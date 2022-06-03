Отопительный сезон-2022. Почему вопросов больше чем ответов

По опыту предыдущих лет, успешное прохождение отопительного сезона зависит от трех факторов: достаточность ресурса, исправность инфраструктуры и дееспособность рыночных механизмов.

Особенно остро этот вопрос звучит в условиях полномасштабной агрессии РФ, из-за которой были временно оккупированы газодобывающие регионы, разрушены жилые фонды, повреждены сотни ответственных узлов и объектов газораспределительной инфраструктуры.

Как следствие, по итогам 2022 года спрос на природный газ снизится на 32% до 19,06 млрд кубометров, а добыча на 9% до 19,2 млрд кубометров соответственно. То есть по формальным расчетам Украина становится независимой от импорта природного газа из ЕС, о чем публично заявлял министр энергетики Галущенко.

Однако, покупать голубое топливо на европейском рынке все же придется, ведь среднесуточный объем отечественной добычи сейчас составляет 50 млн кубомтров из которых 80% идет на покрытие потребности отечественных потребителей, а остальные на закачку в сховиша.

При нынешних запасах в газохранилищах, которые оцениваются на уровне 10 млрд куб.м, такой темп накопления недостаточен для стабильного прохождения отопительного сезона.

Иными словами, закачивая в хранилища только газ собственной добычи, Украина по оптимистическому сценарию встретит отопительный сезон с запасами 11,5 млрд кубометров. Достаточные резервы в газохранилищах также нужны для покрытия спроса европейских потребителей в рамках транзитного контракта, а также на случай форс-мажорных действий России.

Из-за этого, минимальная потребность в импорте природного газа из ЕС составляет 5,5 млрд куб.м, которые стоит закупать уже с сегодняшнего дня на фоне сравнительно невысоких цен. Вполне вероятно, что с приближением осенне-зимнего периода и ростом санкционного давления, Россия в очередной раз спровоцирует ценовое ралли, как следствие спотовые цены потенциально могут вырасти в три раза: с сегодняшних $1060 до $3200 за тысячу кубометров и выше. Поэтому принимать решение относительно закупки газа в ЕС для резерва Украины нужно уже сегодня.

Кроме обеспечения достаточности ресурсов, должна быть разработана программа всех видов ремонтов, а также сформирован собственный индикатив украинского газа – неотъемлемый элемент дееспособности рынка.

Здесь важно напомнить, что в предыдущие годы цена газа была фиксированная для отдельных категорий (бытовые потребители, бюджетные и религиозные организации, теплопроизводители), а для промышленных предприятий цена формировалась по принципу импортного паритета: котировки на одном из европейских хабов плюс транспортные расходы.

Очевидно, что в условиях военного положения и формального профицита газа, такой ценовой подход приведет к стремительному росту цен на продукты питания и соответственно расходов рядовых граждан.

Так, согласно прогнозу Национального банка потребительская инфляция в 2022 году превысит 20%. Учитывая, что сейчас доминирующей является как раз инфляция расходов, из-за резкого роста логистических расходов, и де-факто паритета цен на базовую потребительскую корзину в Украине и ближайших соседей по западной границе, промышленная инфляция будет существенно выше потребительской.

В то же время, есть две позитивные тенденции. Первая – цена газа для домохозяйств, остается неизменной на уровне до 8 грн за кубометр. Во-вторых, несмотря на рост базовой цены в рамках трехлетних контрактов для теплопроизводителей (2021 – 7,42 грн за кубометр; 2022 – 29,39 грн за кубометр) платежки за отопление останутся без изменений. Это возможно сделать путем компенсации производителям тепла разницы между собранными платежами от населения и ростом расходов на природный газ, но из донорских средств.

Относительно резкого роста базовой цены трехлетних контрактов для теплопроизводителей, оценка показывает, что она взята из расчета средневзвешенной цены биржевых торгов за прошлый год. Может ли она быть меньше? Да, может, в случае отмены импортного паритета и начала собственного индикатива украинского газа на основе биржевых торгов ресурсом отечественных газодобывающих компаний. Впрочем, это необходимое, но не достаточное условие. Важно, кроме реализации газа собственной добычи обеспечить конкурентность на рынке товарных бирж.

Примечательно, что Международный валютный фонд до двенадцати структурных "маячков" кредитной программы "Stand by" включил требование реализации 40% газа собственной добычи через биржу. Правительство с условиями МВФ согласилось и уже в ноябре 2021 года получило $700 млн кредитной помощи.

