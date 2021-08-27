Опора экономики. Как металлургия стала ключевой отраслью в Украине

Украина относится к группе стран с т.н. "малой открытой экономикой". Ее доля в мировом ВВП по итогу прошлого года составила всего 0,18%. Оттого и "малая". А "открытая", поскольку страна экспортирует и импортирует весьма значительную долю товаров и услуг. За последние 15 лет экспорт составлял в среднем 45% ВВП. Тогда как в лидирующих мировых экономиках этот показатель куда ниже. Скажем, в США около 8-9%, в Японии – 15-16%, в Китае – 21-22%.

"Заложники" экспорта

Именно по этой причине Украина сильно зависима от внешних факторов, которые влияют на политику и экономику страны гораздо больше, чем принято считать. Опыт предыдущих лет отчетливо это подтверждает. Экономический подъем в Украине в первой половине "нулевых" во многом был обеспечен именно за счет событий, которые произошли за рубежом и на которые влияния у нашего государства не было.

Приведем несколько примеров. Украина получила доступ к дешевому капиталу в начале 2000-х, который в свою очередь открыл путь к строительному и потребительскому буму. Это стало возможным, в том числе благодаря тому, что ФРС США на фоне обвала котировок на фондовом рынке из-за так называемого "кризиса доткомов" установила низкие процентные ставки. И тем самым уменьшила интерес инвесторов к американским госболигациям. Деньги "потекли" в страны с развивающимися экономиками.

Еще один фактор, способствовавший росту украинской экономики, тогда был связан с бурным развитием Китая и других стран Азии. Их промышленность нуждалась в поставках металла, руды и другого сырья, которое по высоким ценам им импортировали, в том числе и украинские поставщики. Едва ли не половина экспорта из Украины по указанным категориям шла на азиатские рынки.

Азиатский бум позитивно сказался на украинском металлургическом секторе, позволив предприятиям увеличить продажи своей продукции. Тогда суммарно металлургия формировала 30-35% экспорта Украины. И что важно: высокие цены на металлы на мировых рынках обеспечивали металлургам высокие доходы. Значительная часть валютной выручки "оседала" в Украине, стимулируя развитие других отраслей экономики страны.

С точностью до наоборот ситуация стала развиваться уже при мировом финансовом кризисе 2008 года. Тогда ФРС повысила учетную ставку, создав инвесторам "тихую гавань", чтобы переждать турбулентность на мировых рынках. Интерес к странам с развивающимися рынками стал спадать.

В Китае в тот период замедлились темпы строительства инфраструктурных проектов. Как результат – упали спрос и цены на металл. Для понимания: цена стальной заготовки снизилась со 1100 долларов/тонна в 2008 году до 400 долларов/тонна в конце 2013 года. Все это обусловило резкое торможение экономики Украины, в очередной раз подтвердив ее чрезмерную зависимость от мировой конъюнктуры.

Ключевое звено

Еще в прошлом году в начале экономического кризиса, спровоцированного локдаунами из-за пандемии, ведущие мировые финансовые институции как, например, МВФ пророчили Украине гораздо большее падение экономики. Но по факту спад в 2020 году оказался весьма умеренным – на 4%. Более того, многие страны с сильными экономиками (например, некоторые страны ЕС) упали куда заметнее, чем Украина.

Нас же выручила "экспортная" структура экономики, среди прочего за счет продовольствия и продукции ГМК. Тот же Китай, восстановившись ранее других стран, разогнал спрос на металлы и железорудное сырье, чем, естественно, воспользовались и украинские предприятия.

Вместе с тем многие металлургические компании отказались от налоговых льгот правительства, предоставленных в качестве антикризисных мер из-за "ковида" и последовавшего за ним глобального карантина. По итогу года отрасль уплатила в бюджеты разных уровней примерно 1,6 млрд долларов. Да и, по большому счету, ранее металлурги куда реже имели доступ к всевозможным госпреференциям, чем, скажем, аграрии, которые не совсем справедливо монополизировали за собой статус "локомотивов" экономики.

Вклад предприятий ГМК в экономику страны нельзя недооценивать. Черные металлы и изделия из них – один из основных базисов промышленности и экономики Украины. Эта продукция вместе с железной рудой составила почти треть всего экспорта из страны по итогам прошлого года. В деньгах это почти 13 млрд долларов. То есть каждый третий экспортный доллар обеспечил сектор ГМК.

А в 2019 году эта отрасль обеспечила 10,6% в структуре ВВП или 15,2 млрд долларов. Причем половину вклада в ВВП обеспечили смежные с ГМК отрасли и потребительские расходы работников. Например, в прошлом году предприятия ГМК сформировали почти 40% железнодорожных грузовых перевозок – 120 млн тонн. Еще 66 млн тонн металлургической продукции и сырья было обработано в морпортах, 3,4 млн тонн – в речных портах.

Что же касается сотрудников предприятий, то в горно-металлургическом комплексе занято почти 600 тысяч человек, а это каждый 13 наемный работник в стране. При этом зарплата у металлургов на 20% выше, чем средняя по стране. Не говоря уже о том, что в отрасли низкий процент теневой занятости.

Именно в ГМК официально выплачивается каждая 10-я гривна зарплат по стране. Что крайне важно на фоне большого оттока молодых специалистов на заработки в другие страны.

Инвестиции в этом секторе самые высокие среди других отраслей. Компании из сферы ГМК в прошлом году инвестировали каждый третий доллар в промышленности – всего 1,7 млрд долларов. Эти ресурсы позволяют развиваться предприятиям из отраслей из высокой добавочной стоимостью, обеспечивая, например, примерно 10% заказов в машиностроении.

В этом году экономика Украины начала восстанавливаться, показав по итогу второго квартала весьма неплохой результат – рост на 5,4%. По итогу первого полугодия – 1,7%. Во многом это также обусловлено высокими ценами на продукцию украинского экспорта. Но, как показывает практика тех же "нулевых", зашкаливающие котировки на мировых рынках не могут держаться бесконечно.

К тому же первые сигналы изменения ценовой конъюнктуры уже есть – мировые цены на руду начали резко снижаться. Последние месяцы также заметны ценовые колебания на рынке нефти, что вызвано опасениями из-за возможного снижения спроса и потребления на фоне новых рисков пандемии.

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За годы независимости Украина проявила себя как сильный игрок на рынке металлургии. Чаще это проявлялось в экспорте, реже – на внутреннем рынке, спрос на котором все еще оставляет желать лучшего.

Используя базу сильных инженерных школ Ивана Бардина и Бориса Патона, страна может проявить себя и вырваться в региональные лидеры в эпоху т.н. третьей промышленной или "цифровой" революции. Базисом этого могут стать наработки и возможности металлургических предприятий.

Ведь именно развитая металлургия является прочным фундаментом для других важных отраслей, как машино- и судостроение, автопром, авиастроение, а также оборонно-промышленный комплекс.

Без вливания капитала и оживления этих промышленных сфер страна едва ли сможет претендовать на какой-либо серьезный рост экономики, которая снова будет медленно дрейфовать после очередного кризиса. Наверстать упущенное в этих отраслях Украина сможет только при наличии динамично развивающегося и высокотехнологичного ГМК.