10 карточек
Чого очікувати від зустрічі Трампа та Путіна
Коли відбудеться зустріч президентів США та Росії?
Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 16 липня в Гельсінкі. Спочатку відбудеться зустріч один на один, після чого - за участю делегацій США і Росії. За підсумками планують прийняти спільну декларацію. Також вже підтвердили зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з держсекретарем США Майком Помпео.
Які теми планують обговорити Трамп та Путін?
У Вашингтоні повідомили, що мова буде йти про відносини між США та Росією і обговорення "ряду питань національної безпеки". Дональд Трамп 12 липня повідомив, що з Путіним планує обговорити Україну, Сирію, а також контроль над озброєннями і втручання Росії в американські вибори, а також, можливо, питання припинення військових навчань США в країнах Балтії.
В якому контексті буде обговорюватися сирійське питання?
Трамп і Путін можуть укласти угоду про створення зони відчуження на південному заході Сирії, яка виключала б прямі зіткнення опозиції з сирійською армією. Це дозволить США якомога швидше вийти з цієї країни. Трамп також пропонує передати ці території сирійській владі за підтримки Росії, але тільки за умови надання безперешкодного виходу сил опозиції в інші регіони. У Кремлі цю інформацію не підтверджують. Не виключено, що президенти США і РФ в ході зустрічі можуть домовитися про виведення військ, що підтримуються Іраном, з території Сирії.
Що каже Трамп про Путіна?
Дональд Трамп уже оголосив, що його зустріч з російським колегою не буде довгою. "Щодо Росії, я думаю, що я розберуся з Росією, я домовлюся з Росією", - заявив президент США. Трамп також зазначив, що представники країн-учасниць НАТО привітали його зустріч з Путіним. Президент США назвав Путіна своїм суперником, але зазначив, що російський президент йому не ворог. Як передає CNN, Дональд Трамп, зазначив, що повністю готовий до переговорів з Путіним. "Повірте мені, все буде добре. Чи буду я підготовлений? Повністю підготовлений. Я все життя готувався до цієї справи", - сказав голова Білого дому.
Чого очікує від зустрічі Кремль?
Володимир Путін особисто поки майбутню зустріч з Трампом не прокоментував. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков очікує, що переговори 16 липня будуть складними. "Ви знаєте обсяг розбіжностей, які на порядку денному", - зазначив він.
Чи будуть обговорювати Україну?
Те, що українське питання стоїть на порядку денному майбутньої зустрічі, підтвердив сам президент США. "Ми будемо говорити про Україну. Це дуже цікаво, почути від нього (від Володимира Путіна, - ред.), що він мені скаже", - заявив Трамп. Президент України Петро Порошенко не очікує оптимістичних або песимістичних "сюрпризів" від зустрічі американського та російського президентів. "Це буде просто зустріч і початок дискусії. Україна буде серед пріоритетних тем, невизнання анексії Криму - це буде позиція. Початок дискусії не призведе одразу до результатів", - заявив Порошенко.
Чи змінять США свою позицію щодо анексії Криму?
Після того, як під час саміту G7 Дональд Трамп нібито назвав Крим російським, оскільки його мешканці розмовляють російською мовою, в ЗМІ знову виникли чутки, що президент США може визнати анексію. На останньому саміті НАТО в Брюсселі Трамп заявив, що не допустив би анексії Криму, на відміну від свого попередника Барака Обами. Однак сказав, що не знає, що буде далі відбуватися з Кримом. Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон під час свого візиту в Москву запевнив, що США не будуть змінювати свою позицію щодо анексії Криму. У Кремлі заявили, що питання Криму на зустрічі Трампа і Путіна обговорюватися не буде.
Чого очікують від зустрічі Сполучені Штати?
Дональд Трамп зазначив, що його майбутня зустріч з Володимиром Путіним може стати "найлегшою з усього турне по Європі". Як відзначили в Білому домі, президент Трамп "сподівається, що ця зустріч допоможе знизити напруженість і призведе до конструктивної взаємодії, яке покращить мир і безпеку у всьому світі". Кращою угодою Трампа з Путіним, за словами самого президента США, була б "відсутність ядерної зброї в будь-якій точці світу, війн, проблем і конфліктів".
Що очікують в Європі від майбутньої зустрічі?
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей сподівається, що зустріч Путіна і Трампа допоможе знизити ризик конфронтації між Росією і Заходом. Президент Франції Еммануель Макрон очікує, щоб на цій зустрічі розглядалися питання роззброєння і "будівництво багатополярного світу". Президент Європейської Ради Дональд Туск сподівається, що на зустрічі Путін і Трамп обговорять питання звільнення українських політв'язнів.
Чи можливо потепління відносин між Москвою і Вашингтоном?
Посол США в НАТО Кай Бейлі Хатчінсон заявила, що США прагне налагодити відносини з Росією, але для цього Росія повинна змінити свою політику. Хатчінсон зазначила, що Вашингтону вигідна співпраця з Росією, оскільки, працюючи спільно, вони могли б зробити багато важливих речей, серед яких і українське і сирійське питання. При цьому посол підкреслила, що суверенітет України повинен бути непорушним і захищеним від посягання будь-якої держави. Дмитро Пєсков заявив, що говорити про потепління відносин між США і Росією поки рано, хоч і контакти між країнами стали більш інтенсивними.