Такое событие сигнализировала о ликвидации модели ценообразования "импортный паритет" и организацию конкурентоспособного рынка газа, где раньше торговые операции осуществлялись только ООО "Украинская энергетическая биржа" в минимальных объемах.

Надежда на цивилизованную конкуренцию среди биржевых площадок появилась 30 ноября прошлого года, после принятия решения Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о выдаче лицензии для ООО "Украинская универсальная биржа" и ООО "Украинская межбанковская биржа". На то время, данное решение одобрительно прокомментировал председатель НКЦБФР Магомедов, отметив деловую репутацию новых биржевых площадок и пользу от их работы для Украины: "Мы уже стали свидетелями высоких результатов работы таких товарных бирж, принесли за четыре месяца 1,1 млрд дополнительного дохода в бюджет нашей страны".

На самом деле в процессе конкуренции рождается истина, а в случае электронных торгов газом собственной добычи – справедливый индикатив украинского газа. Это базовое преимущество конкуренции в сегменте товарных рынков. Кроме этого, конкуренция среди бирж побудит все площадки устанавливать оптимальные тарифы на свои услуги для трейдеров, что непременно будет сказываться на конечной цене газа.

Сразу после появления на рынке новых бирж, в информационном пространстве появился предвзятый акцент относительно будущего сотрудничества "Нафтогаза" и УМВБ, который решился прокомментировать председатель НАКа Витренко: "НАК не выбирал УМВБ. Главным критерием для выбора биржи остается ее ликвидность и возможность обслуживания на высоком уровне". Скорее всего, это было своеобразное проявление слабости одной из электронных площадок и попытка сыграть на опережение.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Несмотря на это, в январе 2022 года НАК "Нафтогаз Украины" обратилась с предложениями о сотрудничестве ко всем лицензированным биржам. Учитывая войну, рассмотрение встречных предложений продолжалось до апреля текущего года. Одновременно с этим, информационное пространство наполнялось сплетнями почти фантастического содержания и сомнительной вероятности.

Несмотря на это, "Нафтогаз" выбирает УМВБ, как площадку для электронной торговли природным газом, несмотря на их опыт, нулевую комиссию и широкий спектр услуг. Малозаметной, но важной деталью договоренностей стало условие привлечения международных трейдеров к торговым операциям, а также имплементация положений Директивы 2014/65/ЕС. В практическом смысле, это первый шаг к созданию восточноевропейского газового хаба и формированию индекса украинского газа с опцией экспорта на рынок ЕС.

"Стороны взяли на себя обязательства придерживаться высоких международных стандартов, в том числе в части предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, в том числе путем тщательного проведения идентификации каждого участника торгов", – говорится в договоре, который был заключен в апреле 2022 года между ООО "ХПК "Нафтогаз Трейдинг" и УМВБ.

Таким образом, первая торговая сделка на УМВБ была проведена 15 апреля текущего года, а по итогам первых двух недель объем реализации составил 37,4 млн.куб.м, что на 8,3% больше месячных торгов на УЭБ в период пикового спроса.

Важно отметить, что по итогам апреля и мая месяца, впервые в истории газового рынка Украины услуги по электронным торгам предоставляют одновременно две биржи – УЭБ и УМВБ. Впрочем, подавляющее большинство торговых операций проводится на УМВБ, которые предложили самому трейдеру широкий спектор услуг. То есть, несмотря на военное положение и все его последствия, четко прослеживается эффект увеличения доли биржевых операций на рынке природного газа Украины. Безусловно, это довольно сильный сигнал, как для международных финансовых организаций так и для потенциальных инвесторов.

Такой традиционный эффект от конкуренции не оставил равнодушным аутсайдеров, и среди профильных изданий распространялась информация с целью дискредитации лидера биржевых торгов. Например, в издании ExPro выдвигались необоснованные претензии по якобы несвоевременному обнародованию торговой информации.

На самом деле, информация на сайте УМВБ публикуется в полном объеме и своевременно, в противном случае постоянными участниками торгов не были бы 20 контрагентов из 280 зарегистрированных на данной бирже. Также распространенным "обвинением" является якобы незначительное завышение цен на УМВБ по сравнению с УЭБ, но такая разница имела место только в мае и объясняется предоставлением условий послеоплаты. Совершенно очевидно, что данное конкурентное преимущество, особенно в период войны, будет побуждать все большее количество промышленных потребителей и поставщиков покупать газ по такому привлекательному условию.

Следовательно, создание конкуренции среди услуг по организации электронной торговли природным газом позволило ликвидировать влияние импортного паритета на ценовую конъюнктуру отечественного газового рынка.

