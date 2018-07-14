10 карточек
Чего ожидать от предстоящей встречи Трампа и Путина
Когда состоится встреча президентов США и России?
Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. Сначала состоится встреча один на один, после чего - с участием делегаций США и России. По итогам планируют принять совместную декларацию. Также уже подтвердили встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.
Какие темы планируют обсуждать Трамп и Путин?
В Вашингтоне сообщили, что речь будет идти об отношениях между США и Россией и обсуждении "ряда вопросов национальной безопасности". Дональд Трамп 12 июля сообщил, что с Путиным планирует обсудить Украину, Сирию, а также контроль над вооружениями и вмешательство России в американские выборы, а также, возможно, вопрос прекращения военных учений США в странах Балтии.
В каком контексте будет обсуждаться сирийский вопрос?
Трамп и Путин могут заключить сделку о создании зоны отчуждения на юго-западе Сирии, которая исключала бы прямые столкновения оппозиции с сирийской армией. Это позволит США как можно скорее выйти из этой страны. Трамп также предлагает передать эти территории сирийским властям при поддержке России, но только при условии предоставления беспрепятственного выхода сил оппозиции в другие регионы. В Кремле эту информацию не подтверждают. Не исключено, что президенты США и РФ в ходе встречи могут договориться о выводе поддерживаемых Ираном войск с территории Сирии.
Что говорит Трамп о Путине?
Дональд Трамп уже объявил, что его встреча с российским коллегой не будет долгой. "Относительно России, я думаю, что я разберусь с Россией, я договорюсь с Россией", - заявил президент США. Трамп также отметил, что представители стран-участниц НАТО поприветствовали его встречу с Путиным. Президент США назвал Путина своим соперником, но отметил, что российский президент ему не враг. Как передает CNN, Дональд Трамп, отметил, что полностью готов к переговорам с Путиным. "Поверьте мне, все будет хорошо. Буду ли я подготовлен? Полностью подготовлен. Я всю жизнь готовился к этому делу", - сказал глава Белого дома.
Чего ожидает от встречи Кремль?
Владимир Путин лично пока предстоящую встречу с Трампом не комментировал. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ожидает, что переговоры 16 июля будут сложными. "Вы знаете объем разногласий, которые на повестке дня", - отметил он.
Обсудят ли Украину?
То, что украинский вопрос стоит на повестке дня предстоящей встречи, подтвердил сам президент США. "Мы будем говорить об Украине. Это очень интересно, услышать от него (от Владимира Путина, - ред.), что он мне скажет", - заявил Трамп. Президент Украины Петр Порошенко не ожидает оптимистичных или пессимистичных "сюрпризов" от встречи американского и российского президентов. "Это будет просто встреча и начало дискуссии. Украина будет среди приоритетных тем, непризнание аннексии Крыма - это будет позиция. Начало дискуссии не приведет сразу к результатам", - заявил Порошенко.
Изменят ли США свою позицию по вопросу аннексии Крыма?
После того, как во время саммита G7 Дональд Трамп якобы назвал Крым российским, поскольку его жители разговаривают на русском языке, в СМИ снова возникли слухи, что президент США может признать аннексию. На последнем саммите НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что не допустил бы аннексии Крыма, в отличие от своего предшественника Барака Обамы. Однако сказал, что не знает, что будет дальше происходить с Крымом. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время своего визита в Москву уверил, что США не будут менять свою позицию относительно аннексии Крыма. В Кремле заявили, что вопрос Крыма на встрече Трампа и Путина обсуждаться не будет.
Чего ожидают от встречи Соедиенные Штаты?
Дональд Трамп отметил, что его предстоящая встреча с Владимиром Путиным может стать "самой легкой из всего турне по Европе". Как отметили в Белом доме, президент Трамп "надеется, что эта встреча поможет снизить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, которое улучшит мир и безопасность во всем мире". Лучшим соглашением Трампа с Путиным, по словам самого президента США, было бы "отсутствие ядерного оружия в любой точке мира, войн, проблем и конфликтов".
Какие ожидания в Европе от предстоящей встречи?
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй надеется, что встреча Путина и Трампа поможет снизить риск конфронтации между Россией и Западом. Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает, чтобы на этой встрече рассматривались вопросы разоружения и "строительство многополярного мира". Президент Европейского Совета Дональд Туск надеется, что на встрече Путин и Трамп обсудят вопрос освобождения украинских политзаключенных.
Возможно ли потепление отношений между Москвой и Вашингтоном?
Посол США в НАТО Кай Бейли Хатчисон заявила, что США стремится наладить отношения с Россией, но для этого Россия должна изменить свою политику. Хатчисон отметила, что Вашингтону выгодно сотрудничество с Россией, поскольку, работая совместно, они могли бы сделать много важных вещей, среди которых и украинский и сирийский вопросы. При этом посол подчеркнула, что суверенитет Украины должен быть нерушимым и защищенным от посягательства любого государства. Дмитрий Песков заявил, что говорить о потеплении отношений между США и Россией пока рано, хоть и контакты между странами стали более интенсивными.