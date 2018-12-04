Парковка заборонена: в Україні вводяться нові правила евакуації автомобілів

Влада посилила правила паркування автомобілів в Україні (УНІАН)

Цієї осені в Україні право евакуювати неправильно припарковані автомобілі отримали не тільки поліцейські, але і інспектора по парковці. Нещодавно Кабінет міністрів затвердив правила про те, як саме ці інспектори зможуть реалізувати свої повноваження. Але юристи сумніваються, що прийняті документи зможуть допомогти вирішити проблему з паркуванням автомобілів у недозволених місцях. У ситуації розбиралася РБК-Україна.

Точні правила

У кінці минулого року Верховна рада прийняла закон, покликаний вирішити проблему зі стихійними парковками. Зокрема, документ наділив нарівні з поліцейськими інспекторів по парковках повноваженнями щодо евакуації автомобілів, які порушують правила дорожнього руху.

Цей закон набув чинності у вересні. Але без прийняття необхідних підзаконних актів його норми неможливо було реалізувати. Тому в листопаді Кабмін ухвалив кілька документів, покликаних вирішити дану проблему.

зокрема, уряд своєю постановою ухвалив порядок тимчасового затримання інспекторами з паркування автомобілів, їх зберігання на спеціальних майданчиках і стоянках, а також їх повернення. Тоді ж був оновлений аналогічний документ для поліції, що діє з 2008 року.

Згідно з прийнятим документом, інспектор одержить право затримувати машину, якщо водій порушив правила зупинки, суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу його безпеки, а також не сплатив паркування.

За словами юриста юридичної фірми "Анте" Юрія Векленко, існує всього сім ситуацій, при яких автомобіль може бути евакуйований. "Найпопулярнішими очевидно стануть: стоянка в заборонених ПДР місцях для стоянки; стоянка на смузі для громадського транспорту; парковка, яка робить неможливим рух інших машин або ускладнює рух пішоходів", - пояснив він.

Згідно з прийнятим документом, транспортування затриманого автомобіля буде здійснюватися за допомогою спеціальних евакуаторів. Інспектори отримають право користуватися послугами приватних компаній, що надають евакуатори. Для цього бізнесу необхідно буде підписати відповідні договори з місцевими органами влади.

Інспектор у присутності двох понятих і водія евакуатора буде складати акт огляду та тимчасового затримання автомобіля. У ньому будуть вказуватися, серед іншого, час і причини затримання, посада, ім'я та прізвище інспектора, місце зберігання машини. Також інспектор повинен буде сфотографувати або зробити відеозапис місця порушення.

Один примірник акта зможе отримати на руки водій затримуваного автомобіля, якщо він присутній при його складанні. Другий примірник зберігається в матеріалах справи про адміністративне порушення.

У той же час, якщо водій може усунути порушення в максимально короткий термін", то інспектор не буде затримувати машини, а тільки винесе постанову у справі про адміністративне порушення.

В іншому випадку, інспектор зобов'язаний залишити на лобовому склі автомобіля повідомлення або копію акта протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності. Затримані автомобілі будуть евакуйовані на спеціальні майданчики та стоянки Національної поліції або приватних компаній, з якими підписані необхідні договору.

Якщо евакуація автомобіля буде відбуватися у присутності водія-порушника, то інспектор повинен повідомити йому місце стоянки автомобіля. Крім того, інспектор повинен буде повідомити поліцію, а інформація про порушення буде опублікована в Інтернеті. Автомобіль водій зможе повернути лише після сплати штрафу і послуг евакуації та транспортування автомобіля.

Справжній водій

Крім того, Кабмін спробував поставити крапку ще на одній проблемі, уточнивши, кого саме притягати до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування. Найчастіше в подібних ситуаціях за кермом автомобіля знаходиться не власник машини, а людина, яка на законних підставах отримав право ним користуватися.

Щоб притягати до відповідальності безпосередньо порушника правил, парламент ввів в законодавство новий термін "належний користувач транспортного засобу". Кабмін, у свою чергу, затвердив порядок про внесення відомостей про водія, який потрапляє під це визначення, в єдиний державний реєстр транспортних засобів.

Так, належним користувачем може бути фізична особа або співробітник будь-якої компанії або відомства, який на законних підставах експлуатує автомобіль.

Дані про нього можуть бути внесені на підставі заяви власника автомобіля або керівника юрособи. Крім того, це може бути зроблено на підставі нотаріально завіреної довіреності на користування машиною, оренди, найму, позики, лізингу, тимчасового реєстраційного талона. Заяву про внесення даних про належне користувача будуть вноситися або через територіальні органи МВС, або через сайт відомства.

Не буде працювати

Водії стурбовані закріпленою можливістю евакуації машини без їх присутності, впевнений юрист Юрій Векленко. "Крім того, оскільки тепер питаннями паркування будуть займатися спеціально уповноважені інспектори, кількість штрафів однозначно зросте", - вважає він.

