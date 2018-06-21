Полювання на єврономери: як зміниться вартість розмитнення авто для українців

У Раді пропонують знизити розмір акцизів при ввезенні старих і нових машин, але власники транспортних засобів, зареєстрованих за кордоном, наполягають на скасування акцизу як такого. В іншому випадку, вони готові виходити на акції протесту.

У Верховній раді мають намір знизити розмір акцизу при імпорті нових і старих машин. Але натомість депутати наполягають на збільшенні штрафів для тих, хто відмовиться від розмитнення за новими тарифами. Крім того, у парламенті хочуть дозволити громадянам ввозити з-за кордону і реєструвати будь-які автомобілі, незалежно від року випуску. Ці кроки, за задумом парламентарів, будуть стимулювати власників авто на єврономерах легалізувати свої транспортні засоби. Однак у громадських організаціях, що об'єднують власників нерозмитнених авто, незадоволені ставками акцизів, які пропонують в Раді. Активісти наполягають на більш низьких розцінках або ж взагалі на скасуванні акцизного податку. Якщо законодавці їх не почують, вони обіцяють виходити на акції протестів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

У Верховній раді готові здешевити розмитнення імпортних автомобілів, знизивши розмір акцизу. Група депутатів з різних фракцій зареєструвала минулого тижня два законопроекти, що передбачають відповідні правки в Податковий і Митний кодекси. Депутати також згодні скасувати вимогу по екологічним нормам авто, згідно з яким зараз в Україну не можна завозити для першої реєстрації автомобілі, які не відповідають екостандарту Євро-5. Здебільшого це авто, випущені з конвеєра раніше січня 2010 року.

У Раді визнають, що ставки акцизу при розмитнення легкових авто встановлені нерівномірно. Наприклад, акциз за машину з об'ємом двигуна до 1500 куб. см становить 100 євро, а на авто з двигуном від 1500 до 3000 куб. см – вже в 5-11 разів більше. За машину з об'ємом двигуна більше 3000 куб. см акциз і зовсім в 100-150 разів перевищує ставку для авто з двигуном невеликого обсягу. Для уживаних авто ставки акцизного податку ще вище, ніж для нових машин - залежно від року випуску транспортного засобу та об'єму двигуна ставка може відрізнятися майже в 30 разів.

Ціна питання

Не маючи можливості легально провести розмитнення, в тому числі через обмеження екологічних норма і високі акцизи, власники старих авто їздять по українським дорогам на польських, литовських та номерах інших країн, звідки привезені машини.

Як запевняють автори законопроекту, наводячи дані митної статистики, кількість таких автомобілів неухильно зростає. Приміром, тільки у 2017 році в Україну в'їхало в митному режимі транзиту більше 212 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією, з яких 44 тисячі не поїхали назад. І що цікаво, майже у 39 тисяч випадках автомобілі завозили і не вивозили резиденти, тобто громадяни України. В режимі тимчасового ввезення таких випадків ще більше: у 2017 році в'їхало 753,3 тисячі авто, а в Україні залишилося більше 145 тисяч. Всього з початку 2016 року до травня цього року в країну в режимі транзиту та тимчасового ввезення в'їхало більше 2 мільйонів машин, з них назад не виїхало 315 тисяч транспортних засобів.

Що пропонують у Раді? Повністю змінюється модель акцизного податку, запроваджуються базові ставки акцизу. Для нових легкових автомобілів з бензиновим двигуном 1000 куб. см ставка складе 50 євро, для авто з дизельним двигуном – 75 євро. Далі до базових ставок будуть застосовуватися два коефіцієнти. В одному випадку розмір коефіцієнта залежить від об'єму двигуна, у другому - від віку транспортного засобу.

