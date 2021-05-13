Отставка Степанова. За что парламент может уволить главу Минздрава

На этой неделе Верховная рада соберется на внеочередное заседание с целью рассмотреть вопрос увольнения главы Министерства здравоохранения Максима Степанова. Как известно, у парламента собралось немало претензий к работе министра. РБК-Украина собрало часть фактов, свидетельствующих против него.

Степанов провалил закупку вакцин

18 июня 2020 года президент дал задание Степанову срочно начать переговоры с производителями вакцин. Министр в свою очередь пообещал, что "Украина может стать одной из стран, где будет использована соответствующая вакцина, которая пройдет все клинические испытания".

Позже на одном из брифингов Степанов заявил, что "Минздрав ведет эти переговоры непосредственно с топ-производителями... Подчеркиваю, что мы ведем их с мая 2020 года... Могу сказать, что в ближайшее время у нас будут подписаны и другие договоры с компаниями, которые будут поставлять вакцины в Украину".

На самом деле страны, которые еще летом начали вести переговоры о закупке вакцин, уже в конце декабря 2020 – начале января 2021 начали вакцинации своих граждан. Если бы Украина действительно начала переговоры в мае 2020 года, вакцинация началась на два месяца раньше, страна бы не испытывала острого дефицита вакцин. В результате были бы спасены десятки тысяч жизней.

Однако, Украина получила первую партию вакцины одной из последних в Европе.

Причиной промедления называют желание чиновников Минздрава построить коррупционную схему на закупках. Министерством блокировались все переговоры ГП "Медицинские закупки" в том числе и из Serum Institute of India, чтобы Украина в конце концов была вынуждена подписать контракт на закупку с китайским производителем Sinovac Biotech через украинскую частную фирму-посредника "Лекхим". 3 февраля 2021 года НАБУ открыло по данным фактам дело по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364).

Степанов провалил закупку медицинских препаратов

25 мая 2020 года министр пообещал, что в 2020 году не будет дефицита лекарственных средств, которые закупает государство. В результате в прошлом году Украина не успела закупить лекарства на почти миллиард гривен. Не были своевременно заключены контракты по 108 позициям с 483. Не приобрели достаточное количество медпрепаратов для онкобольных, ВИЧ-положительных, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Причина - постоянное беспричинное затягивание министерством Степанова согласования соответствующих документов. Это привело к тому, что 1 млрд грн вернулись в бюджет, а необходимые для пациентов лекарственные средства не были приобретены.

Степанов приобрел защитные костюмы на 40% дороже

Почти все попытки Степанова самостоятельно проводить закупки завершаются громкими коррупционными скандалами. В апреле 2020 года ГП "Медицинские закупки Украины" провело конкурс на поставку защитных костюмов в медицинские учреждения по 242 грн за одну единицу. К концу апреля костюмы должны были быть в больницах.

Но Степанов отменял результаты конкурса. Минздрав провел собственную закупку китайских костюмов по 488 грн за штуку. В Украину их доставили в конце мая, на месяц позже. В результате сотни врачей не получили вовремя защитные костюмы и были инфицированы.

Степанов провалил закупку компьютерных томографов

2 июля 2020 года Степанов пообещал, что до конца года больницы получат 210 компьютерных томографов. Осенью министр называл другую цифру - 161.

В конце ноября замминистра Шаталова сообщила, что 48 КТ закуплены и их доставят в больницы.

Степанов провалил обеспечение больниц кислородом

Министр не смог вовремя предвидеть возникновение проблемы дефицита кислорода в инфекционных отделениях. Только в октябре правительство выделило на эти цели 572 млн грн, в ноябре – еще 900 млн грн. Но главная проблема заключалась в том, что в больницах не было кислородных станций, или же кислородная станция есть, но она не рассчитана на нужное количество подключений. 20 октября 2020 года Степанов пообещал, что до конца года 80% коек в больницах будут с подведенным кислородом. Но обещание так и не выполнил.

