Опасный прецедент: как Печерский суд нарушает права украинцев

Опасный прецедент

20 августа в Печерском суде рассматривался, казалось бы, ничем не примечательный гражданский спор о договоре займа. В итоге следственный судья Вячеслав Пидпалый обязал ответчика выплатить истцу более 56 млн грн - почти 51,6 млн самого долга по займу, 4,9 млн процентов и еще 8 тыс. грн судебного сбора.

Данное решение еще, как обычно, может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде. Однако, уже сейчас решение судьи создает опасный прецедент, потому что подпись ответчика под данным договором займа, с большой доли вероятности, оказалась поддельной, о чем установили одновременно три экспертизы - МВД (Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр), СБУ (Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз) и Минюст (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз).

"Он (судья Пидпалый, - ред.) создал не просто судебный прецедент, а целое прецедентище, что позволяет говорить уже не столько о прецедентном праве, сколько о рождении прецедентного беззакония. И, само собой, о продолжающейся коррупционной практике как в конкретном ключевом для страны суде, так и в украинской судебной системе в целом", - пишет журналистка Янина Соколовская, опубликовав соответствующие копии трех экспертиз.

Теперь, по ее словам, никто из украинских граждан не застрахован от того, что на него какие-то мошенники не оформили поддельный договор о займе, а потом через некоторое время не обяжут его в судебном порядке выплатить им многомиллионную сумму денег.

Примечательно, что данная схема сама по себе довольно вариативная – требования могут касаться и личной недвижимости граждан, и их собственных транспортных средств, и другого ценного имущества.

Конечно, в Украине пока не действует такое прецедентное право как, например, в Великобритании, где даже существует иерархия прецедентов, согласно которой решения, принятые вышестоящими судами, обязательны для нижестоящих в использовании при аналогичных ситуациях.

Впрочем, как заметил по этому поводу экономист Юрий Гаврилечко, у нас судебные прецеденты также официально признаны как источник права. Причем в последние годы роль прецедентного права в украинской юридической практике лишь возрастает, посему все чаще при разрешении конкретных судебных споров его участники ссылаются на похожие случаи и решения всех, а не только вышестоящих инстанций.

В свою очередь, Соколовская, анализируя вердикт Печерского суда, все же считает, решение открывает пресловутый ящик Пандоры, что позволяет говорить уже не столько о прецедентном праве, сколько о рождении прецедентного беззакония. И, само собой, о продолжающейся коррупционной практике и в конкретном ключевом для страны суде, и в украинской судебной системе в целом.

По информации РБК-Украина, коллегия адвокатов Украины также озабочена подготовкой соответствующего обращения на имя президента Владимира Зеленского, где вердикт судьи Пидпалого будет назван, как минимум, опасным прецедентом для всего украинского правосудия, а как максимум, юридическое профессиональное сообщество страны призовет власть отреагировать на действия суда в и так слишком корупциогенной судебной сфере.

Что известно о судье Пидпалом

Стоит отметить, что судья Вячеслав Пидпалый ранее также был участников многих известных судебных процессов.

Так, в первый раз он был назначен на должность судьи Печерского районного суда города Киева сроком на пять лет указом президента Виктора Ющенко в апреле 2006 года, в марте 2011-го постановлением Верховной рады его избрали судьей Печерского суда уже бессрочно.

До старта своей судейской карьеры Пидпалый работал помощником судьи Верховного суда Украины, а еще ранее этот выпускник Киевского университета имени Тараса Шевченко трудился помощником нардепа из Крыма Нины Карпачевой, ставшей в последствии многолетней уполномоченной ВР по правам человека (Карпачева являлась украинским омбудсменом рекордно долго - с 1998-го по 2012 год, с непродолжительным перерывом на избрание в 2006-м в парламент по списку Партии регионов под почетным №2).

Первым наиболее известным случаем Пидпалого на его уже судейском поприще стало подписание им в 2007-м решения об обыске в квартире Юрия Луценко в рамках уголовного дела о злоупотреблении Луценко служебным положением на посту главы МВД в 2005-2006 годах.

В ноябре 2014-го судья Пидпалый снял арест со счетов бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова, на которых находились 200 млн грн. Основанием для снятия ареста со счетов в постановлении суда было указано, что Арбузов якобы просто не был уведомлен о подозрении.

Фото: Вячеслав Пидпалый (УНИАН)

После публичного скандала Генпрокуратура добилась повторного ареста имущества Арбузова, а в отношении Пидпалого Высшая квалификационная комиссия судей открыла дисциплинарное производство. При этом с марта 2015 года по февраль 2016-го данное дисциплинарное дело назначалось девять раз.

Помимо этого, именно постановлением следственного судьи Печерского суда Пидпалого семье экс-министра аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку (входил в близкий круг Януковича – так называемую "семью") возвратили средства, изъятые при обыске по месту жительства сестры Присяжнюка. А именно: 1,7 млн долларов, 9 тыс. евро и 1,25 млн грн. Как раз на эти средства был наложен арест в ходе досудебного расследование по уголовному производству, предусмотренному ч. 5 ст. 191 УК Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах").

Кейс "Привата"

Кроме того, ряд решений Пидпалого и вовсе становились основанием для дальнейшей юридической атаки одной из заинтересованных в деле сторон. И наиболее ярким таким его "достижением" стал вердикт расторгнуть договор личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, который заключался перед национализацией банка между Коломойским и Нацбанком.

В апреле 2019-го именно Пидпалый принял данное решение о разрыве договора личной поруки. По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем Приватбанка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования Приватбанка, полученных в 2008-2014 годах.

Фактически он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн.

Как утверждают в НБУ, дабы избежать ответственности Коломойский в сентябре 2017-го обратился в суд для того, чтобы разорвать договоры поруки. Именно решение судьи Пидпалого Коломойский затем использовал как главный довод для остановки иска НБУ в Швейцарский суд.

Новые горизонты

В феврале уже текущего года судья Пидпалый обязал государственный ПриватБанк компенсировать шести компаниям семьи Суркисов деньги, которые в 2012-2014 годах они разместили на счетах кипрского филиала банка, а также проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Кроме того, именно Пидпалый постановил разрешить Генпрокуратуре получать информации о телефонных трафиках двух известных журналисток: Натальи Седлецкой из программы "Схемы" и Кристины Бердинских из издания «Новое время».

ГПУ в 2018-м искала доказательства того, что глава НАБУ Артем Сытник якобы открыл тайну следствия этим журналисткам, рассказав о деталях расследования незаконного обогащения экс-прокурора АТО Константина Кулика.

В результате данного судебного решения украинские прокуроры тогда получили доступ к телефонным разговорам журналисток.

Однако вместе с тем Европейский суд по правам человека признал, что этот вердикт может иметь необратимый негативный эффект и обязал воздержаться получать эти данные. Правозащитники и медийщики как внутри Украины, так и за ее пределами назвали решение судьи откровенным наступлением на свободу слова и вмешательством в деятельность журналистов.