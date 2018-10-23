"Оппоблок": застывшие на старте

Иллюстративное фото (УНИАН)

Созданный на базе Партии регионов "Оппозиционный блок" по идее должен был бы готовиться к реваншу на выборах 2019 года. Для этого есть все предпосылки: рейтинг действующей власти стремится к показателям погрешности измерения, а количество тех, кто жаждет мира любой ценой, наоборот растет с каждым днем.

Плюс к этому – самые мощные в стране финансовые и медийные ресурсы, которые могут предоставить в распоряжение "Оппоблока" его главные "акционеры" – Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ. Но лидеры и бенефициары партии сегодня заняты вовсе не подготовкой к триумфальному возвращению во власть, а попытками найти формулу сосуществования.

Как известно, "Оппозиционный блок" до сих пор не может определиться со своим кандидатом на президентских выборах. При том, что все основные участники кампании стартовали намного раньше. Даже колебавшийся дольше всех лидер "Самопомочи" Андрей Садовой уже вышел на арену, а обещанные праймериз в "Оппоблоке" то ли не начались, то ли никак не могут закончиться.

Причина, по которой партия застряла в неопределенности – отсутствие консенсуса по поводу стратеги на выборах. Как известно, "Оппоблок" поделен на две почти равные по численности группы – "газовиков" Дмитрия Фирташа и "металлургов" Рината Ахметова.

Группа Фирташа-Левочкина требует от партнеров по партии поддержать на президентских выборах Юрия Бойко, а также продвигает формат объединения с партией "За Життя" Вадима Рабиновича.

В то же время группа Ахметова-Новинского-Колесникова категорически против ставки на Бойко, указывая на то, что при всех имеющихся ресурсах сопредседатель "Оппоблока" занимает более скромное 5-6 место в президентском рейтинге. И результат партии под его предводительством на парламентских выборах – куда более важных с точки зрения "акционеров" – может быть столь же скромным.

По разным оценкам, доля избирателей, которые традиционно голосовали за Партию регионов и сейчас очень критически настроены к так называемым "партиям Майдана", составляет 30-35%. При этом рейтинг "Оппозиционного блока" с действующим фронтменом Бойко уперся в потолок 12% с негативным прогнозом на будущее. Даже анонсируемый союз с партией Вадима Рабиновича не намного улучшает ситуацию "экс-регионалов" – прогноз социологов дает такому объединению не больше 14-15%.

Посему группа предлагает партнерам поддержать ее выдвиженца Александра Вилкула, сопредседателя фракции "Оппоблока" в парламенте. А в случае отказа намекают на развод и отправку Вилкула на электоральное поле во главе нового проекта. В случае замены Бойко на Вилкула в избирательных бюллетенях, в базовых регионах "Оппоблока" последний способен получить даже больший процент голосов, чем бессменный лидер партии.

В первую очередь – за счёт новизны, молодости и более проактивной политической деятельности. Инсайдеры в "металлургическом" крыле партии говорят, что "замерять" рейтинги Вилкула и Бойко одновременно – с точки зрения возможных праймериз – не вполне корректно. А вот если изучить общественное мнение и по Бойко, и по Вилкулу в ключевых для ОБ регионах отдельно друг от друга, то Вилкул, по сути ещё даже не начинавший кампанию, уже сегодня покажет как минимум соразмерный рейтинг с результатом Бойко. А в некоторых областях и опередит его.

На прошлой неделе, к слову, "ахметовцы" получили дополнительные козыри в переговорах с группой Фирташа-Левочкина. Попытка Генеральной прокуратуры снять неприкосновенность с Вилкула превратилась, фактически, в его бенефис: сопредседатель "Оппоблока" не только получил беспрецедентное внимание СМИ, но и сумел выгодно преподнести себя имеющимся и потенциальным сторонникам, долго и красиво потоптавшись по генпрокурору Юрию Луценко, принесшим в парламент крайне сырое и неподготовленное представление на снятие неприкосновенности.

В итоге, парламент прокуратуре отказал, хотя попытка убрать Вилкула с электорального поля, заставив его увязнуть в судах, говорит о многом. Как и эмоциональность Юрия Луценко, обвинявшего во время выступления в ВР Вилкула в том, что он ведет избирательную кампанию. И подобное отношение со стороны власти выгодно оттеняет его на фоне Юрия Бойко, историю с вышками которого Луценко разваливал едва ли не самолично. Таким образом, своими действиями власть непроизвольно вывела Вилкула в фавориты внутривидовых праймериз.

История с неприкосновенностью не только добавила веса самому Вилкулу как политику-тяжеловесу, но и повысила ставки группы Ахметова, а также обострила дискуссию внутри "Оппоблока" о стратегиях участия в выборах. Прежде всего – парламентских, ибо президентскую кампанию в "Оппоблоке" рассматривают, прежде всего, как способ мобилизовать и нарастить свой электорат накануне выборов народных депутатов. Где при успешном раскладе "Оппоблок" может, наконец, вернуться во власть.

Обсуждаемые стратегии, по большому счету сводятся к следующим вариантам:

1. Сценарий группы "газовиков". На президентские выборы идет Юрий Бойко. За счет "мощностей" Ахметова и Фирташа достигается более-менее приемлемый результат. Если же результат будет хуже ожидаемого – список партии на парламентских возглавит Вилкул.

2. Сценарий "металлургов". Кандидатом в президенты выдвигают Александра Вилкула и "Оппоблок" пытается за счет его агрессивности и новизны взять больший электоральный результат. В случае если эксперимент будет признан успешным, он же поведет партию на выборы в парламент.

3. Сценарий "развода". В президентскую кампанию входят оба – и Вилкул, и Бойко. После чего оба крыла уже самостоятельно готовятся к парламентской кампании.

Впрочем, третий вариант оба лагеря рассматривают лишь как крайний и нежелательный. И Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ в силу разных причин и резонов настроены на сохранение "Оппоблока" и наличие единого кандидата от партии на президентских выборах. Расхождения лишь в фамилии этого кандидата.

Смогут ли высокие стороны договориться мы узнаем не раньше февраля – именно тогда, по заявлениям лидеров "Оппоблока", и состоится съезд партии, который и примет решения касательно выборов. А до этого времени обе группы будут вести свои автономные кампании, пытаясь хоть на полкорпуса опередить конкурента.