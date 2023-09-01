Освітня революція. Як у світі та Україні зростає інтерес до знань у сфері блокчейну та криптовалют

У світі зростає інтерес до освіти у сфері блокчейну та криптоактивів. Це пов'язано зі зростанням популярності цих технологій та їх використанням у різних сферах, включаючи фінанси, освіту, медицину, інтернет речей (IoT), енергетику, логістику та інші.
Україна також не виключення. Багато українців цікавляться криптовалютами для особистого розвитку чи додаткового заробітку. Чимало компаній та організацій шукають кваліфікованих спеціалістів у цій галузі, що створює попит в освітніх програмах та спеціалізованих курсах. Відповідні теми в освітню програму включають навіть деякі провідні університети.
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Маючи потенціал змінювати на краще способи зберігання, обробки та передачі даних, технологія блокчейн трансформує всі види галузей, від банківської справи до охорони здоров'я. У зв'язку з цим, Всесвітній економічний форум навіть прогнозує, що до 2025 року блокчейн буде використовуватись для забезпечення вже 18% світового ВВП.
Щоб відповідати вимогам часу, сьогодні існує безліч різноманітних освітніх програм, які можуть бути корисними для тих, хто прагне отримати фахові знання та навички в цій галузі. Найпопулярніші з них:
1. Blockchain Basics — онлайн-курс від Університету штату Нью-Йорк у Буффало на платформі Coursera. Цей курс від державного науково-дослідного університету допомагає доволі швидко (всього за 15 академічних годин) зрозуміти основи технології блокчейну та її застосування.
2. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies — безкоштовний спеціалізований курс з 4-х модулів від Прінстонського університету. Допомагає отримати базові фундаментальні знання та навички в області блокчейну та криптовалют, та їхньої технологічної складової. Після цього курсу ви будете знати все, що вам потрібно, щоб відрізнити факти від вигадки, читаючи твердження про біткойн та інші криптовалюти.
3. Blockchain and Cryptocurrency Explained — спеціалізований курс на Coursera, розроблений Мічіганським університетом. Допомагає зрозуміти технологію блокчейну та її вплив на різні сфери життя.
4. Blockchain Scalability and its Foundations in Distributed Systems — спеціалізований курс від Університету Сіднея. У цьому курсі ви дізнаєтеся, як масштабувати блокчейн, а також про основну проблему розподілених обчислень, консенсус, який є ключовим для безпечного створення блоків. Ілюструючи обмеження основних блокчейнів, цей курс покаже, як покращити технологію з точки зору безпеки та ефективності.
5. Blockchain Developer Program — програма навчання від Udacity, яка допомагає стати розробником блокчейну та криптовалют.
6. Master in Blockchain & Digital Assets — програма магістерської освіти від Франкфуртської школи фінансів та менеджменту (HFB). Допомагає зрозуміти технологію блокчейну та криптовалют, а також їх вплив на економіку та фінансову систему.
Україна — у трійці світових лідерів з використання криптовалюти за оцінкою Chainalysis. Тому в нашій країні є чималий інтерес до освітніх програм в цій області.
Можемо виділити наступні програми:
Безперечно, криптовалюти вже є важливим елементом сучасної економіки та будуть тільки посилювати вплив на майбутнє фінансової системи. Провідні гравці індустрії спільно з прогресивними останніми інституціями надають безліч можливостей для вивчення нових технологій, в тому числі безкоштовних, потрібно їх використовувати.