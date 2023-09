Образовательная революция. Как в мире и Украине растет интерес к знаниям в области блокчейна и криптовалют

В мире растет интерес к образованию в области блокчейна и криптоактивов. Это связано с ростом популярности этих технологий и их использованием в различных областях, включая финансы, образование, медицину, интернет вещей (IoT), энергетику, логистику и другие.

Украина тоже не исключение. Многие украинцы интересуются криптовалютами для личного развития или дополнительного заработка. Многие компании и организации ищут квалифицированных специалистов в этой области, что создает спрос в образовательных программах и специализированных курсах. Подходящие темы в образовательную программу включают даже некоторые ведущие университеты.

Где пройти образовательные программы в сфере блокчейна и криптоактивов уже сейчас – читайте в подборке РБК-Украина ко Дню знаний.

Глобальные образовательные программы

Имея потенциал изменять к лучшему способы хранения, обработки и передачи данных, технология блокчейна трансформирует все виды отраслей, от банковского дела до здравоохранения. В связи с этим Всемирный экономический форум даже прогнозирует, что к 2025 году блокчейн будет использоваться для обеспечения уже 18% мирового ВВП.

Чтобы соответствовать требованиям времени, сегодня существует множество разнообразных образовательных программ, которые могут быть полезны для тех, кто стремится получить профессиональные знания и навыки в этой области. Самые популярные из них:

1. Blockchain Basics – онлайн-курс от Университета штата Нью-Йорк в Буффало на платформе Coursera. Этот курс от государственного научно-исследовательского университета помогает довольно быстро (всего за 15 академических часов) понять основы технологии блокчейн и ее применения.

2. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – бесплатный специализированный курс из 4-х модулей от Принстонского университета. Помогает получить базовые фундаментальные знания и навыки в области блокчейна и криптовалют и их технологической составляющей. После этого курса вы будете знать все, что вам нужно, чтобы отличить факты от вымысла, читая утверждение о биткойне и других криптовалютах.

3. Blockchain and Cryptocurrency Explained – специализированный курс на Coursera, разработанный Мичиганским университетом. Помогает понять технологию блокчейна и ее влияние на разные сферы жизни.

4. Blockchain Scalability and its Foundations in Distributed Systems — специализированный курс Университета Сиднея. В этом курсе вы узнаете, как масштабировать блокчейн, а также об основной проблеме распределенных вычислений, консенсусе, который является ключевым для безопасного создания блоков. Иллюстрируя ограничения основных блокчейнов, этот курс покажет, как улучшить технологию с точки зрения безопасности и эффективности.

5. Blockchain Developer Program – программа обучения от Udacity, которая помогает стать разработчиком блокчейна и криптовалют.

6. Master in Blockchain & Digital Assets – программа магистерского образования от Франкфуртской школы финансов и менеджмента (HFB). Помогает понять технологию блокчейна и криптовалют, а также их влияние на экономику и финансовую систему.

Украинские образовательные программы

Украина — в тройке мировых лидеров по использованию криптовалюты по оценке Chainalysis. Поэтому в нашей стране есть большой интерес к образовательным программам в этой области.

Можем выделить следующие программы:

Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну от Министерства цифровой трансформации на портале Дія.Освіта. Это бесплатные образовательные курсы, разработанные при поддержке европейской криптобиржи с украинскими корнями WhiteBIT, фонда Filecoin Foundation for the Decentralized Web и социальной метавселенной Atlantis.World.





Курс рассчитан на всех, кто хочет быть в курсе новых технологий. Программа курса имеет важный теоретический базис.



"Проект охватывает более 100 часов полезной информации и полностью бесплатный, включает практические задания и создан в партнерстве с десятком игроков мирового уровня. Актуальность и качество проекта подтверждают 18 тысяч имеющихся студентов, которые поставили среднюю оценку 9 из 10 баллов, а также более 7 миллионов охват в медиа без мощных рекламных кампаний", – рассказывает Валерия Панина, менеджер блокчейн-образования в проектном офисе Министерства цифровой трансформации Украины и продюсер проекта.

Среди лекторов приглашены украинские и зарубежные ученые и практики в сфере блокчейн-технологий. Программа разработана совместно с криптобиржей WhiteBIT и стартует с сентября.





"Наше сотрудничество с WhiteBIT посвящено подготовке специалистов, которые будут обладать разными аспектами блокчейн технологий. Фактически, наша страна первая в Восточной Европе начнет готовить специалистов по блокчейну именно в заведении высшего образования. А еще, обычно компании, начинающие партнерство делают это, потому что нуждаются в нем. специалистов. Но в этом случае наш партнер ставит другие цели, он выполняет свою визионную миссию и формирует рынок блокчейн технологий через подготовку специалистов, которые смогут развивать существующие бизнес-проекты и начинать новые", — отмечает Андрей Глыбовец, декан факультета информатики Киево-Могилянской академии.



В то же время, по его словам, блокчейн технологии давно уже перешли в стадию использования, но, как ни странно, в Украине еще не сформировался большой рынок труда и заинтересованности в данных технологиях.



"Мы вместе с WhiteBIT хотим вдохнуть новую жизнь и вернуть интерес к блокчейн технологиям в Украине. Сразу после объявления сотрудничества мне на почту писало много абитуриентов, которые были заинтересованы в поступлении на данную программу. Теперь с нетерпением ждем нового учебного года", — добавил декан факультета информатики Киево-Могилянской академии.

Несомненным плюсом этого обучения является то, что оно будет полезно не только начинающим знакомиться с миром криптам новичкам, но и для более опытных трейдеров, которые смогут использовать приобретенные знания во время операций с криптой на финансовых рынках.



Примечательно, что недавно в Киеве также открылся общий Digital Traders Hub, общее пространство для трейдеров Сryptology и WhiteBIT, где можно будет заниматься офлайн. Там проходят еженедельные образовательные мероприятия, торговля в реальном времени и нетворкинг с практикующими трейдерами команды Cryptology. С сентября запускаются онлайн-курсы для подростков.

Бесспорно, криптовалюты уже являются важным элементом современной экономики и будут только усиливать влияние на будущее финансовой системы. Ведущие игроки индустрии совместно с прогрессивными последними институтами предоставляют множество возможностей для изучения новых технологий, включая бесплатные, нужно их использовать.