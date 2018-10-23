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Олег Бахматюк: я вважаю, що нам просто потрібно перестати давати аграріям дотації

Новини » Daily » Інтерв'ю 23.10.2018 - 09:00
Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)
Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)
Михайло Круглов
журналіст, спеціально для РБК-Україна

Власник одного з флагманів українського аграрного сектора, компанії ULF Олег Бахматюк в інтерв'ю РБК-Україна розповів про дотації аграріям, а також пояснив механізм їх розподілу.

- Останнім часом з‘явилося багато розмов про несправедливість аграрних дотацій в країні. В тому числі, говориться, що ви є одним із головних реципієнтів цих дотацій.

- Цього року компанія "Укрлендфармінг" не отримала ні однієї копійки дотацій. І до кінця року не отримає також (сміється).

- Зараз часто говорять, що потрібно давати не більше 200 млн в одні руки і все. Так буде справедливо?

- Справедливий розподіл дотацій має бути автоматичним і незалежним від чиновника і бізнесмена. У нас працювала не ідеальна, але робоча модель автоматичного повернення ПДВ. І вона влаштовувала майже всіх. Її зламали в угоду популізму, МВФ чи ще чомусь. Натомість зараз пропонуються неробочі моделі, які призводять до перекосів і маси інсинуацій.

Тому, як на мене, треба або повернутися до автоматичного повернення, але це, наскільки я розумію, не дозволить зробити МВФ, або потрібно просто чесно сказати: наступного року ніяких дотацій аграріям не треба давати. Це буде чесніше по відношенню до 80% ринку, ніж вигадувати чергові ситуативні квазімоделі.

- А як же бути з дрібним фермером?

- Дрібному фермеру треба дати можливість узаконити землю і врегулювати питання з рейдерством. Це для нього більша допомога держави ніж міфічна дотація. Окрім того, я підтримую ідею стимулювання вирощування ВРХ, коли держава дотує кожну голову вирощуваної худоби. Але ця ідея поки, на жаль, дуже слабо запрацювала.

- Ви не боїтеся, що після ваших заяв проти вас виступить половина ринку?

- 90 відсотків ринку виступає проти нинішньої моделі. І 100% ринку розуміє, що головна проблема на сьогодні не дотація, а інфраструктура, яка щодня дає збої і побори силовиків.

- Добре, куди б ви направили 4 мільярди, які заплановані на дотації?

- Частина грошей має йти на підтримку вирощування ВРХ. Все інше - має йти на здешевлення кредитів, які зараз є непідйомними і для крупного і для дрібного виробника. Окрім того, держава має запропонувати свою візію того, як має виглядати наш весь АПК через 10-15 років і під нього потрібно підстроювати абсолютно все, включно з дотаціями.

Група компаній "Укрлендфармінг" Бахматюка стала членом Європейської Бізнес Асоціації
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