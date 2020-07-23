Отдаст ли Кабмин реформу ГАСИ Саакашвили и Парцхаладзе

Презентация своего видения плана реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции и всей строительной отрасли Офисом Михеила Саакашвили состоялась, в среду, 22 июля, в режиме видеоконференции.

Модератором градостроительной дискуссии выступил не Саакашвили, онлайн-обсуждение с экспертами и заинтересованными лицами вел глава Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе – один из крупнейших украинских застройщиков, известный так же как соратник экс-президента Петра Порошенко (возглавлял избирательный штаб БПП в Киевской области) и с 2016-го по 2019 год заместитель министра регионального развития строительства и ЖКХ.

Предложения реформы, озвученные Саакашвили, вызвали в экспертной среде, в том числе и среди присутствовавших на круглом столе в онлайн-режиме, достаточно неоднозначную реакцию.

Некоторые из идей, как, например, создание градостроительного кадастра в качестве единственного источника градостроительной информации, оказались, по сути, дублированием того, что уже сейчас делается властью в виде запуска Единой электронной системы градостроительства.

Другие, вроде ликвидации системы контроля за объектами в категории СС1 или разрешения проектировать и начинать строительство без получения технических условий (ТУ) на водо-, тепло- и электроснабжение, которые можно будет получать до принятия в эксплуатацию законченного объекта, были так же раскритикованы как крайне рискованные.

Центральным посылом презентации стала мысль – все, что сейчас делается в рамках реформы ГАСИ, неправильно, нужно все начинать по-новой. На практике это означает, что реформа, которую инициировали президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль и которая и без того не слишком быстро наконец начала претворяться в жизнь, снова может остановиться и градостроительство и дальше будет пребывать в состоянии мутной неопределенности. Такое состояние строительной отрасли, в какой-то степени, может устраивать крупных застройщиков, которые менее заинтересованы в реформировании отрасли, но точно не всю отрасль.

Что же касается Саакашвили и его союза с Парцхаладзе, то их интересы в данном случае совпали. Саакашвили на должности главы Офиса простых решений и результатов, который до его прихода назывался Исполнительным комитетом реформ, нужно демонстрировать реформаторскую деятельность, а реформа градостроительства, которая у всех на слуху, является неким форпостом борьбы с коррупцией.

При этом Михеил Николозович и его соратники по вполне объективным причинам могут не слишком глубоко знать все тонкости украинкой градостроительной сферы, тогда как Парцхаладзе мог предложить уже готовые наработки по реформе.

Тут, кстати, стоит напомнить, что недавно СМИ писали о том, что Парцхаладзе намерен получить официальную должность в Офисе Саакашвили с целью курировать градостроительную реформу.

Как бы там ни было, проект реформы от Офиса Саакашвили был презентован. Впрочем, стоит отметить, что Офис Саакашвили – это вспомогательный орган при президенте Украины. И выглядело бы логичным, если бы предложения Офиса, прежде чем выноситься на всеобщее обсуждение, согласовывались бы с президентом и Кабмином.

Реформа градостроительства была запущена еще в марте этого года. Главной ее составляющей стала ликвидация ГАСИ как насквозь коррумпированного органа, взамен которого запланировано создание трех других структур – Центральной сервисной службы, которая должна отвечать за регистрацию строительных объектов, Госагентства технического регулирования, которое должно проверять объект на соответствие государственным строительным нормам и другим требованиям и Государственной инспекции градостроительства, на которую будут возложены функции надзора и контроля.

Изначально на внедрение реформы отводилось 2-3 месяца, но уже прошло почти шесть, и реформа продвигается несколько медленнее, чем было запланировано. Два новых органа, призванные заменить ГАСИ созданы, Единая электронная система градостроительства запущена совсем недавно и пока только в экспериментальном режиме.

При этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, ответственный за проведение реформы, который и сам до прихода на государственную службу был достаточно крупным застройщиком, уделяет внедрению реформы не слишком много внимания, больше информационной активности уделял реформе децентрализации и другим задачам. Тогда как процесс ликвидации ГАСИ встречает достаточно жесткое и открытое сопротивление.

В частности, не так давно, давний бизнес-партнер Коломойского и нардеп Игорь Палица заявлял, что реформа лишь усиливает коррупцию в градостроительстве, обвиняя правительство в покрывании этой коррупции.

Кроме того, ликвидацию ГАСИ сейчас пытаются остановить и через суд. Известный застройщик ЖК "Чайка" Алексей Кулагин подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием признать постановление Кабмина о ликвидации ГАСИ незаконным.

Самого же Чернышова нардепы, эксперты и СМИ неоднократно обвиняли в саботировании реформы и сознательном торможении ликвидации ГАСИ. Учасники рынка утверждают, что Чернышов может быть связан с Кулагиным, который стоит за иском в суд против реформы.

Сам Чернышов все обвинения в свой адрес решительно отвергает, но и активизировать реформу особенно не спешит. Точно так же он никак пока не отреагировал на проведение Саакашвили и Парцхаладзе круглого стола и презентацию их видения реформы. Хотя именно он в первую очередь должен был бы защитить от критики реформу, одобренную президентом, и за которую он персонально ответственен перед главой Кабмина.

Никак не реагирует на предложения Саакашвили, которые могут застопорить реформу, и премьер-министр Денис Шмыгаль, хотя он так же стоит у истоков начатой реформы, а Саакашвили и Парцхаладзе дают всем понять, что все делается не так.

Чем бы не объяснялась пассивность власти в вопросе реформы ГАСИ, но если ситуация, когда противники реформы усиливают натиск, не встречая сопротивления, будет продолжаться и дальше, то все будет выглядеть так, будто власть уже потеряла интерес к ликвидации коррупции в строительстве.