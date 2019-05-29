Окажутся ли братья Дубневичи "слугами народа"

Фото: братья Дубневичи (Facebook Ярослава Дубневича)

Скандальные братья Дубневичи в последнее время пытаются быть незаметными. Налицо желание не попадать в громкие истории в период смены президентов. Для них важнейшим вопросом сейчас является возможность наладить "диалог" с новым президентом.

Меж двух президентов

Братья Ярослав и Богдан Дубневичи в последнее время ведут себя подчеркнуто скромно. Они явно стараются не попадать в резонансные истории. Как отмечают украинские СМИ, их кормовая база – Укрзализныця сократила объемы закупок в разы.

С начала 2019 года ее подразделения обнародовали в системе "Прозорро" договоры о закупке товаров и услуг на общую сумму 4,3 млрд грн. Это примерно втрое меньше общей суммы договоров за аналогичный период 2018 года, которая составила 11,7 млрд грн. Если же отнять от этих 4 млрд закупки топлива, то товаров и услуг за почти пять месяцев этого года закупили менее, чем на 1,5 млрд грн.

Такие суммы закупок для Укрзализныци просто смехотворны. Хотя компания уже выразила намерение заключить договоры с контрагентами, обновлений в тендерах нет еще с зимы. Как считают некоторые СМИ, Ярослав и Богдан Дубневичи уже успели завести в тендеры свои новые и не засвеченные компании-прокладки, но воздерживаются от проведения сделок умышленно. Очевидно, выжидая более благоприятного момента.

Затишье в закупках Укрзализныци поясняется недавним заявлением НАБУ о завершении расследования в деле о завладении средствами той же Укрзализныци на сумму более 93 млн грн. По мнению детективов бюро, к совершению преступления могут быть причастны и другие лица, в том числе народные депутаты.

"Расследование по этим фактам выделили в отдельное уголовное производство, которое до сих пор продолжается. В отношении одного из народных депутатов, подготовлен и направлен в органы прокуратуры проект представления на снятие неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении НАБУ.

Вероятнее всего, речь идет о Ярославе Дубневиче, которого в НАБУ считают организатором коррупционной схемы. По мнению следствия, структуры, подконтрольные Дубневичам, в декабре 2015 – марте 2017 годов организовали закупку Укрзализныцей стрелочной продукции по завышенным ценам. В результате, их предприятия-посредники якобы завладели средствами компании в сумме около 93,28 млн грн.

И хотя братья Дубневичи явно пытаются не мелькать в заголовках скандальных новостей, получается у них пока не очень. Хорошую свинью им подбросила администрация уходящего президента. В небывалом аттракционе раздачи орденов князя Ярослава Мудрого чуть было не поучаствовал директор Днепропетровского стрелочного завода Сергей Тараненко. Все бы ничего, если бы он не был фигурантом вышеупомянутого дела.

Спустя 10 дней после публикации указа Сергея Тараненко обнаружили в списке представленных к высокой награде. В этот же день в Администрации президента слегка стушевались и тихо подтерли близкого соратника братьев Дубневичей из списка, сославшись на технический сбой. По всей видимости, 93 млн грн могут считаться более привлекательной и понятной наградой, чем орден.

Несмотря на кратковременный хайп вокруг легендарных братьев, дела у них идут достаточно неплохо. Заявление НАБУ о намерении направить очередное представления на снятие депутатской неприкосновенности на Ярослава Дубневича не выглядит столь угрожающим. Ведь оно станет уже третьим по счету.

Предыдущие две попытки закончились ничем. Первое представление было направлено в ГПУ еще в январе. Согласно заявлению ГПУ в документе были обнаружены недостатки и он был возвращено на доработку. Второе представление было отклонено Генпрокуратурой уже в конце марта. По тем же причинам.

Сейчас же шансы Дубневичей выглядят не так однозначно. Представление в равной степени может быть сбито, как и предыдущие два, а может и долететь до сессионного зала Верховной рады. Что будет выгодно как Юрию Луценко, так и новоизбранному президенту. Первый выступит в роли непримиримого борца с коррупцией на госпредприятиях, а второй – получит отличный шанс канализировать недовольство избирателей на народных депутатов. Тем более, что под куполом не наберется 226 голосов для ритуального жертвоприношения.

Дубневичи vs. НАБУ

Не слишком тихо получается у Дубневичей вести себя и в другом нашумевшем деле о завладении 300 млн. куб. м. природного газа, который был использован не по назначению. В результате этих действий компании НАК "Нафтогаз Украины" был нанесен ущерб в размере 1,4 млрд. грн.

Как удалось установить детективам НАБУ, две теплоэлектроцентрали – Новояворивская и Новороздильская на протяжении двух лет получили около 300 млн куб. м "льготного" газа для производства тепла для населения. При этом должностные лица и конечные бенефициары компаний не планировали использовать газ по назначению.

Вместо этого, газ использовался в хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок". Ее поставили тарифу, определенному исходя из себестоимости электроэнергии, производимой из газа по рыночной цене.

В рамках этого производства две львовские ТЭЦ были арестованы и переданы во временное управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, которое впоследствии на конкурсной основе отобрало ООО "Гарант Энерго М" в качестве управляющего этими активами.

Ярослав Дубневич попытался торпедировать Нацагентство, используя свои депутатские полномочия, и действовал в собственных интересах. Об этом заявило Национальное агентство по предупреждению коррупции. Дубневич в компании Дмитрия Святаша подписал конституционное представление о несоответствии Конституции отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины и закона, который определяет полномочия Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

НАПК установило, что "в рамках досудебного расследования уголовного производства был наложен арест и передано в управление АРМА целостные имущественные комплексы Новороздольская ТЭЦ и Новояворовская ТЭЦ, принадлежащие ООО Энергия-Новый Роздол и ООО НПП Энергия-Новояворовск, конечным бенефициарным владельцем которых является непосредственно Ярослав Дубневич", - говорится в сообщении.

Представление было направлено Святашем и Дубневичем вскоре после того, как конце февраля Соломенский районный суд города Киева принял решение оставить Новороздольскую теплоэлектроцентраль под арестом.

Буквально за несколько дней до этого, управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро начало следствие по факту возможной служебной халатности детектива во время расследования уголовного производства о хищении природного газа НАК "Нафтогаз Украины". Заявление было подано директором компании Энергия-Новояворовск Андреем Гнатушем.

Ранее он подавал заявление о признании себя потерпевшим в уголовном производстве, но ему было отказано. Поэтому можно сказать, что братья Дубневичи ведут себя тихо, но уверенно, стараясь развалить расследование по делам, которые могут лишить их депутатской неприкосновенности.

После роспуска Верховной рады президентом Владимиром Зеленским Дубневичи оказались в благоприятной переговорной позиции. На предстоящих парламентских выборах новый президент будет стремиться конвертировать рейтинг еще несуществующей партии "Слуга народа" во вполне конкретные мандаты. А скамейка запасных у Владимира Зеленского, мягко говоря, не слишком длинная. Именно в этот момент оба брата могут материализоваться на пороге новой партии.

Ведь виртуальной партии вполне могут пригодиться конкретные ресурсы Ярослава и Богдана Дубневичей в прилегающих к арестованным ТЭЦ мажоритарных округах. Безусловно, в обмен на мандаты и лояльность со стороны новой власти.

Пойдет ли Зеленский на то, чтобы сотрудничать с представителями старой власти, которым антикоррупционные органы задают вполне конкретные вопросы? Покажет время.