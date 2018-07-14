Чого очікувати від зустрічі Трампа та Путіна

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Після того, як під час саміту G7 Дональд Трамп нібито назвав Крим російським, оскільки його мешканці розмовляють російською мовою, в ЗМІ знову виникли чутки, що президент США може визнати анексію. На останньому саміті НАТО в Брюсселі Трамп заявив, що не допустив би анексії Криму, на відміну від свого попередника Барака Обами. Однак сказав, що не знає, що буде далі відбуватися з Кримом. Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон під час свого візиту в Москву запевнив, що США не будуть змінювати свою позицію щодо анексії Криму. У Кремлі заявили, що питання Криму на зустрічі Трампа і Путіна обговорюватися не буде.