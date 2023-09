Освітня революція. Як у світі та Україні зростає інтерес до знань у сфері блокчейну та криптовалют

У світі зростає інтерес до освіти у сфері блокчейну та криптоактивів. Це пов'язано зі зростанням популярності цих технологій та їх використанням у різних сферах, включаючи фінанси, освіту, медицину, інтернет речей (IoT), енергетику, логістику та інші.

Україна також не виключення. Багато українців цікавляться криптовалютами для особистого розвитку чи додаткового заробітку. Чимало компаній та організацій шукають кваліфікованих спеціалістів у цій галузі, що створює попит в освітніх програмах та спеціалізованих курсах. Відповідні теми в освітню програму включають навіть деякі провідні університети.

Де пройти освітні програми у сфері блокчейну та криптоактивів вже зараз — читайте в підбірці РБК-Україна до Дня знань.

Глобальні освітні програми

Маючи потенціал змінювати на краще способи зберігання, обробки та передачі даних, технологія блокчейн трансформує всі види галузей, від банківської справи до охорони здоров'я. У зв'язку з цим, Всесвітній економічний форум навіть прогнозує, що до 2025 року блокчейн буде використовуватись для забезпечення вже 18% світового ВВП.

Щоб відповідати вимогам часу, сьогодні існує безліч різноманітних освітніх програм, які можуть бути корисними для тих, хто прагне отримати фахові знання та навички в цій галузі. Найпопулярніші з них:

1. Blockchain Basics — онлайн-курс від Університету штату Нью-Йорк у Буффало на платформі Coursera. Цей курс від державного науково-дослідного університету допомагає доволі швидко (всього за 15 академічних годин) зрозуміти основи технології блокчейну та її застосування.

2. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies — безкоштовний спеціалізований курс з 4-х модулів від Прінстонського університету. Допомагає отримати базові фундаментальні знання та навички в області блокчейну та криптовалют, та їхньої технологічної складової. Після цього курсу ви будете знати все, що вам потрібно, щоб відрізнити факти від вигадки, читаючи твердження про біткойн та інші криптовалюти.

3. Blockchain and Cryptocurrency Explained — спеціалізований курс на Coursera, розроблений Мічіганським університетом. Допомагає зрозуміти технологію блокчейну та її вплив на різні сфери життя.

4. Blockchain Scalability and its Foundations in Distributed Systems — спеціалізований курс від Університету Сіднея. У цьому курсі ви дізнаєтеся, як масштабувати блокчейн, а також про основну проблему розподілених обчислень, консенсус, який є ключовим для безпечного створення блоків. Ілюструючи обмеження основних блокчейнів, цей курс покаже, як покращити технологію з точки зору безпеки та ефективності.

5. Blockchain Developer Program — програма навчання від Udacity, яка допомагає стати розробником блокчейну та криптовалют.

6. Master in Blockchain & Digital Assets — програма магістерської освіти від Франкфуртської школи фінансів та менеджменту (HFB). Допомагає зрозуміти технологію блокчейну та криптовалют, а також їх вплив на економіку та фінансову систему.

Українські освітні програми

Україна — у трійці світових лідерів з використання криптовалюти за оцінкою Chainalysis. Тому в нашій країні є чималий інтерес до освітніх програм в цій області.

Можемо виділити наступні програми:

Освітній проект з криптограмотності та блокчейну від Міністерства цифрової трансформації на порталі Дія.Освіта. Це безкоштовні освітні курси, розроблені за підтримки європейської криптобіржі з українським корінням WhiteBIT, фундації Filecoin Foundation for the Decentralized Web та соціального метавсесвіту Atlantis.World.





Курс розрахований для всіх, хто хоче бути в курсі нових технологій. Програма курсу має важливий теоретичний базис.



"Проект охоплює понад 100 годин корисної інформації та є повністю безкоштовним, включає практичні завдання та створений в партнерстві з десятком гравців світового рівня. Актуальність та якість проекту підтверджують 18 тисяч наявних студентів, що поставили середню оцінку 9 з 10 балів, а також понад 7 мільйонів охоплення в медіа без потужних рекламних кампаній", — розповідає Валерія Паніна, менеджер блокчейн-освіти в проектному офісі Міністерства цифрової трансформації України та продюсер проекту.

Серед лекторів — запрошені українські та закордонні науковці та практики у сфері блокчейн-технологій. Програма розроблена спільно з криптобіржею WhiteBIT та стартує вже з вересня.







"Наша співпраця з WhiteBIT присвячена підготовці фахівців, що будуть володіти різними аспектами блокчейн технологій. Фактично, наша країна перша у Східній Європі почне готувати спеціалістів з блокчейну саме у закладі вищої освіти. А ще, зазвичай компанії, що започатковують партнерство роблять це, бо потребують фахівців. Але в цьому випадку наш партнер ставить інші цілі, він виконує свою візійну місію і формує ринок блокчейн технологій через підготовку фахівців, що зможуть розвивати існуючі бізнес-проекти та започатковувати нові", — зазначає Андрій Глибовець, декан факультету інформатики Києво-Могилянської академії.



Водночас за його словами, блокчейн технології давно вже перейшли в стадію використання, але, як це не дивно, в Україні ще не сформувався великий ринок праці та зацікавленості до даних технологій.



"Ми разом із WhiteBIT хочемо вдихнути нове життя та повернути інтерес до блокчейн технологій в Україні. Одразу після оголошення співпраці мені на пошту писало багато абітурієнтів, що були зацікавлені у вступі на дану програму. Тепер з нетерпінням чекаємо нового навчального року", — додав декан факультету інформатики Києво-Могилянської академії.

Безперечним плюсом цього навчання є те, що воно буде корисне не лише новачкам, що тільки починають знайомитись зі світом крипти, але й для більш досвідчених трейдерів, які зможуть використовувати набуті знання під час операцій з криптою на фінансових ринках.



Примітно, що нещодавно в Києві також відкрився спільний Digital Traders Hub, спільний простір для трейдерів Сryptology та WhiteBIT, де можна буде займатися офлайн. Там відбуваються щотижневі освітні заходи, торгівля в реальному часі та нетворкінг з практикуючими трейдерами команди Cryptology. З вересня запускаються онлайн курси для підлітків.

Безперечно, криптовалюти вже є важливим елементом сучасної економіки та будуть тільки посилювати вплив на майбутнє фінансової системи. Провідні гравці індустрії спільно з прогресивними останніми інституціями надають безліч можливостей для вивчення нових технологій, в тому числі безкоштовних, потрібно їх використовувати.