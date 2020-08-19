Пальчевский: Если мы не начнем перезагружать страну, следующего раза уже не будет

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

В украинском обществе продолжает витать запрос на новые лица в политике. Одним из таких, но "других" новых является общественный деятель и бизнесмен, а с недавнего времени и политик Андрей Пальчевский.

Как известно, в июле бизнесмен зарегистрировал свою политическую силу "Перемога Пальчевского". Согласно недавним исследованиям Центра Разумкова партия уже проходит на выборах в Киевсовет, а сам Пальчевский является главным конкурентом Виталия Кличко на выборах мэра Киева.

В интервью РБК-Украина Пальчевский рассказал о том, насколько Украина была готова к пандемии коронавируса, об уровне ответственности нынешних депутатов парламента, о влиянии олигархов на экономику страны, какие задачи должен решать мэр столицы и многом другом.

– Согласно свежему социологическому опросу Центра Разумкова, у вас второе место после действующего мэра столицы. Баллотироваться планируете?

– Знаете, для меня было большим откровением, что я любимец народа. Водители останавливаются, сигналят, машут руками и кричат: "Пальчевский, иди в мэры!". Во время прогулки со своей собакой, ко мне подходят люди и говорят слова поддержки. Еле недавно смог вырваться из толпы около метро Позняки – не хотели отпускать и просили навести порядок в стране.

Вы, наверное, не знаете, но я решил пожить во всех 10 районах Киева по неделе. В обычных квартирах, на окраинах спальных районов Киева, чтобы узнать о проблемах украинцев. Вот только переехал на Лесной массив, до этого жил неделю в однушке, в простой 9-этажной панельке на Дарнице. И, вы знаете, я вижу, насколько люди разочарованы действиями власти. И насколько власть вообще далека от простых людей.

Я ведь, можно сказать, уже опытный политик. Месяц как создал свою партию (смеется, - ред.). Но, у меня есть четкое понимание того, что нужно менять в столице и как это реализовать. Хочу, чтобы киевлянам, да и всем украинцам, было комфортно жить, работать и зарабатывать. Поэтому мне нужно подготовиться к решению идти на выборы. Как перед прыжком в неизвестность, бездну. Поэтому пока рано говорить о мэрстве.

К тому же, партия всеукраинская. У меня есть четкий план восстановления экономики всей Украины. 30 лет страну никто не защищал на мировой арене, топтались по нашей национальной экономике как могли. Я хочу это поменять.

– Так, а что вас отличает от других политиков?

– То, что мне не надо идти во власть, чтобы зарабатывать. Мне надо идти, чтобы менять страну. Мы с нашей командой будем действовать на том избирательном поле страны, где люди недовольны работой команды Зеленского. Власть, практически, каждый день совершает ошибки. Мы будем работать на поле разочарованных людей, и это поле становится все масштабнее.

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

– На какого избирателя будете ориентироваться?

– На русскоговорящих патриотов Украины и украиноговорящих граждан, устремленных вперед. Ведь в нашей стране подавляющее большинство именно таких. Для этих людей в приоритете не глечики и пчелы, а будущее страны, их детей и внуков. Люди прекрасно понимают, что, если мы в этот раз не начнем перезагружать страну, следующего раза уже не будет. Украина распадется.

Мы за единую Украину. Наши принципы очень просты – объединительная сила вокруг центра, без деления на Восток, Запад, Север или Юг. Мы против разделения народа Украины по конфессиональному, языковому и другим принципам. И мы займемся благостоянием людей и борьбой с бедностью. Для этого, мы приведем людей, которые могут.

– И как вам в политике? Конкуренцию чувствуете?

– Мне все равно. Я ведь тефлоновый, ко мне ничего не пристает. Вот, например, говорят, что я хожу только на определенные телеканалы. Действительно есть три-четыре канала, которые меня приглашают. Другие просто не приглашают. Тот же Коломойский, который контролирует несколько каналов, или Пинчук – они блокируют выступления мои. Боятся.

