие договора с местными органами власти.

Инспектор в присутствии двух понятых и водителя эвакуатора будет составлять акт осмотра и временного задержания автомобиля. В нем будут указываться, среди прочего, время и причины задержания, должность, имя и фамилия инспектора, место хранения машины. Также инспектор должен будет сфотографировать или сделать видеозапись места нарушения.

Один экземпляр акта сможет получить на руки водитель задерживаемого автомобиля, если он присутствует при его составлении. Второй экземпляр будет храниться в материалах дела об административном нарушении.

В то же время, если водитель может устранить нарушение в "максимально короткий срок", то инспектор не будет задерживать машины, а только вынесет постановление в деле об административном нарушении.

В противном случае, инспектор будет обязан оставить на лобовом стекле автомобиля сообщение или копию акта протокола о привлечении к административной ответственности. Задержанные автомобили будут эвакуированы на специальные площадки и стоянки Национальной полиции или частных компаний, с которыми подписаны необходимые договора.

Если эвакуация автомобиля будет происходить в присутствии водителя-нарушителя, то инспектор должен сообщить ему место стоянки его автомобиля. Кроме того, инспектор должен будет проинформировать полицию, а информация о нарушении будет опубликована в Интернете. Автомобиль водитель сможет вернуть только после уплаты штрафа и услуг по эвакуации и транспортировке автомобиля.

Настоящий водитель

Кроме того, Кабмин попытался поставить точку еще в одной проблеме, уточнив, кого именно привлекать к административной ответственности при нарушении правил парковки. Зачастую в подобных ситуациях за рулем автомобиля находится не собственник машины, а человек, который на законных основаниях получил право им пользоваться.

Чтобы привлекать к ответственности непосредственно нарушителя правил, парламент ввел в законодательство новый термин "надлежащий пользователь транспортного средства". Кабмин, в свою очередь, утвердил порядок о внесении сведений о водителе, попадающем под это определение, в единый государственный реестр транспортных средств.

Так, надлежащим пользователем может быть физлицо или сотрудник какой-либо компании или ведомства, который на законных основаниях эксплуатирует автомобиль.

Данные о нем могут быть внесены на основании заявления собственника автомобиля или руководителя юрлица. Кроме того, это может быть сделано на основании нотариально заверенной доверенности на пользование машиной, аренды, найма, ссуды, лизинга, временного регистрационного талона. Заявление о внесение данных о надлежащем пользователя будут вноситься или через территориальные органы МВД, или через сайт ведомства.

Не будет работать

Водители обеспокоены закрепленной возможностью эвакуации машины без их присутствия, уверен юрист Юрий Векленко. "Кроме того, поскольку теперь вопросами парковки будут заниматься специально уполномоченные инспекторы, количество штрафов однозначно возрастет", - считает он.

При этом принятые правительством документы содержат нормы, которые могут быть оспорены в судах или вообще окажутся нерабочими. В частности, адвокат Вадим Володарский напоминает, что, согласно статье 41 Конституции, в Украине провозглашается незыблемость права частной собственности. "А конституционные нормы имеют высшую юридическую силу, одновременно являясь нормами прямого действия. При этом защита прав граждан гарантируется на их основании, - говорит он. - Из этого следует, что любые действия с собственностью помимо воли собственника возможны только по решению суда".

Таким образом, по мнению Вадима Володарского, при изъятии имущества у собственника, в нашем случае при задержании и эвакуации автомобиля, права владения, пользования и распоряжения имуществом нарушаются. "То есть в случае применения постановления Кабмина о порядке задержания и эвакуации автомобиля будет возникать правовая проблема, заложенная на уровне самой идеи о задержании и эвакуации транспортного средства, - продолжает он. - Поэтому, думаю, из-за этого будут многочисленные иски по обжалованию таких действий, как полиции, так и инспекторов по парковке".

Правда, по мнению Юрия Векленко, вероятность резкого увеличения эвакуации автомобилей невысока. "Подобные правила эвакуации действовали в Киеве с 2002 года по 2008. Основными причинами невысокого процента эвакуации автомобилей будут, как и прежде, малое количество эвакуаторов по всей стране, в сравнении с количеством нарушителей", - говорит он.

К тому же, продолжает Юрий Векленко, в протоколе будет требоваться наличие четырех подписей – инспектора, эвакуаторщика и двух понятых. "И если с первыми двумя проблем возникнуть не должно, то найти понятых, которые бы уделили хотя бы 20 минут своего времени на проведение такой процедуры, инспектору будет нелегко", - считает он.

Заместитель председателя координационного совета общенационального Форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев считает, что инспектора по парковке, также, как и сейчас полиция, де-факто не смогут задерживать и эвакуировать автомобили. "Сейчас, если в момент задержания полицией и эвакуацией автомобиля на месте нарушения появляется водитель, полиция должна отдать машину обратно водителю, просто выписав постановление о штрафе, - рассказывает он. - Но те фирмы, которые оказывают услуги по эвакуации, а полиция не имеет собственных эвакуаторов, начали задавать резонные вопросы: "А кто нам компенсирует затраты на бензин, который был потрачен на приезд эвакуатора?"".

И поскольку в таких ситуациях, по словам Владимира Караваева, не поступает вразумительного ответа, компании перестали высылать эвакуаторы. "Примечательно, принятые Кабмином документы не решают этот вопрос. Возможно, каким-то образом это будет урегулировано в договорах, с одной стороны, между инспекторами и полицией, а, с другой, компаниями по эвакуации машин", - продолжает он.

Кроме того, Владимир Караваев говорит, что в принятых постановлениях о порядке задержания машин чиновники вновь обошли вниманием норму о том, что автомобиль, нарушивших правила дорожного движения, может быть задержан максимум на трое суток. "Кодекс об административных правонарушениях содержит норму о том, что автомобиль можно задержать максимум на рое суток, по истечении которых любой человек имеет право обратиться в полицию и ему должны вернуть автомобиль, - рассказывает он. - Но в принятых правительственных постановлениях, как и в их предыдущих версиях, используется два термина – "задержание" и "хранение"".

Благодаря этой игре слов водитель, по мнению Владимира Караваева, может вернуть себе задержанный автомобиль только после того как оплатит все расходы по эвакуации, хранению и штраф. "Это норма противоречит вышеуказанному кодексу, а также, по сути, лишает водителя права на защиту. Автомобилисты предпочитают не обращаться за защитой, поскольку в противном случае им придется платить за каждый день хранения машины", - говорит он.

Есть вопросы у юристов и относительно документа, которым урегулировано использование термина "надлежащий пользователь транспортного средства".

Вадим Володарский считает, что порядок определения надлежащего пользователя заточен под имеющиеся нормы закона, согласно которых штраф налагается на собственника автомобиля или такого пользователя. "Но эта ситуация не учитывает, что транспортным средством могут пользоваться несколько человек, к примеру, сотрудников компании, членов семьи и так далее", - говорит он.

По словам Владимира Караваева, в документе содержатся нормы, которыми государство нарушает имущественные права собственников машин. "К примеру, в документе указано, что надлежащим пользователем может быть только один человек, к примеру, супруга. В результате, собственник будет ограничен в своем праве передать машину в пользование, к примеру, своему совершеннолетнему ребенку, - рассказывает он. - Кроме того, нельзя будет внести в реестр надлежащего пользователя автомобиля, который находится в залоге у банка".

Владимир Караваев считает, что порядок внесения сведений о надлежащем пользователе не будет эффективно работать. "Это просто кошмар. Несмотря на то, что изначально декларировалось, что это будет простая процедура, она построена очень сложно. В результате в реальности она работать не будет", - говорит он.