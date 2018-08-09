По осени решают: сохранит ли Рада особый статус для Донбасса

В октябре истекает срок действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В ОБСЕ и Госдепартаменте США призвали украинские власти его продлить. В противном случае, у России появится повод обвинить Украину в игнорировании Минских соглашений. Однако в парламенте пока не спешат следовать призывам западных партнеров, указывая на то, что ни Россия, ни самопровозглашенные власти в ОРДЛО не выполняют свою часть обязательств по мирному урегулированию конфликта. Кроме того, в Раде считают, что закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО противоречит закону о деоккупации Донбасса.

За несколько недель до начала осенней сессии Верховной рады в депутатском корпусе заговорили о судьбе закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Этот документ утратит силу в октябре. Поводом для дискуссии стало письмо в Раду от спецпредставителя главы ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартина Сайдика, в котором он обратился к руководству украинского парламента с призывом продлить действие закона.

По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, Сайдик полагает, что этот шаг позволит привлечь контингент ООН для решения конфликта на Донбассе. Кроме того, как отметила Геращенко, пролонгация закона в октябре 2017-го усилила переговорные позиции украинских дипломатов и власти, позволив продлить санкций Евросоюза против РФ. Видимо, на подобный эффект вице-спикер рассчитывает и в этот раз.

Продлить действие закона об особом статусе ОРДЛО также призвал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. В интервью "Голосу Америки" он отметил, что пролонгация норм документа не принесет вреда. Но в случае остановки действия закона Россия сможет упрекнуть Украину в нежелании выполнять Минские соглашение. Вместе с тем, Волкер уточнил, что пока никакого особого статуса у Донбасса нет, и не будет до тех пор, пока Россия не выведет войска, и в ОРДЛО не проведут местные выборы.

Неработающий закон

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре. Если точнее, в силу вступила только первая статья документа, предусматривающая введение особого порядка в отдельных районах Донбасса сроком на три года.

Остальные нормы закона так и не начали действовать, поскольку весной 2015 года Рада решила, что особый порядок реализуется исключительно органами местного самоуправления, избранными на внеочередных выборах в соответствии с украинским законодательством. Выборы должны быть проведены лишь после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников.

Не вступили в силу и такие резонансные положения закона, как амнистия и недопущение уголовного преследования участников событий на востоке страны, право языкового самоопределения жителей Донбасса, развитие трансграничного сотрудничества отдельных районов с Россией, а также создание отрядов народной милиции.

В октябре прошлого года Верховная рада, следуя рекомендациям западных партнеров, продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления, а именно - первую статью закона, на год. Голосование год назад сопровождалось стычками под стенами парламента, перепалками парламентариев и даже зажиганием дымовой шашки в сессионном зале.

Ирина Геращенко считает, что закон нужно продлевать еще на один год. И уже на первом согласительном совете парламента в сентябре она намерена просить глав фракций провести дискуссию по этому вопросу. "Голосование будет непростым и интересным и точно покажет, кто прилагает усилия для того, чтобы ЕС продлил санкции, а кто заинтересован в снятии санкций с РФ", - отметила депутат.

Спикер Рады Андрей Парубий в свою очередь считает, что решение о том, продлевать закон или нет Рада примет ближе к истечению срока действия документа - в октябре. "Это будет в большей степени зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно", - заявил Парубий на прошлой неделе.

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП) полагает, что закон не будет продлен. Нормы этого документа противоречат закону о деоккупации Донбасса, который вступил в силу в феврале этого года, указывает нардеп. "В законе об ОРДЛО нет упоминания о РФ, в законе об ОРДЛО есть упоминание об амнистии. В то же время, в законе о деоккупации есть упоминание о неотвратимости наказания лиц, совершивших вооруженную агрессию против Украины. Документ полностью не соответствует действующему законодательному акту", - заявил депутат в эфире одного из телеканалов. Винник добавил, что закон об особом статусе недействителен и никогда не вступит в силу, поскольку из документа следует, что выборы в ОРДЛО должны были пройти еще несколько лет назад - в декабре 2014 года.

