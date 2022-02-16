Офшорна монополія. Хто стоїть за виробництвом біометричних паспортів

Наприкінці 2021 року на державних тендерах з виробництва біометричних паспортів змінилися постачальники. Зокрема, від участі в закупівлях була усунена міжнародна компанія, яка роками постачала матеріали для паспортів. З чим пов'язана зміна постачальника і хто насправді заробляє на виробництві біометричних паспортів – в матеріалі РБК-Україна.

З 2014 року біометричні паспорти виробляє державне підприємство Поліграфічний комбінат "Україна". Для цього воно використовує продукцію приватних постачальників. Найбільшим постачальником є офшорна компанія Inte Graph International FZE.

Компанія Inte Graph International FZE, яка належить Ігорю Іллєнку (батько) та Олександру Іллєнку (син), зайшла на поліграфкомбінат "Україна" багато років тому. Саме через Inte Graph International FZE проходило близько 80% матеріалів, які закуповував "Поліграфкомбінат" до 2022 року.

Ігор Іллєнко – бізнес-партнер екс-керівника поліграфкомбінату "Україна" Максима Степанова. Його син – Олександр Іллєнко, спільно з дружиною Степанова є співвласником компанії "Феір Піксел", яка фігурує в декларації Степанова.

Згідно з даними британського реєстру Company House Ігор Іллєнко – власник кількох компаній, зареєстрованих у Великобританії: EDUGET LIMITED, SBS TRADING COMPANY LIMITED, INTE GRAPH LIMITED. В засновниках компанії EDUGET LIMITED числяться сам Ігор Іллєнко, його син – Олександр Іллєнко та естонська компанія IPDEVELOPMENT GROUP OÜ, яка також згадується в декларації Максима Степанова.

До слова, естонська офшорна компанія OÜ Feature Максима Степанова неодноразово фігурувала в розслідуваннях схем, пов'язаних з виведенням грошей з ПК "Україна".

Офшорні компанії Максима Степанова, оформлені на Юлію Пилипко

Варто відзначити, що Linxens має ділові відносини з Inte Graph International FZE за різними напрямками.

Спільний лист від 7 травня 2021 року від імені двох компаній Inte Graph International FZE і Linxens

Також компанія Linxens офіційно відмовляється від прямої роботи з державним поліграфкомбінатом, посилаючись на Inte Graph International FZE в особі Ігоря Іллєнка.

Linxens офіційно підтверджує, що працює в Україні тільки через Ігоря Іллєнка

Точно також відмовляється працювати безпосередньо з поліграфкомбінатом компанія Торрап Printing LTD (постачальник спецпринтерів і витратних матеріалів для друку водійських посвідчень), вимагаючи від підприємства здійснювати закупівлі виключно через компанію-посередника Іллєнка Inte Graph International FZE.

Таким чином, всі товари для забезпечення різних поставок на ДП "Поліграфкомбінат "Україна" протягом декількох років закуповувалися (і закуповуються досі) компанією-посередником Inte Graph International у виробників та їх дистриб'юторів – ART-Line, Paragon, Linxens та інших.

Cуми, пов'язані з поставками товарів через Inte Graph International, виділені на схемі зеленим кольором. Всі суми, пов'язані з прямими поставками товарів і послуг на адресу поліграфкомбінату, виділені на схемі синім кольором

Крім закупівель через Inte Graph International Поліграфкомбінат "Україна" купує товари і послуги за прямими контрактами у виробників і сервіс-провайдерів. За 2019-2021 роки такого роду контракти були зареєстровані на суму 8,7 млн євро.

При цьому всі постачальники, які здійснюють прямі поставки товарів і послуг для держпідприємства, виплачують відкати на адресу Inte Graph International. Таких виплат за розглянутий період в 9 місяців було вироблено на суму 1,6 млн євро. Отримані доходи спрямовувалися акціонерам Inte Graph International переважно на виплату дивідендів, оплату витрат.

Один із прикладів – співпраця ДП "Поліграфкомбінат "Україна" з компанією-посередником ART-Line, в якій насправді працює всього 6 співробітників. Ця компанія перепродує обладнання, запасні частини, комплектуючі, компоненти і матеріали, в тому числі із захисними властивостями для виробництва високозахищеної поліграфічної продукції.

Через компанію ART-Line на "Поліграфкомбінат "Україна" поставлялося обладнання, запасні частини та компоненти, в тому числі ламінаційні пояси із захисними властивостями для виробництва бланків паспортів громадянина України (ID-карти), а також бланків паспортів для виїзду за кордон, які містять захисні зображення для формування спеціального рельєфу на поверхні карти і сторінки даних паспорта.

Ігор Іллєнко та Максим Степанов передали зображення захисних елементів компанії-посереднику ART-Line і закуповували спеціальні комплектуючі до обладнання для нанесення цих захисних елементів. Як стверджували численні журналістські розслідування, за завищеною на 300% ціною.

Також були відкриті кілька офшорних компаній, що виключають можливість замовлення необхідних запасних частин і комплектуючих безпосередньо у виробника. У підсумку, найбільші виробники обладнання, такі як Melzer і Kugler, які дійсно є світовими лідерами й поставляють великі системні виробничі технологічні лінії, заявили, що вони не можуть поставляти в Україну, бо тут є монополія компанії ART-Line.