При цьому прийняті урядом документи містять норми, які можуть бути оскаржені в судах або взагалі виявляться недійсними. Зокрема, адвокат Вадим Володарський нагадує, що, відповідно до статті 41 Конституції, в Україні проголошується непорушність права приватної власності. "А конституційні норми мають вищу юридичну силу, одночасно будучи нормами прямої дії. При цьому захист прав громадян гарантується на їх основі, - говорить він. - З цього випливає, що будь-які дії з майном без згоди власника можливі тільки за рішенням суду".

Таким чином, на думку Вадима Володарського, при вилученні майна у власника, в нашому випадку при затриманні та евакуації автомобіля, права володіння, користування і розпорядження майном порушуються. "Тобто в разі застосування постанови Кабміну про порядок затримання і евакуації автомобіля виникатиме правова проблема, закладена на рівні самої ідеї про затримання і евакуації транспортного засобу, - продовжує він. - Тому, думаю, з-за цього будуть численні позови по оскарженню таких дій, як поліції, так і інспекторів по парковці".

Правда, на думку Юрія Векленко, ймовірність різкого збільшення евакуації автомобілів невисока. "Подібні правила евакуації діяли в Києві з 2002 року по 2008. Основними причинами невисокої відсотка евакуації автомобілів будуть, як і раніше, мала кількість евакуаторів по всій країні, у порівнянні з кількістю порушників", - говорить він.

До того ж, продовжує Юрій Векленко, в протоколі вимагатиметься наявність чотирьох підписів – інспектора, эвакуаторщика і двох понятих. "І якщо з першими двома проблем виникнути не повинно, то знайти понятих, які б приділили хоча б 20 хвилин свого часу на проведення такої процедури, інспектору буде нелегко", - вважає він.

Заступник голови координаційної ради загальнонаціонального Форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв вважає, що інспектора по парковці, також, як і зараз поліція, де-факто не зможуть затримувати і евакуювати автомобілі. "Зараз, якщо в момент затримання поліцією і евакуацією автомобіля на місці порушення з'являється водій, поліція повинна віддати машину назад водієві, просто виписав постанову про штраф, - розповідає він. - Але ті фірми, які надають послуги з евакуації, а поліція не має власних евакуаторів, почали задавати резонні запитання: "А хто нам компенсує витрати на бензин, який був витрачений на приїзд евакуатора?"".

І оскільки в таких ситуаціях, за словами Володимира Караваєва, не надходить зрозумілої відповіді, компанії перестали надсилати евакуатори. "Примітно, прийняті Кабміном документи не вирішують це питання. Можливо, це якимось чином буде врегульовано в договорах, з одного боку, між інспекторами і поліцією, а, з іншого, компаніями з евакуації машин", - продовжує він.

Крім того, Володимир Караваєв каже, що у прийнятих постановах про порядок затримання машин чиновники знову обійшли увагою норму про те, що автомобіль, що порушили правила дорожнього руху, може бути затримано максимум на три доби. "Кодекс про адміністративні правопорушення містить норму про те, що автомобіль можна затримати максимум на рої діб, після закінчення яких будь-яка людина має право звернутися в поліцію і йому повинні повернути автомобіль, - розповідає він. - Але в прийнятих урядових постановах, як і в попередніх версіях, використовується два терміни – "затримання" і "зберігання"".

Завдяки цій грі слів водій, на думку Володимира Караваєва, може повернути собі затриманий автомобіль тільки після того як сплатить всі витрати по евакуації, зберігання і штраф. "Це норма суперечить вищезгаданим кодексом, а також, по суті, позбавляє водія права на захист. Автомобілісти вважають за краще не звертатися за захистом, оскільки в іншому випадку їм доведеться платити за кожен день зберігання машини", - говорить він.

Є питання у юристів і щодо документа, яким врегульовано використання терміна "належний користувач транспортного засобу".

Вадим Володарський вважає, що порядок визначення належного користувача заточений під наявні норми закону, відповідно до яких штраф накладається на власника автомобіля або такого користувача. "Але ця ситуація не враховує, що транспортним засобом можуть користуватися кілька осіб, наприклад, працівників компанії, членів сім'ї і так далі", - говорить він.

За словами Володимира Караваєва, в документі містяться норми, якими держава порушує майнові права власників машин. "Наприклад, у документі зазначено, що належним користувачем може бути тільки одна людина, наприклад, дружина. В результаті, власник буде обмежений у своєму праві передати машину в користування, приміром, свого повнолітній дитині, - розповідає він. - Крім того, не можна буде внести в реєстр належного користувача автомобіля, який знаходиться в заставі у банку".

Володимир Караваєв вважає, що порядок внесення відомостей про належному користувача не буде ефективно працювати. "Це просто кошмар. Незважаючи на те, що спочатку декларувалося, що це буде проста процедура, вона побудована дуже складно. В результаті в реальності вона працювати не буде", - говорить він.