Олег Бахматюк: я считаю, что нам просто нужно перестать давать дотации аграриям

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Владелец одного из флагманов украинского аграрного сектора, компании ULF Олег Бахматюк в интервью РБК-Украина рассказал о дотациях аграриям, а также объяснил механизм их распределения.

- В последнее время появилось много разговоров о несправедливости аграрных дотаций в стране. В том числе, говорится, что вы являетесь одним из главных реципиентов этих дотаций.

- В этом году компания "Укрлендфарминг" не получила ни одной копейки дотаций. И до конца года не получит (смеется).

- Сейчас часто говорят, что нужно давать не больше 200 млн в одни руки и все. Так будет справедливо?

- Справедливое распределение дотаций должно быть автоматическим и независимым от чиновника и бизнесмена. У нас работала не идеальная, но рабочая модель автоматического возврата НДС. И она устраивала почти всех. Ее сломали в угоду популизму, МВФ или еще почему-то. Зато сейчас предлагаются нерабочие модели, которые приводят к перекосам и массе инсинуаций.

Поэтому, как по мне, надо или вернуться к автоматическому возврату, но это, насколько я понимаю, не позволит сделать МВФ, или нужно просто честно сказать: в следующем году никаких дотаций аграриям не надо давать. Это будет честнее по отношению к 80% рынка, чем выдумывать очередные ситуативные квазимодели.

- А как же быть с мелким фермером?

- Мелкому фермеру надо дать возможность узаконить землю и урегулировать вопрос с рейдерством. Это для него большая помощь государства чем мифическая дотация. Кроме того, я поддерживаю идею стимулирования выращивание КРС, когда государство дотирует каждую голову выращиваемого скота. Но эта идея пока, к сожалению, очень слабо заработала.

- Вы не боитесь, что после ваших заявлений против вас выступит половина рынка?

- 90 процентов рынка выступает против нынешней модели. И 100% рынка понимает, что главная проблема на сегодня не дотация, а инфраструктура, которая ежедневно дает сбои и поборы силовиков.

- Хорошо, куда бы вы направили 4 миллиарда, которые запланированы на дотации?

- Часть денег должна идти на поддержку выращивания КРС. Все остальное - должно идти на удешевление кредитов, которые сейчас являются неподъемными и для крупного и для мелкого производителя. Кроме того, государство должно предложить свое видение того, как должен выглядеть наш весь АПК через 10-15 лет, и под него нужно подстраивать абсолютно все, включая дотациями.