Сервісний центр

У 2014-му році разом з передачею повноважень з персоналізації водійських посвідчень Поліграфкомбінат "Україна" передав МВС спецпринтери компанії TOPPAN, закуплені через Inte Graph International FZE Ігоря Іллєнка. Керував передачею майна Степан Кубів – на той момент голова Нацбанку, у віданні якого був Поліграфкомбінат.

З державного бюджету було витрачено понад 90 млн грн. Крім того, що принтери вимагають технічного обслуговування, природно, що надається тільки через компанії Іллєнко, принтерам ще регулярно потрібні витратні матеріали. Витратні матеріали закуповуються поліграфкомбінатом, бо закупівля вимагає авансових платежів, а у МВС як у бюджетної організації такої можливості, та й грошей – немає, і потім разом з картками передаються в Головний сервісний центр МВС.

Своєю чергою TOPPAN PRINTING CO., LTD відмовляється працювати з держпідприємством безпосередньо, пропонуючи працювати через офшорну прокладку Inte Graph International FZE.

Таким чином, і головний сервісний центр МВС, і "Поліграфкомбінат "Україна" опинилося в заручниках у сім'ї Іллєнка, адже головним постачальником витратних матеріалів для водійських посвідчень є ТОВ "ТОППТЕК" (Україна) та INTE GRAPH INTERNATIONAL – ОАЕ) – і обидві компанії пов'язані з Іллєнком.

За даними розслідувачів "Наші Гроші" ТОВ "Топптек" і ТОВ "КОМПАНІЯ "Топптек" отримали понад 50 млн грн від структур Міністерства внутрішніх справ за обслуговування принтерів для друку водійських посвідчень. Монопольний статус цим фірмам, звичайно ж, забезпечила компанія Inte Graph International FZE Ігоря Іллєнка.

І це ще не все. Згідно з інформацією сайту Prozzoro, між компанією SBS TRADING COMPANY LIMITED (належить Іллєнку, про що свідчать британські реєстри) і поліграфкомбінатом в липні 2019 року був підписаний договір на поставку витратних матеріалів.

За експертною оцінкою, вартість бланків цих документів (без чіпа) становить 0,8 євро в той час, як поліграфкомібнат, завдяки закупівлі через прокладки Іллєнка, поставляє ці бланки вартістю 7,6 євро. Тобто, майже в десять разів вище реальної вартості.

Однак найголовніша проблема водійських посвідчень – які друкуються на обладнанні, - якість документів.

За допомогою звичайної канцелярської стиральної гумки всього за хвилину з водійських "прав" українця можна стерти всі дані, в тому числі голограми.

Судячи з усього, нового главу ДСЦ МВС Євгена Мойсеєнка, який прийшов в листопаді 2021 році, такий стан справ влаштовує. Він не бачить проблем ні з якістю водійських посвідчень, ні з їх завищеною ціною.

Євген Мойсеєнко, новий начальник Головного сервісного центру МВС

Нові постачальники

У листопаді 2020 року бізнесу Ігоря Іллєнка, здавалося, прийшов кінець. В результаті фінаудиту, проведеного Міністерством економіки розлютив грубі порушення фінансової дисципліни, ухилення від сплати податків, прийняття протизаконних управлінських рішень, що заподіяли підприємству матеріальну шкоду, і на початку 2021 року Юрій Онищенко був звільнений з посади директора "поліграфкомбінату "Україна". З'ясувалося, що в період з 2010 по 2021 рік компаніям Іллєнка і Степанова пішло ні багато ні мало – 207,8 мільйона доларів.

Крім того, НАБУ відкрило кримінальне провадження проти компаній Inte Graph InternationalFZE (ОАЕ), ТОВ "ТОППТЕК", OU FEATURE (Естонія). Детективи НАБУ вбачають, що закупівлі у цих компаній у 2013-2019 роках відбувалися з кримінальними порушеннями, передбаченими ч.2 Ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом). Зокрема, мова про закупівлі комплектуючих і витратних матеріалів за завищеними цінами на загальну суму 2,5 млрд грн.

Також в об'єднаному кримінальному провадженні фігурує і махінація з "Національною операційною системою" (NOS) від ТОВ "Уніт" – за фактом зловживання службовим становищем колишнього директора Максима Степанова, його заступника Максима Соколюка та представників ТОВ "Уніт".

Втім, замість дискредитованих фірм, знайшлися нові постачальники. Зокрема, минулого року новим великим постачальником на "поліграфкомбінат" Україна "стала компанія Торговий Дім "Сокар". Примітно, що дочка азербайджанської компанії автозаправок Socar стала найбільшим постачальником зовсім не палива, а захисних елементів для ідентифікаційних документів, отримавши контракт на 700 млн гривень.

Примітно, що торговий Дім "Сокар" вже тричі (!) зривав поставки на ПК, у зв'язку з чим КОМБІНАТ звернувся до суду.

Головне завдання комбінату сьогодні – робота з постачальниками безпосередньо. Серед них – "Поллі-сервіс" і Covestra.

До речі, в останніх полікарбонат дешевше, ніж у фірм Іллєнка на 15-20%. Вперше в історії державного підприємства поставка полікарбонату буде здійснюватися безпосередньо від виробника. Чи зможе "Поліграфкомбінат "Україна" перейти на прямі поставки – покаже час.