Как следствие, в апреле и мае текущего года средневзвешенная цена газа на украинских биржах сформировалась с максимальным дисконтом по сравнению с импортным паритетом. Таким образом, конкуренция среди бирж, сэкономила отечественным промышленным потребителям 7 тыс. грн (с НДС) на одной тысяче кубометров. В общем, годовой экономический эффект для всех промышленных потребителей и макроэкономики Украины ориентировочно составит 56 млрд грн.

Возвращаясь к условиям кредитной программы "Stand by", НАК "Нафтогаз Украины" в лице АО "Укргаздобыча" обязана с мая по декабрь 2022 года реализовать через лицензированную биржу 5,2 млрд кубометров голубого топлива, или 40% от объемов товарного газа. Важно заметить, что объемы реализации УЭБ в 2020 году составили лишь 1,1 млрд куб.м. То есть вышеупомянутое требование МВФ выполнить через одну площадку невозможно, как физически так и законодательно. Поэтому, учитывая доступность трех бирж и их потенциал, достичь объем реализации более чем в 5 млрд куб.м вполне возможно, но для этого на всех биржах ежедневно должны проводиться торговые операции по продаже 17 млн куб.об.

Хотя бы частичный прогресс в данном вопросе позволил бы Украине выиграть конкуренцию за кредитные и инвестиционные средства, которые нужны для послевоенного восстановления нашего государства.

Впрочем, такая перспектива, как и успешный отопительный сезон текущего года вызывает все больше вопросов учитывая обстоятельства и факты, которые стали объектом данного журналистского расследования.

Прежде всего, речь идет о решении НКЦБФР от 13 мая 2022 года, которым было приостановлено действие лицензии УМВБ. Данный документ по своему содержанию и процедуре принятия выделяется из тысячи других решений Нацкомиссии.

Аргументы следующие.

Нацкомиссия 9 мая в непредусмотренный регламентом способ принимает решение о временном порядке приостановления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке капитала и организованных товарных рынках, где вопреки ЗУ "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине" впервые вводит субъективное понятие "мотивированные подозрения относительно возможных нарушений которые могут иметь последствия возникновения существенных рисков и/или негативных последствий для функционирования организованных товарных рынков во время действия военного положения". В тот же день, принимается постановление о правонарушении УМВБ на рынках капитала и организованных товарных рынках, которое якобы имело место в январе 2022 года. Собственно данное постановление и становится базой для принятия решения о приостановлении действия лицензии УМВБ, а также фактической ликвидации конкуренции среди товарных бирж на газовом рынке.

Как следствие, биржевая цена газа вернется к уровню импортного паритета, а промышленные потребители в ближайшие два-три месяца будут нести прямые убытки из-за необоснованного роста цены газа. Такая тенденция непременно скажется на бюджете Украины из-за роста стоимости товаров первой необходимости (продукция промышленных потребителей) и, соответственно, падением потребительского спроса. И этот вызов формируется в момент подготовки к отопительному сезону, когда ресурс газа должен быть приобретен как трейдерами, так и потребителями за минимальной цены, в том числе для нивелирования последствий от возможного шантажа Газпрома на рынке ЕС.

Итак, вопрос первый. Почему январское нарушения (если и было) по торговле лесными материалами рассматривают именно в мае, и без соответствующей проверки лицензиата?

Ответ очевиден, если бы проверка осуществлялась до момента принятия временного порядка приостановления действия лицензии, тогда в случае установления факта нарушения максимальной санкцией был бы только штраф.

На этом фоне, особенно остро встает второй вопрос. Почему вопреки решению от 2 марта 2022 года о приостановке процессуальных действий относительно подписания актов о правонарушении и рассмотрении дел о нарушении требований законодательства относительно рынков капитала и организованных товарных рынков, НКЦБФР принимает одно единственное решение о приостановлении лицензий? Перед поиском утвердительного ответа, важно провести параллель с аналогичной деятельностью Национальной комиссии по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг, приняла временный порядок приостановления лицензий в марте 2022 года, предусматривавший приостановление действия лицензии по заявлению субъекта хозяйствования.

В завершение, третий вопрос. Какими непреодолимыми аргументами руководствовалась Нацкомиссия, когда допустила нарушение международных принципов регуляторной политики (недискриминационность, последовательность, прозрачность) и ограничила возможности рынка капитала Украины во время военного положения?

Гипотетический ответ напрашивается, но истину должен установить офис президента в ходе служебного расследования. От самого быстрого урегулирования данного инцидента зависит не только устойчивое прохождение осенне-зимнего периода, но и макроэкономическая стабильность нашего государства.

Автор: Олег Гавриш, автор и ведущий деловой программы "Перша шпальта"