Офшорная монополия. Кто стоит за производством биометрических паспортов

В конце 2021 года на государственных тендерах по производству биометрических паспортов сменились поставщики. В частности, от участия в закупках была устранена международная компания, которая годами поставляла материалы для паспортов. С чем связана смена поставщика и кто на самом деле зарабатывает на производстве биометрических паспортов – в материале РБК-Украина.

С 2014 года биометрические паспорта производит государственное предприятие Полиграфический комбинат "Украина". Для этого оно использует продукцию частных поставщиков. Самым крупным поставщиком является офшорная компания Inte Graph International FZE.

Компания Inte Graph International FZE, которая принадлежит Игорю Ильенко (отец) и Александру Ильенко (сын), зашла на Полиграфкомбинат "Украина" много лет назад. Именно через Inte Graph International FZE проходило около 80% материалов, которые закупал "Полиграфкомбинат" до 2022 года.

Игорь Ильенко – бизнес-партнер экс-руководителя Полиграфкомбината "Украина" Максима Степанова. Его сын – Александр Ильенко, совместно с женой Степанова является совладельцем компании "Феир Пиксел", которая фигурирует в декларации Степанова.

Согласно данным британского реестра Company House Игорь Ильенко – владелец нескольких компаний, зарегистрированных в Великобритании: EDUGET LIMITED, SBS TRADING COMPANY LIMITED, INTE GRAPH LIMITED. В учредителях компании EDUGET LIMITED числятся сам Игорь Ильенко, его сын – Александр Ильенко и эстонская компания IPDEVELOPMENT GROUP OÜ, которая также упоминается в декларации Максима Степанова.

К слову, эстонская офшорная компания OÜ Feature Максима Степанова неоднократно фигурировала в расследованиях схем, связанных с выведением денег с ПК "Украина".

Офшорные компании Максима Степанова, оформленные на Юлию Пилипко

Стоит отметить, что Linxens имеет деловые отношения с Inte Graph International FZE по разным направлениям.

Совместное письмо от 7 мая 2021 года от имени двух компаний Inte Graph International FZE и Linxens

Также компания Linxens официально отказывается от прямой работы с государственным полиграфкомбинатом, ссылаясь на Inte Graph International FZE в лице Игоря Ильенко.

Linxens официально подтверждает, что работает в Украине только через Игоря Ильенко

Точно также отказывается работать напрямую с Полиграфкомбинатом компания Тoppan Printing LTD (поставщик спецпринтеров и расходников для печати водительских удостоверений), требуя от предприятия осуществлять закупки исключительно через компанию-посредника Ильенко Inte Graph International FZE.

Таким образом, все товары для обеспечения различных поставок на ГП "Полиграфкомбинат "Украина" на протяжении нескольких лет закупались (и закупаются до сих пор) компанией-посредником Inte Graph International у производителей и их дистрибьюторов - ART-Line, Paragon, Linxens и других.

Cуммы, связанные с поставками товаров через Inte Graph International, выделены на схеме зеленым цветом. Суммы, связанные с прямыми поставками товаров и услуг в адрес полиграфкомбината, выделены на схеме синим цветом

Помимо закупок через Inte Graph International Полиграфкомбинат «Украина» приобретает товары и услуги по прямым контрактам у производителей и сервис-провайдеров. За 2019-2021 годы такого рода контракты были зарегистрированы на сумму 8,7 млн евро.

При этом все поставщики, осуществляющие прямые поставки товаров и услуг для госпредприятия, выплачивают откаты в адрес Inte Graph International. Таких выплат за рассматриваемый период в 9 месяцев было произведено на сумму 1,6 млн евро. Полученные доходы направлялись акционерам Inte Graph International преимущественно на выплату дивидендов, оплату расходов.

Один из примеров – сотрудничество ГП "Полиграфкомбинат "Украина" с компанией-посредником ART-Line, в которой на самом деле работает всего 6 сотрудников. Эта компания перепродает оборудование, запасные части, комплектующие, компоненты и материалы, в том числе с защитными свойствами для производства высокозащищенной полиграфической продукции.

Через компанию ART-Line на "Полиграфкомбинат "Украина" поставлялось оборудование, запасные части и компоненты, в том числе ламинационные пояса с защитными свойствами для производства бланков паспортов гражданина Украины (ID-карты), а также бланков паспортов для выезда за рубеж, которые содержат защитные изображения для формирования специального рельефа на поверхности карты и страницы данных паспорта.

Игорь Ильенко и Максим Степанов передали изображения защитных элементов компании-посреднику ART-Line и закупали специальные комплектующие к оборудованию для нанесения этих защитных элементов. Как утверждали многочисленные журналистские расследование, по завышенной на 300% цене.

Также были открыты несколько офшорных компаний, исключающие возможность заказа необходимых запасных частей и комплектующих непосредственно у производителя. В итоге, крупнейшие производители оборудования, такие как Melzer и Kugler, которые действительно являются мировыми лидерами и поставляют большие системные производственные технологические линии, заявили, что они не могут поставлять в Украину, так как здесь есть монополия компании ART-Line.

