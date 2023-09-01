Образовательная революция. Как в мире и Украине растет интерес к знаниям в области блокчейна и криптовалют

В мире растет интерес к образованию в области блокчейна и криптоактивов. Это связано с ростом популярности этих технологий и их использованием в различных областях, включая финансы, образование, медицину, интернет вещей (IoT), энергетику, логистику и другие.
Украина тоже не исключение. Многие украинцы интересуются криптовалютами для личного развития или дополнительного заработка. Многие компании и организации ищут квалифицированных специалистов в этой области, что создает спрос в образовательных программах и специализированных курсах. Подходящие темы в образовательную программу включают даже некоторые ведущие университеты.
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Имея потенциал изменять к лучшему способы хранения, обработки и передачи данных, технология блокчейна трансформирует все виды отраслей, от банковского дела до здравоохранения. В связи с этим Всемирный экономический форум даже прогнозирует, что к 2025 году блокчейн будет использоваться для обеспечения уже 18% мирового ВВП.
Чтобы соответствовать требованиям времени, сегодня существует множество разнообразных образовательных программ, которые могут быть полезны для тех, кто стремится получить профессиональные знания и навыки в этой области. Самые популярные из них:
1. Blockchain Basics – онлайн-курс от Университета штата Нью-Йорк в Буффало на платформе Coursera. Этот курс от государственного научно-исследовательского университета помогает довольно быстро (всего за 15 академических часов) понять основы технологии блокчейн и ее применения.
2. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – бесплатный специализированный курс из 4-х модулей от Принстонского университета. Помогает получить базовые фундаментальные знания и навыки в области блокчейна и криптовалют и их технологической составляющей. После этого курса вы будете знать все, что вам нужно, чтобы отличить факты от вымысла, читая утверждение о биткойне и других криптовалютах.
3. Blockchain and Cryptocurrency Explained – специализированный курс на Coursera, разработанный Мичиганским университетом. Помогает понять технологию блокчейна и ее влияние на разные сферы жизни.
4. Blockchain Scalability and its Foundations in Distributed Systems — специализированный курс Университета Сиднея. В этом курсе вы узнаете, как масштабировать блокчейн, а также об основной проблеме распределенных вычислений, консенсусе, который является ключевым для безопасного создания блоков. Иллюстрируя ограничения основных блокчейнов, этот курс покажет, как улучшить технологию с точки зрения безопасности и эффективности.
5. Blockchain Developer Program – программа обучения от Udacity, которая помогает стать разработчиком блокчейна и криптовалют.
6. Master in Blockchain & Digital Assets – программа магистерского образования от Франкфуртской школы финансов и менеджмента (HFB). Помогает понять технологию блокчейна и криптовалют, а также их влияние на экономику и финансовую систему.
Украина — в тройке мировых лидеров по использованию криптовалюты по оценке Chainalysis. Поэтому в нашей стране есть большой интерес к образовательным программам в этой области.
Можем выделить следующие программы:
Бесспорно, криптовалюты уже являются важным элементом современной экономики и будут только усиливать влияние на будущее финансовой системы. Ведущие игроки индустрии совместно с прогрессивными последними институтами предоставляют множество возможностей для изучения новых технологий, включая бесплатные, нужно их использовать.