Я бы с радостью выступил где угодно. Я ничего не боюсь. Правдорубы ничего не боятся. Вот еще, говорят, я служил в российской армии – так это вообще бред. Я служил, как и все практически мужчины моего возраста в советской армии, так же как и Порошенко, Турчинов, Тягныбок и все остальные.

Кстати, в отличие от некоторых политиков, у меня нет двойного гражданства. Я все паспорта сдал в 2009 году и стал гражданином Украины – это же очень легко проверить все.

Что там еще? Недавно прочел, что я российский политик. Была история с партией любителей пива – мы стебали Ельцина, которого называли главой "Партии водки". Это был фан, общественный троллинг. Тогда еще 25 лет назад я думал, что Россия будет демократичной страной, но оказалось не совсем все так. Короче, пускай говорят что угодно – мне все равно. Думающие люди, наоборот, от всех этих вбросов только больше убеждаются в правоте.

– Весь мир уже готовится ко второй волне коронавируса. Как считаете, насколько Украина была готова к борьбе с первой волной?

– Считаю, что руководством страны было принято неправильное решение вернуть в Украину без предварительной подготовки большое количество людей, которые работали в Италии и других странах, пораженных коронавирусом. Это привело к массовому заражению украинцев. Кто за это ответит? – Никто.

Виктор Ляшко отвечает за развал санитарной службы. Когда началась болезнь, они "профукали" 3-4 месяца, не создали лабораторной базы и запасов. В результате заболели врачи, пациенты.

Мы только лишь слышим о том, что мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Что существует много лабораторий, которые делают анализы в больших количествах

Деньги потрачены, и мы их уже не увидим, а только услышим, что было закуплено большое количество лабораторий. И никто не знает реальных данных. Люди интересуются, соответствует ли количество смертности количеству заболевших.

Украина не была готова к пандемии. Депутаты не принимали в парламенте своевременных решений по борьбе с коронавирусом.

– По вашему мнению, кто же должен ответить за профессиональный уровень избираемых парламентом министров?

– Ответственность за все это будет нести первое лицо государства. Банковая должна была сказать свое слово о том, куда подевались стратегические запасы медицинских масок, почему депутатский корпус так поздно отреагировал с принятием важных решений по борьбе с коронавирусом. И почему парламент избирает таких слабых и непрофессиональных министров.

– Украинцам под силу справиться с проблемами при таком правительстве?

– Задача нашего правительства не только уберечь как можно больше людей от заражения коронавирусом, но и обеспечить людям хотя бы прожиточный минимум. Скажите, что было сделано из этого? Что сделали, чтобы пенсионерка не платила за коммунальные услуги? Или люди получали специальное пособие? Нам никто не разрешил не платить за тепло, в то время как в Европе разрешили не платить коммуналку.

Уверен, что правительство должно материально поддерживать украинцев, которые потеряли работу и избавить от оплаты за коммунальные услуги во время карантина малоимущих.

– Кредит МВФ поможет правительству справиться со сложной экономической ситуацией в стране и поддержать украинцев?

– Кредит МВФ на 5 млрд долларов не решит проблемы украинской экономики. Мы клянчим, как обычно, миллиард или пять миллиардов долларов. А что решат эти пять миллиардов долларов, кроме семейных проблем нашей верхушки? Они сейчас их растащат и убегут.

Складывается впечатление, что МВФ – это монетный двор для нашего руководства. Они берут деньги у МВФ и затыкают щели, в то время как корабль экономики тонет. Мы без этих кредитов уже не можем, они как капельница для умирающей украинской экономики. Меня это очень бесит.

30 лет по нашей национальной экономике топчутся международные объединения. И за всю историю Украины никто не отстаивал наши интересы в мире с позиции лидера, с позиции, а что Украине выгодно. Есть запрос на государственника, который будет возрождать украинскую промышленность, стимулировать национального производителя, это ведь все создает новые рабочие места. Это внутри страны надо делать. А во внешней политике – отстаивать то, что выгодно украинской экономике, а не надгосударственным структурам.

