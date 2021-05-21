ОГХК - первая ласточка большой приватизации

Временно исполняющий обязанности правления "Объединенной горно-химической компании" Артур Сомов в колонке для РБК-Украина рассказывает, как компания готовится к приватизации.

Фонд государственного имущества недавно объявил, что АО "Объединенная горно-химическая компания" может быть выставлена на приватизацию как можно скорее после утверждения цены Кабинетом министров – уже летом.

После обнародования этой информации в социальных сетях и онлайн-СМИ покатилась волна фейков о том, что предприятие якобы в обход санкций продает титаносодержащее сырье в Крым.

Очевидно, накануне аукциона компании умышленно пытаются запятнать репутацию, чтобы сорвать приватизацию. Готова ли Украина получить прибыль в размере не менее 3,7 млрд грн, готова ли ОГХК к приватизации, и как пытаются помешать проведению аукциона по продаже?

За ОГХК государство может получить более 3,7 млрд грн дохода

Эта стартовая цена – результат хлопотных и долгих аудитов, расчетов и аналитического моделирования. Ее определил финансовый советник ФГИУ "BDO Корпоративные финансы", который возглавляет консорциум, состоящий из BDO Украина, Baker McKenzie, Baker Tilly Украина, Asset Expertise и Ecosystems. Расчеты проводились с учетом сырьевой базы, которой оперирует предприятие, производственных мощностей, финансовых результатов и репутации на международном титановом рынке.

Это средства, которые не как-то-потом, а сразу по завершению приватизационного аукциона попадут в государственный бюджет. И это те средства, которых прямо сегодня не хватает нашему государству на финансирование армии и медицины. Несмотря на то, что Международный валютный фонд пока не спешит с проведением денежного транша для Украины, приватизация ОГХК, как никогда, актуальна и в цене.

В конце апреля аукционная комиссия, в которую я имел честь войти от имени ОГХК, передала на утверждение правительству постприватизационные условия для стратегического инвестора и стартовую цену. Ответ от Кабмина ожидаем в пределах двухмесячного срока.

Моей персональной задачей в аукционной комиссии было согласовать прогнозы и желания советников и всех членов комиссии с реальными для ОГХК показателями – финансовыми, производственными, социальными.

Если брать во внимание статистические данные за деятельность ОГХК в период с 2014 года по 2018 год, компания заплатила почти 3 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

За прошлый год прибыль ОГХК, а соответственно и налоговые обязательства, выросли в 6 раз, а финансовый результат от операционной деятельности за первый квартал 2021 года уже вырос почти вдвое по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Компания входит в список ста крупнейших доноров государственного бюджета и градообразующих предприятий по рейтингу Государственной фискальной службы, а еще в число добросовестных налогоплательщиков в горно-добывающей отрасли.

Ожидаемо, что местные власти, в частности представители Житомирской и Днепропетровской облгосадминистраций, выразили персональное беспокойство, что их бюджеты могут недополучить прибыли после приватизации. Мы понимаем это беспокойство, ведь приватизация – это масштабное изменение в хозяйстве этих регионов, к которым местные бюджеты могут оказаться не готовы.

Но местные общины и областные администрации могут не волноваться – производственные и финансовые показатели для ОГХК являются прогнозируемыми, можно легко просчитать, как будет работать предприятие в дальнейшем – в следующем квартале или году, с какими клиентами будет иметь дело.

Через знание тенденций рынка и собственных мощностей, из-за политики нулевой толерантности к коррупции и схем на производстве, я могу ответственно сказать – местные бюджеты выиграют от приватизации.

Только с начала года мы инвестировали в производство более 50 млн грн. Стратегический инвестор, который возьмется за ОГХК, вкладывать в производство еще большие средства, чем может себе позволить государство как ныне единственный владелец предприятия. Поэтому бюджеты Иршанска и Вольногорска не просядут, а только пополнятся.

Уже факт, что приватизация для государства и для самой компании будет решением положительным. Но говорить мы должны и о потенциальном новом владельце – что получит он?

Сырьевую базу и все мощности, чтобы ее обрабатывать. В этом вопросе, кстати, мы имеем важную победу. При сотрудничестве с Государственной службой геологии и недр и при поддержке Фонда государственного имущества ОГХК удалось расширить сроки эксплуатации титановых месторождений для Вольногорского горно-металлургического комбината.

Насколько мне известно, около 10 компаний выразили заинтересованность в приватизации ОГХК. Как я это вижу? Кто-то из этой десятки (хотя думаю, их будет больше) получит возможность интегрировать "Объединенную горно-химическую компанию" в крупный холдинг, а вместе с тем получит выход на международный титановый рынок в роли субъекта влияния.

Это важно, ведь за Украиной давно закреплен статус титановой колыбели Европы. Только 10 стран добывают титаносодержащие руды.

ОГХК имеет 4% добычи на мировом рынке

В приватизации как масштабного изменяющегося процесса есть сторонники и критики. Вторые предпринимают попытки сорвать проведение аукциона и для этого стараются создать как можно больше негатива вокруг компании. На днях в социальных сетях и онлайн-СМИ покатилась волна фейков о том, что ОГХК якобы в обход санкций продает титаносодержащее сырье в Крым. Очевидно, государственному предприятию умышленно пытаются запятнать репутацию, чтобы сорвать приватизацию.

Относительно торговли на Крым у ОГХК четкая позиция: прежде всего мы являемся украинским предприятием и не поддерживаем агрессию России против нашего государства и оккупацию Крыма. ОГХК на санкционные территории сырье не поставляет. К тому же, в сделках с нашими клиентами есть условие невозможности осуществлять перепродажу нашего сырья на санкционные территории.

Какими бы изобретательными ни были диверсии наших мелких конкурентов, свой статус на международном рынке ОГХК никогда не потеряет. Среди наших нынешних клиентов глобальные гиганты: Chemours, Boeing, Lincoln Electric.

Лидеры мировой химической и авиастроительной отраслей заинтересованы в покупке украинского ильменита и рутила. Потенциальные инвесторы знают, что ОГХК способна качественно обеспечить этот спрос. Поэтому не сомневаюсь в успехе приватизации!