Заместитель главы фракции "Народный фронт", член профильного комитета Рады Юрий Береза также сомневается в перспективе продления особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. "Мы должны делать так, что в первую очередь нужно для нашего государства, не для США, не для послов большой семерки", - сказал он РБК-Украина.

В "Блоке Петра Порошенко" изданию сообщили, что вопрос пролонгации особого статуса пока не обсуждался на уровне всей фракции. "Я уверена, что осенью, когда истечет время, и нужно будет обсуждать этот вопрос, парламент взвешенно подойдет к этому и примет адекватное решение. Нельзя допустить любые шаги, которые могут привести к обострению ситуации, или которые будут способствовать возможности для Российской Федерации использовать этот закон против Украины", - сказала РБК-Украина член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз (БПП).

Продлить нельзя оставить

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный считает, что сама лишь пролонгация закона об особом статусе Донбасса окончательно законсервирует ситуацию. "Мне не известно, какая стратегия и тактика украинского политического руководства в этом процессе. Если оно выбирает путь консервирования, значит, оно держится за Минский процесс, абсолютно схоластическую правовую базу", - сказал Бессмертный РБК-Украина.

По его мнению, этот вопрос следует рассмотреть на уровне Совета национальной безопасности и обороны, а также на заседаниях парламента и Кабмина. "И как результат должна быть предложена какая-то форма, - говорит Бессмертный. - К сожалению, пока я не вижу готовности украинского политического руководства отвечать таким образом. Так же я не понимаю, почему оно держится за бесперспективный Нормандский формат, Минский формат, которые фактически консервируют ситуацию".

Последствия от продления или непродления закона об особом статусе отдельных районов Донбасса зависят от избранной тактики, добавляет он. "Если хотят решать эту ситуацию и выходить из нее, то закон можно не только продолжать, но и менять. Если Украина его не продлевает, поверьте мне, от этого вообще ничего не изменится", - полагает Бессмертный.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука поддерживает новую пролонгацию закона об особом статусе Донбасса. "Хотя я прекрасно понимаю, что в этом году это будет сделать намного сложнее, чем в прошлом", - сказал он РБК-Украина.

Тука подчеркивает, что продление норм закона является исключительно политическим решением, и ни на что не влияет с точки зрения повседневной жизни страны и восточного региона в частности. "С политической точки зрения - это одно из требований Минских соглашений. И приняв этот закон, Украина демонстрирует то, что мы выполняем, пытаемся выполнять Минские соглашения. Если же Верховная рада не согласится продлить срок действия этого закона, мгновенно будет реакция Кремля, мол, видите, Киев не соблюдает сам Минские соглашения", - поясняет замминистра.

Непродление закона будет иметь исключительно негативные последствия для Украины на международной арене, считает Тука. Он обратил внимание, что за прошедший год в разных европейских структурах увеличилось присутствие пророссийских как правых, так и левых политических сил. "Таким образом, если мы не пролонгируем действие этого закона, мы будем на себе чувствовать усиливающееся давление со стороны этих сил, в том числе, и внутри Европейского Союза может меняться отношение к Украине как к стране-партнеру", - говорит чиновник.

Учитывая позицию западных партнеров в этом вопросе, у украинской власти не будет иного выбора, как мобилизовать депутатов и сохранить особый статус Донбасса на уровне закона, убежден экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.

"Сегодня и в ближайшей перспективе единственным инструментом для решения проблемы войны на востоке, как на этом настаивают Франция, Германия, США и другие, остаются Минские соглашения. Сам по себе этот закон не всех устраивает. Но при его отсутствии это будет восприниматься, как полный отход от даже формальной договоренности выполнять эти соглашения", - рассуждает дипломат. Потому, по мнению Грищенко, парламентская коалиция не сможет позволить себе не продлить закон.