Инфляция осенью будет очень большой. Проблемы накопятся в связи с тем, что люди не могут зарабатывать деньги… Многие одеваются в секонд-хендах. У людей вообще денег нет. Можно, конечно все списывать на пандемию. Но у нас и до этого экономические темпы роста были не те. Нам до сих пор президент не объявил, какова должна быть наша экономическая политика. Они не знают, какой она должна быть.

Президента Зеленского избирали, потому что он обещал привлечь к ответственности всех. Вместо этого безответственность достигла абсолютно критического уровня. И поэтому нет надежды ни на старых, ни на, так называемых, "зеленых". Любое решение власти будет вызывать у людей сопротивление… Наш народ должен был понять, что шесть раз в штангу – это слишком для любой страны.

Украина должна стать конкурентоспособной, чтобы избавиться от внешнего управления. Если мы не станем конкурентоспособными, образование, производство, диджитализация – мы обречены на нищету и на то, что нами будут управлять олигархи. Нужно вырвать Украину из нищеты.

– Ранее вы поддерживали президента Владимира Зеленского. По вашему мнению, насколько он справляется со своими задачами?

– Нужно не пробежками президенту заниматься, а показать спортивную форму страны. Мы получили полное недоверие и неуважение народа к действиям нашего руководства. С каждым часом доверие к руководству страны падает. Оно начинает дезинтеграцию, развал. Набрав людей, которые ввели президента в теплую ванну, что мы получим к осени? Мы прекрасно знаем, получим протестное голосование.

У нас люди возлагали на нового президента и его команду особые надежды. Ему доверили управление страной, прекрасно понимая, что у него нет опыта ни в подборе кадров, ни в работе с Национальным банком, ни в работе с таможней. Но кадровая политика сегодняшнего руководства завела страну и их самих в полный тупик.

– А насколько выполняются предвыборные обещания президента, как считаете?

– Во время избирательной кампании Зеленский обещал референдумы по всем самым главным вопросам, начиная от введения рынка земли до Донбасса. А их нет. Нужно было откровенно сказать, что они пришли забрать землю, разделить Украину.

Вместо обещанной командой президента новой экономической модели развития Украины украинцы получают мизерные надбавки к зарплатам. Нам морочат голову, добавляя к зарплатам 100-500 грн. Лучше бы нам сказали, какое количество денег зарабатывается на таможни, какое количество денег выплачивается Международному валютному фонду, почему такие низкие рентные ставки экспортерам? Коррупция разъела костяк нашей государственности.

– Президент имеет сильное влияние на работу Национального банка?

– Чтобы доказать, что у нас есть независимый Национальный банк, президента там не должно быть вообще.

Главная задача Национального банка – это стойкость нашей валюты. Во всем мире, если на 1% падает национальная валюта, то люди на улицу выходят. А у нас выходит главный экономист Данило Гетьманцев и говорит, что на 10% может упасть национальная валюта. Это означает, что покупательная способность упадет на 10% у всех, и самое главное, у бедных людей, которых у нас 90%, поскольку у нас все импортное. У нас штаны, стол и чашка импортные.

Чтобы наши олигархи заработали больше, им необходима слабая гривна. Они копейки платят нашему народу, ренты за землю, наши ископаемые, которые они продают. А там они получают валюту. И получается, что грабят бедную часть народа и отдают богатым.

Как можно было допустить, что Национальный банк – мозг и сердце экономики, превратился в механизм зарабатывания денег для кучки мерзавцев? Именно поэтому за место главы Нацбанка были бои.

– Вы часто говорите в своих выступлениях о влиянии олигархов на экономику Украины. Какие видите пути изменения ситуации?

