Охота на еврономера: как изменится стоимость растаможивания авто для украинцев

В Раде предлагают снизить размер акцизов при ввозе старых и новых машин, но владельцы транспортных средств, зарегистрированных за границей, настаивают на упразднении акциза как такового. В противном случае, они готовы выходить на акции протеста.

В Верховной раде намерены снизить размер акциза при импорте новых и подержанных машин. Но взамен депутаты настаивают на увеличении штрафов для тех, кто откажется от растаможки по новым тарифам. Кроме того, в парламенте хотят разрешить гражданам ввозить из-за рубежа и регистрировать любые автомобили, независимо от года выпуска. Эти шаги, по замыслу парламентариев, будут стимулировать владельцев авто на еврономерах легализировать свои транспортные средства. Однако в общественных организациях, объединяющих собственников нерастаможенных авто, недовольны ставками акцизов, которые предлагают в Раде. Активисты настаивают на более низких расценках либо же вообще на упразднении акцизного налога. Если законодатели их не услышат, они обещают выходить на акции протестов. Подробнее - в материале РБК-Украина.

В Верховной раде готовы удешевить растаможивание импортных автомобилей, снизив размер акциза. Группа депутатов из разных фракций зарегистрировала на прошлой неделе два законопроекта, предусматривающие соответствующие правки в Налоговый и Таможенный кодексы. Депутаты также согласны отменить требование по экологическим нормам авто, согласно которому сейчас в Украину нельзя завозить для первой регистрации автомобили, не соответствующие экостандарту Евро-5. В основном это авто, выпущенные с конвейера раньше января 2010 года.

В Раде признают, что ставки акциза при растаможивании легковых авто установлены неравномерно. Например, акциз за машину с объемом двигателя до 1500 куб. см составляет 100 евро, а на авто с двигателем от 1500 до 3000 куб. см - уже в 5-11 раз больше. За машину с объемом двигателя более 3000 куб. см акциз и вовсе в 100-150 раз превышает ставку для авто с двигателем небольшого объема. Для подержанных авто ставки акцизного налога еще выше, чем для новых машин - в зависимости от года выпуска транспортного средства и объема двигателя ставка может отличаться почти в 30 раз.

Цена вопроса

Не имея возможности легально растаможиться, в том числе из-за ограничения по экологическим нормам и высоких акцизов, владельцы подержанных авто ездят по украинским дорогам на польских, литовских и номерах других стран, откуда привезены машины.

Как уверяют авторы законопроекта, приводя данные таможенной статистики, количество таких автомобилей неуклонно растет. К примеру, только в 2017 году в Украину въехало в таможенном режиме транзита больше 212 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, из которых 44 тысячи не уехали обратно. И что интересно, в почти 39 тысячах случаях автомобили завозили и не вывозили граждане Украины. В режиме временного ввоза таких случаев еще больше: в 2017 году въехало 753,3 тысячи авто, а осталось в Украине больше 145 тысяч. Всего с начала 2016 года к маю этого года в страну в режиме транзита или временного ввоза въехало больше двух миллионов машин, из них обратно не выехало 315 тысяч транспортных средств.

Что предлагают в Раде? Полностью меняется модель акцизного налога, вводятся базовые ставки акциза. Для новых легковых автомобилей с бензиновым двигателем 1000 куб. см ставка составит 50 евро, для авто с дизельным двигателем - 75 евро. Дальше к базовым ставкам будут применяться два коэффициента. В одном случае размер коэффициента зависит от объема двигателя, во втором - возраста транспортного средства.

Один коэффициент будет определяться путем деления объема цилиндров двигателя (в куб. см) авто, которое предстоит растаможить, на 1000 куб. см. Второй коэффициент - это полное количество лет автомобиля. К примеру, за пятилетнее авто с бензиновым двигателем объемом 1600 куб. см придется заплатить акциз в размере 400 евро. В данном случае коэффициент 1,6 умножается на базовую ставку 50 евро и на коэффициент 5 - то есть, возраст машины. И по такой формуле сумма акциза выйдет примерно в шесть раз меньше, чем сейчас составляет акциз при растаможивании автомобиля до пяти лет, указывают авторы законопроекта в расчетах к документу. Для авто с такими же параметрами, но с дизельным двигателем, сумма акциза составит 600 евро.

Чем старше автомобиль и чем больше объем его двигателя, тем дороже будет к уплате акциз. Иными словами, будет применяться прогрессивная шкала расчета суммы акциза. Например, за пятнадцатилетнюю машину с бензиновым двигателем объемом 1600 куб. см нужно будет выложить уже 1,2 тыс. евро. Это в три раза дороже, чем за пятилетнюю машину, но, впрочем, в несколько раз дешевле, чем сейчас. За авто с таким объемом двигателя старше пяти лет на данный момент нужно платить акциз в сумме более 3,9 тыс. евро.

Ставки акцизов снижаются не только на авто с пробегом, но и на новый легковой транспорт. И если на данный момент акциз при растаможке нового авто (двигатель до 1600 куб. см) составляет 427 долларов, то в случае принятия закона, как предлагают в Раде, он снизится до 80 долларов. Интересно, что от предложения депутатов существенно выигрывают будущие покупатели авто с мощными двигателями. К примеру, сумма акциза к уплате за машину с бензиновым двигателем объемом 6000 куб. см сейчас составляет более чем 13,2 тыс. долларов, а после принятия закона владельцу такого авто придется заплатить всего лишь 300 долларов.