Один коефіцієнт буде визначатися шляхом ділення об'єму циліндрів двигуна (куб. см) авто, яке належить розмитнити, на 1000 куб. см. Другий коефіцієнт – це повна кількість років автомобіля. Приміром, за п'ятирічне авто з бензиновим двигуном об'ємом 1600 куб. см доведеться заплатити акциз у розмірі 400 євро. В даному випадку коефіцієнт 1,6 множиться на базову ставку 50 євро і на коефіцієнт 5 – тобто, вік машини. І за такою формулою сума акцизу вийде приблизно в шість разів менше, ніж зараз становить акциз при розмитненні автомобіля до п'яти років, вказують автори законопроекту у розрахунках до документа. Для авто з такими ж параметрами, але з дизельним двигуном, сума акцизу становитиме 600 євро.

Чим старше автомобіль і чим більше об'єм його двигуна, тим дорожче буде до сплати акциз. Іншими словами, буде застосовуватися прогресивна шкала розрахунку суми акцизу. Наприклад, за п'ятнадцятирічну машину з бензиновим двигуном об'ємом 1600 куб. см потрібно буде викласти вже 1,2 тис. євро. Це в три рази дорожче, ніж за п'ятирічну машину, але, втім, в кілька разів дешевше, ніж зараз. За авто з таким об'ємом двигуна старше п'яти років на даний момент потрібно платити акциз в сумі понад 3,9 тис. євро.

Ставки акцизів знижуються не тільки на авто з пробігом, але й на новий легковий транспорт. І якщо на даний момент акциз при розмитненні нового авто (двигун до 1600 куб. см) становить 427 доларів, то у разі прийняття закону, як пропонують в Раді, він знизиться до 80 доларів. Цікаво, що від пропозиції депутатів істотно виграють майбутні покупці авто з потужними двигунами. Наприклад, сума акцизу до сплати за машину з бензиновим двигуном об'ємом 6000 куб. см зараз становить понад 13,2 тис. доларів, а після прийняття закону власникові такого авто доведеться заплатити всього лише 300 доларів.

Менше ставки, більше штрафи

Зниження ставок акцизу при розмитненні авто у розумінні депутатів має стимулювати власників машин на єврономерах легалізувати свій "транзитний" транспорт, сплативши всі необхідні збори до держбюджету. Якщо "пряник" не спрацює, законодавці пропонують "батіг" у вигляді посилення відповідальності за порушення правил і термінів їзди на нерозмитнених транспортних засобах.

Зараз штраф за перевищення режиму транзиту більше ніж на 10 днів становить 8,5 тис. гривень, а за порушення режиму тимчасового ввезення – 17 тис. гривень. Депутати пропонують зберегти ці ж суми штрафів при порушенні термінів від 10 до 20 днів, але при перевищенні двадцятиденного строку - передбачити штраф 85 тисяч гривень, більше 30 днів – 170 тисяч гривень або конфіскацію авто за рішенням суду.

І що також важливо, у Раді пропонують розширити повноваження Національної поліції в питаннях виявлення транспортних засобів, строк тимчасового ввезення яких перевищив 30 днів. Поліція, серед іншого, повинна письмово інформувати Державну фіскальну службу про випадки нецільового використання або передачі автомобілів, ввезених тимчасово або в режимі транзиту.

Щоб у власників авто на єврономерах був час офіційно розмитнити свої машини, депутати пропонують відстрочити норми про штрафи на півроку після вступу в силу закону.

Всім не догодиш

Голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна (БПП), один із співавторів законопроектів, наполягає на якнайшвидшому внесення цих документів в сесійний зал. За її словами, "питання надскладне і давно потребує розгляду". "Дані законопроекти є компромісними, вони напрацьовані спільно з усіма гілками влади, громадськими активістами, експертами, представниками "Авто Євро Сила", - заявила глава комітету.

У громадській організації, про яку згадала Южаніна, РБК-Україна підтвердили, що їх представники дійсно кілька разів брали участь в обговоренні законопроектів. Однак, як пояснив виданню один з організаторів "Авто Євро Сила", що об'єднує власників авто на єврономерах по всій країні, Михайло Соловйов, ключову вимогу депутати проігнорували. За словами співрозмовника, активісти наполягали на скасуванні акцизу як такого. Але при цьому вони готові платити інші платежі - 20% ПДВ і ввізне мито у розмірі 10%.