– Должен быть человек, у которого хватит сил разрушить эту безобразную систему, сложившуюся за 30 лет. Это должен быть зрелый и смелый человек. Кучка украинских семей 30 лет назад пришедшая к власти, должна поделиться тем, что им досталось так легко. Когда они стояли при развале великой страны и получили, почему-то в одни руки заводы, фабрики, власть. Начиная от первого президента и заканчивая последним. Кто-то должен пойти на борьбу с этим делом.

За весь период олигархического издевательства над собственным народом, когда из крупнейшей экономики в Европе Украина из великой превратилась в одну из сельскохозяйственных стран с самым низким уровнем доходов населения в эпоху всеобщего подъема.

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

– Если говорить о столице, как оцениваете работу действующего мэра?

– Задача мэра любого города – создавать рабочие места на инфраструктурных объектах. А в Киеве вообще сверхзадача. Ведь кто такие киевляне? Это вчерашние жители Донецка, Львова, Черкасс и Чернигова. Этим людям нужно дать возможность здесь зарабатывать. Для этого должна расти капитализация всего города.

В Киеве должен быть человек, который понимает, что каждая копейка из бюджета должна быть потрачена целевым образом. Но главное – это моральный вопрос. Ты либо вступаешь в эту банду и бегаешь потом на костылях или без, рассказывая сколько человек умерло или заболело коронавирусом. А у меня один вопрос к мэру: где больницы, где онкоцентры, где хосписы, где новые вокзалы? Ничего нет. В Киеве у нас мэр заботится только центром города. Он мэр Печерска. Ты живешь не на Печерске – мэру Киева на тебя наплевать, он тебя не считает человеком. И так по всей Украине.

Киев очень показательно демонстрирует проблемы всей страны. За почти 150 миллионов гривен у нас ремонтируется одна улица на Печерске, в то время, как некоторые районы можно полностью починить за эти деньги.

– А как же ремонты дорог?

– Нужно запретить делать ремонт дорог, которые должны делать в течение всех пяти лет, в последние два-три месяца пребывания у власти. Дороги нам важны в течение пяти лет, а не 2-3 месяцев, когда они будут избираться.

Ребята, весь ваш срок мы оценим на выборах. А когда вы начинаете заливать глаза асфальтом, эту подлую тактику нужно завершить. Потому что воруют деньги по строительству, избираются компании, работающие днем, когда все едут на работу и с работы, а не ночью, как это полагается. Это делается, чтобы не платить высокие зарплаты рабочим.

Мэр существует для того, чтобы выполнять обязанности планомерно в течение всей каденции. Посмотрите, что сейчас творится с городом. Люди, обезумившие от того, что когда они переезжают с левой на правую половину города и наоборот, стоят в жаре и вдыхают все производные нефтеперегонного процесса, в то время как сегодняшний мэр изображает большую деятельность.

– Вы же киевлянин. Каким видите развитие столицы?

– Если бы я принял решение баллотироваться в мэры Киева, и мне бы доверили руководить городом после выборов, а я уверен, что если я пойду – то победа будет точно, я принял бы программу по строительству муниципального жилья и соответствующей инфраструктуры вокруг города. Всех людей, которые приезжают в Киев, невозможно поставить на коммерческую основу. Должно быть гуманное жилье, как это происходит в Вене и Кракове. Также хотел бы построить большую городскую больницу.

В киевском бюджете около двух миллиардов долларов. Это сопоставимо с бюджетами небольшой страны. Мы с экономистами подсчитали, что у нас исчезает примерно до 20-25%. То есть до четверти киевского бюджета исчезает в руках чиновников. Потому и такая конкуренция на должность мэра Киева. Без всякого сомнения, можно повышать зарплаты, если не будут воровать деньги.

Киевлянам нужны инфраструктурные изменения: вокзалы, больницы, дороги, проезды, а не стрижка травы и покраска лавочек. Не менее важна борьба с бедностью в масштабах одного города. За 5 лет мэрства можно в Киеве построить при эффективном управлении и 10 станций метро и развязки удобные, просто нужен хороший, эффективный руководитель.