Меньше ставки, больше штрафы

Снижение ставок акциза при растаможивании авто в понимании депутатов должно стимулировать владельцев машин на еврономерах легализировать свой "транзитный" транспорт, уплатив все необходимые сборы в госбюджет. Если "пряник" не сработает, законодатели предлагают "кнут" в виде усиления ответственности за нарушение правил и сроков езды на нерастаможенных транспортных средствах.

Сейчас штраф за превышение режима транзита больше чем на 10 дней составляет 8,5 тыс. гривен, а за нарушение режима временного ввоза - 17 тыс. гривен. Депутаты предлагают сохранить эти же суммы штрафов при нарушении сроков от 10 до 20 дней, но при превышении двадцатидневного срока - предусмотреть штраф 85 тысяч гривен, более 30 дней - 170 тысяч гривен или конфискацию авто по решению суда.

И что также важно, в Раде предлагают расшить полномочия Национальной полиции в вопросах обнаружения транспортных средств, срок временного ввоза которых превысил 30 дней. Полиция, среди прочего, должна будет письменно информировать Государственную фискальную службу о случаях нецелевого использования или передачи автомобилей, ввезенных временно или в режиме транзита.

Чтобы у владельцев авто на еврономерах было время официально растаможить свои машины, депутаты предлагают отсрочить нормы о штрафах на полгода после вступления в силу закона.

Всем не угодишь

Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина (БПП), один из соавторов законопроектов, настаивает на скорейшем внесении этих документов в сессионный зал. По ее словам, "вопрос сверхсложный и давно нуждается в рассмотрении". "Данные законопроекты являются компромиссными, они наработаны совместно со всеми ветвями власти, гражданскими активистами, экспертами, представителями "Авто Евро Сила"", - заявила глава комитета.

В общественной организации, о которой упомянула Южанина, РБК-Украина подтвердили, что их представители действительно несколько раз принимали участие в обсуждении законопроектов. Однако, как пояснил изданию один из организаторов "Авто Евро Сила", объединяющей владельцев авто на еврономерах по всей стране, Михаил Соловьев, ключевое требование депутаты проигнорировали. По словам собеседника, активисты настаивали на отмене акциза как такового. Но при этом они готовы платить остальные платежи - 20% НДС и ввозную пошлину в размере 10%.

"Если бы все ставки, указанные в законопроекте, были в гривне, все с удовольствием на них согласились. Но как может быть такое, что автомобиль стоит две тысячи евро, а растаможка почти в два раза дороже, - возмущается Соловьев. - Например, для автомобиля Audi 2002-2003 года выпуска с двухлитровым дизелем стоимостью две тысячи евро растаможка будет стоить три тысячи четыреста евро. Это не закон, это издевательство".

По его мнению, депутаты закладывают несправедливый подход по отношению к владельцам старых и дешевых машин. "На новые авто сделали смешную цены растаможки. Они стимулируют украинцев покупать новые автомобили. Но у кого есть деньги, он и так покупает новые. А у кого нет денег? Есть только две тысячи долларов. Тогда что, человек не должен ездить на автомобиле?", - размышляет представитель общественной организации.

Как пояснил Михаил Соловьев, группа юристов их организации изучает законопроекты, и, скорее всего, активисты будут готовить альтернативный документ. Правда, собеседник не уточнил, каким образом и через кого из депутатов они намерена вносить свой документ в Раду. Вместе с тем, Соловьев не исключил, что при форсировании депутатами принятия законов в нынешнем виде, владельцы авто на еврономерах организуют акции протеста. "В "Авто Евро Силе" небольшое количество участников по сравнению с теми, кто ездит на еврономерах, около десяти процентов. Все остальные - люди, те же таксисты, перевозчики, поднимутся против. Ведь они понимают, что, по сути, лишатся автомобилей, если этот законопроект пройдет в таком виде", - добавляет Соловьев.

Удар по импортерам

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко допускает, что принятие законопроектов будет сопровождаться давлением со стороны тех, кто зарабатывает на продаже авто с иностранной регистрацией. "Это не выгодно людям, которые "крышуют" евроавтобизнес - ввоз автомобилей на евробляхах, владельцам литовских фирм, людям, которые организовали это движение и которые "качают" по тысячи евро за ввоз этих "евроблях". Если растаможка станет стоить тысячу-полторы тысячи евро, то люди понесут эти деньги в бюджет, а не к владельцам этих фирм. Они и их лобби в Верховной раде будут делать все, чтобы "сломать" этот закон", - уверен Назаренко.

Кроме того, по словам гендиректора ВААИД, принятие законопроектов не на руку импортерам подержанных авто, которые с помощью судебных решений получили право продавать массово б/у автомобили через таможенные склады. "Можно завезти только одну машину в год. Но они завозят на таможенные склады и потом продают гражданам. Они лишатся монополии", - говорит эксперт.

Но, кроме того, как пояснил Назаренко РБК-Украина, официальные импортеры новых авто также окажутся среди проигравших в случае принятия норм, изложенных в двух законопроектах. Собеседник допускает, что в случае принятия этих правил продажи новых авто в Украине сократятся. Как отметил эксперт, если за прошлый год в Украину ввезли около 76 тыс. б/у автомобилей по высоким акцизам, то остается только представлять, сколько будет ввезено, если закон с более низкими ставками будет принят.

"Допустим, импортер вложил минимум три-пять миллионов долларов в концептуальный автосалон. А теперь рядом с таким салоном кто-то арендует кусок земли, оградит сеткой-рабицей и начнет торговать двух- и трехлетними авто. Многие люди – потенциальные покупатели новых авто, пойдут покупать двух- и трехлетние машины. Старые "евробляхи" их уже не заинтересуют, но двух- трехлетнюю машину после лизинга они с удовольствием возьмут", - говорит Назаренко.