Так или иначе, решать проблему с кислородом нужно было еще в апреле-мае 2020 года, а не в ноябре-декабре, когда страну накрыла вторая волна пандемии. Цена непрофессионализма министра – гибель сотен людей от удушья.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время пресс-конференции (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Степанов пытается получить контроль над финансами НСЗУ

Почти год министр пытается получить контроль над Национальной службой здоровья Украины. Цель – заменить прозрачную систему финансирования медучреждений на полностью ручное распределение средств между отдельными главными врачами.

21 мая 2020 года Степанов пообещал "в ближайший срок Национальная служба здоровья получит своего руководителя". На конкурсе в мае прошлого года победителя выявлено не было.

Почти год Степанов искал возможность, как назначить лояльного человека руководить НСЗУ. В марте 2021 года стартовал еще один конкурс – в финал которого вышли три человека. Один из претендентов – пиарщик министра Вадим Аристов. Этот человек известен лишь тем, что во время телевизионных эфиров оправдывает действия министра и призывает предоставить ему больше полномочий.

По информации собеседников РБК-Украина в парламенте, Степанов, нарушив правила конкурсного отбора, пытался в конце апреля тайно внести кандидатуру Аристова на утверждение Кабмина. Но получил отказ.

Степанов заблокировал введение страховой медицины

7 июня 2020 года министр заявил: "Минздрав начал разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи по привлечению ученых и ведущих специалистов отрасли". На основе стандартов и протоколов оказания медицинской помощи министерство обещало разработать справедливые тарифы оказания медицинских услуг до начала 2021 года.

Впрочем, государственные стандарты до сих пор не разработаны. По словам представителей страхового бизнеса, отсутствие стандартов делает невозможным выполнение задачи президента – введение общеобязательного медицинского страхования.

Степанов провалил программу обеспечения онкоцентров в регионах современными линейными ускорителями

4 октября 2020 года Степанов сообщил, что в Украине пока не хватает современного оборудования для проведения эффективной лучевой терапии – линейных ускорителей. По его словам, на сегодня в Украине работают 18 линейных ускорителей, что в 10 раз меньше чем среднеевропейский показатель.

Тем не менее, ни одного нового линейного ускорителя за время работы Степанова в министерстве не появилось. В большинстве регионах пациентов продолжают лечить на устаревшем оборудовании.

Степанов провалил легализации онлайн-торговли лекарствами

17 октября ВР приняла закон, которым ввела лицензирование субъектов продажи медицинских товаров через интернет. За три месяца Минздрав должен был разработать нормативно-правовые акты, но по состоянию на начало мая еще этого не сделал.

Сегодня украинцы, которые покупают препараты онлайн рискуют получить фальсификат или лекарства с истекшим сроком действия. Из-за бездействия Степанова государство не может гарантировать потребителям качество лекарств, которые закажут через интернет. По оценкам экспертов, через интернет продают около 80% от всех фальсифицированных лекарств.

Степанов провалил COVOD-тестирование

9 ноября 2020 года министр заявил, что до конца года Минздрав выйдет на 100 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Максимальный показатель зафиксировали 4 декабря – 48 тысяч ПЦР-тестов.

Весной, на пике третьей волны коронавируса, проводили максимум 58 тысяч тестов в сутки.

Отсутствие широкомасштабного тестирования привело к тому, что в Украине официальная статистика больных коронавирусом не соответствует действительности. А значительное количество людей, имеющих симптомы заболевания, не проходит тесты.

Степанов провалил программу страховых выплат врачам и их семьям

В 2020 году Верховная рада приняла законопроект, согласно которому в случае смерти медицинского работника вследствие коронавирусной болезни такой работник приравнивается по своему статусу к военнослужащего.

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский потребовал немедленно решить вопрос страховых выплат семьям умерших медиков и тем, кто получил инвалидность вследствие борьбы с коронавирусом.

"Наши медики - герои. Я уже поднимал вопрос страховых выплат медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать пособие",- сказал Зеленский.

Почти год спустя выплаты получили лишь 15% семей погибших медиков, выплаты по инвалидности выплачены считанным людям. Одной из основных причин затягивания выплат является нежелание министерства Степанова решать вопросы несовершенной и нормативной базы.