"Якщо б всі ставки, зазначені в законопроекті, були в гривні, усі з задоволенням на них погодилися. Але як може бути таке, що автомобіль коштує дві тисячі євро, а розмитнення майже в два рази дорожче, - обурюється Соловйов. - Наприклад, для автомобіля Audi 2002-2003 року випуску з дволітровим дизелем вартістю дві тисячі євро розмитнення буде коштувати три тисячі чотириста євро. Це не закон, це знущання".

На його думку, депутати закладають несправедливий підхід по відношенню до власників старих і дешевих машин. "На нові авто зробили смішну ціни розмитнення. Вони стимулюють українців купувати нові автомобілі. Але у кого є гроші, він і так купує нові. А у кого немає грошей? Є лише дві тисячі доларів. Тоді що, людина не повинен їздити на автомобілі?", - міркує представник громадської організації.

Як пояснив Михайло Соловйов, група юристів їх організації вивчає законопроекти, і, швидше за все, активісти будуть готувати альтернативний документ. Щоправда, співрозмовник не уточнив, яким чином і через кого з депутатів вони має намір вносити свій документ в Раду. Разом з тим, Соловйов не виключив, що при форсуванні депутатами прийняття законів у нинішньому вигляді, власники авто на єврономерах організовують акції протесту. "В "Авто Євро Силі" невелика кількість учасників в порівнянні з тими, хто їздить на єврономерах, близько десяти відсотків. Всі інші - люди, ті ж таксисти, перевізники, піднімуться проти. Адже вони розуміють, що, по суті, позбудуться автомобілів, якщо цей законопроект пройде в такому вигляді", - додає Соловйов.

Удар по імпортерам

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко допускає, що прийняття законопроектів буде супроводжуватися тиском з боку тих, хто заробляє на продажу авто з іноземною реєстрацією. "Це не вигідно людям, які "кришують" євроавтобізнес - ввезення автомобілів на "євробляхах", власникам литовських фірм, людям, які організували цей рух і які "качають" по тисячі євро за ввезення цих "евроблях". Якщо розмитнення стане коштувати тисячу-півтори тисячі євро, то люди понесуть ці гроші в бюджет, а не до власників цих фірм. Вони і їх лобі у Верховній раді будуть робити все, щоб "зламати" цей закон", - упевнений Назаренко.

Крім того, за словами гендиректора ВААІД, прийняття законопроектів не на руку імпортерам старих авто, які з допомогою судових рішень отримали право продавати масово б/у автомобілі через митні склади. "Можна завезти тільки одну машину в рік. Але вони завозять на митні склади і потім продають громадянам. Вони позбудуться монополії", - говорить експерт.

Але, крім того, як пояснив Назаренко РБК-Україна, офіційні імпортери нових авто також опиняться серед переможених у разі прийняття норм, викладених у двох законопроектах. Співрозмовник допускає, що в разі ухвалення цих правил продаж нових авто в Україні скоротиться. Як зазначив експерт, якщо за минулий рік в Україну ввезли близько 76 тис. б/у автомобілів при високих акцизах, то залишається тільки уявляти, скільки буде ввезено, якщо закон з більш низькими ставками буде прийнятий.

"Припустимо, імпортер вклав мінімум три-п'ять мільйонів доларів в концептуальний автосалон. А тепер поруч з таким салоном хтось орендує шматок землі, захистить сіткою-рабицею і почне торгувати дво - і трирічними авто. Багато людей – потенційний покупців нових авто, підуть купувати двох- і трирічні машини. Старі "євробляхи" їх вже не зацікавлять, але двох- трирічну машину після лізингу вони із задоволенням візьмуть", - говорить Назаренко.