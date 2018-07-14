Чего ожидать от предстоящей встречи Трампа и Путина

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После того, как во время саммита G7 Дональд Трамп якобы назвал Крым российским, поскольку его жители разговаривают на русском языке, в СМИ снова возникли слухи, что президент США может признать аннексию. На последнем саммите НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что не допустил бы аннексии Крыма, в отличие от своего предшественника Барака Обамы. Однако сказал, что не знает, что будет дальше происходить с Крымом. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время своего визита в Москву уверил, что США не будут менять свою позицию относительно аннексии Крыма. В Кремле заявили, что вопрос Крыма на встрече Трампа и Путина обсуждаться не будет.