Сервисный центр

В 2014-м году вместе с передачей полномочий по персонализации водительских удостоверений Полиграфкомбинат "Украина" передал МВД спецпринтеры компании TOPPAN, закупленные через Inte Graph International FZE Игоря Ильенко. Руководил передачей имущества Степан Кубив – на тот момент глава Нацбанка, в ведении которого был Полиграфкомбинат.

Из государственного бюджета было потрачено более 90 млн грн. Кроме того, что принтеры требуют технического обслуживания, естественно, предоставляемого только через компании Ильенко, принтерам еще регулярно нужны расходники. Расходники закупаются полиграфкомбинатом, так как закупка требует авансовых платежей, а у МВД как у бюджетной организации такой возможности, да и денег – нет, и затем вместе с карточками передаются в Главный сервисный центр МВД.

В свою очередь TOPPAN PRINTING CO., LTD отказывается работать с госпредприятием напрямую, предлагая работать через офшорную прокладку Inte Graph International FZE Ильенко.

Таким образом, и Главный сервисный центр МВД, и "Полиграфкомбинат "Украина" оказалось в заложниках у семьи Ильенко, ведь главным поставщиком расходных материалов для водительских удостоверений является ООО "ТОППТЕК" (Украина) и INTE GRAPH INTERNATIONAL (ОАЭ) – и обе компании связаны с Ильенко.

По данным расследователей "Наші Гроші" ООО "Топптек" и ООО "Компания "Топптек" получили более 50 млн грн от структур Министерства внутренних дел за обслуживание принтеров для печати водительских удостоверений. Монопольный статус этим фирмам, конечно же, обеспечила компания Inte Graph International FZE Игоря Ильенко.

И это еще не все. Согласно информации сайта Prozzoro, между компанией SBS TRADING COMPANY LIMITED (принадлежащей Ильенко, о чем свидетельствуют британские реестры) и полиграфкомбинатом в июле 2019 года был подписан договор на поставку расходных материалов.

По экспертной оценке, стоимость бланков этих документов (без чипа) составляет 0,8 евро в то время, как Полиграфкомибнат, благодаря закупке через прокладки Ильенко, поставляет эти бланки стоимостью 7,6 евро. То есть, почти в десять раз выше реальной стоимости.

Однако самая главная проблема водительских удостоверений, которые печатаются на оборудовании, – качество документов.

С помощью обычной канцелярской стирательной резинки всего за минуту с водительских "прав" украинца можно стереть все данные, в том числе голограммы.

Судя по всему, нового главу ГСЦ МВД Евгения Мойсеенко, пришедшего в ноябре 2021 году, такое положение дел устраивает. Он не видит проблем ни с качеством водительских удостоверений, ни с их завышенной ценой.

Евгений Мойсеенко, новый начальник Главного сервисного центра МВД

Новые поставщики

В ноябре 2020 года бизнесу Игоря Ильенко, казалось, пришел конец. В результате финаудита, проведенного Министерством экономики, вспылили грубые нарушения финансовой дисциплины, уклонение от уплаты налогов, принятие противозаконных управленческих решений, причинивших предприятию материальный ущерб, и в начале 2021 года Юрий Онищенко был уволен с должности директора "Полиграфкомбината "Украина". Выяснилось, что в период с 2010 по 2021 год компаниям Ильенко и Степанова ушло ни много, ни мало – 207,8 миллионов долларов.

Кроме того, НАБУ открыло уголовное производство против компаний Inte Graph InternationalFZE (ОАЭ), ООО "ТОППТЕК", OU FEATURE (Эстония). Детективы НАБУ усматривают, что закупки у этих компаний в 2013-2019 годах происходили с криминальными нарушениями, предусмотренными ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). В частности, речь о закупках комплектующих и расходных материалов по завышенным ценам на общую сумму 2,5 млрд. грн.

Также в объединённом уголовном производстве фигурирует и махинация с "Национальной операционной системой" (NOS) от ООО "УНиТ" – по факту злоупотребления служебным положением бывшего директора Максима Степанова, его заместителя Максима Соколюка и представителей ООО "УНиТ".

Впрочем, взамен дискредитированных фирм, нашлись новые поставщики. В частности, в прошлом году новым крупным поставщиком на "Полиграфкомбинат "Украина" стала компания Торговый дом "Сокар". Примечательно, что дочка азербайджанской компании автозаправок Socar стала крупнейшим поставщиком вовсе не топлива, а защитных элементов для идентификационных документов, получив контракт на 700 млн гривен.

Примечательно, что Торговый дом "Сокар" уже трижды (!) срывал поставки на ПКУ, в связи с чем комбинат обратился в суд.

Главная задача комбината сегодня – работа с поставщиками напрямую. Среди них – "Полли-Сервис" и Covestra.

Кстати, у последних поликарбонат дешевле, чем у фирм Ильенко на 15-20%. Впервые в истории государственного предприятия поставка поликарбоната будет осуществляться непосредственно от производителя. Сможет ли "Полиграфкомбинат “Украина" перейти на прямые поставки – покажет время.