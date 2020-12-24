Одним все, другим ничего. Чем аграрный лоббизм грозит всей экономике

Рада на прошлой неделе приняла закон, которым снизила ставку налога на добавленную стоимость для агропроизводителей со стандартных 20% до 14%. Льгота будет распространяться на несколько видов сельхозпродукции. Речь идет о крупном рогатом скоте, свиньях, пшенице, ржи, ячмене, овсе, кукурузе, соевых бобовых, семенах льна, рапса, подсолнечника, семенах и плодах прочих масличных культур, а также сахарной свекле.

В угоду холдингам

Учитывая, что под льготу попадает список товаров не конечного потребления, а промежуточного (грубо говоря, сырье), то для покупателей готовой продукции едва ли будет ощутима разница после снижения налога. Другой вопрос, что за счет экономии на налогах вырастет прибыль владельцев агробизнеса. И больше остальных в выигрыше окажутся перерабатывающие предприятия – они смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налогов.

Говорить о поддержке малого и среднего фермерства в связи с этими новшествами не приходится. Нужно учитывать, что львиную долю товаров, на которые будут распространяться льготы, крупные агрохолдинги продают на экспорт, а значит им положено возмещение НДС. Иными словами, экспортерам не придется отдавать государству эти 6%, неделями и дольше дожидаясь положенного возмещения.

Авторы закона (группа депутатов разных фракций) уверяют, что ключевая задача этих изменений – не сверхдоходы агрокомпаний, а наведение порядка в "теневом" сегменте отрасли. По их оценке, снижение ставки не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений и потерь НДС ни для госбюджета, ни для бизнеса. При этом исчезнут стимулы для так называемых "скруток" – оптимизации налогов.

В Раде так и не пояснили, почему ставку необходимо снижать именно до такого размера и именно на перечисленные виды продукции, а не на другие. Кроме того, депутаты не стали указывать, какие компании больше остальных выиграют от этих преференций. Равно как и нет расчетов насчет того, как это повлияет на объем налогов, которые бизнес платит в госбюджет.

Тогда как у экспертов нет сомнений, что потери для казны будут. Как пояснили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", снижение ставки НДС до 14% приведет к недополучению 5,5 млрд гривен в государственный бюджет. И это при том, что дефицит бюджета и так превысит 240 млрд гривен в следующем году. Другие экономисты говорят о несколько меньших суммах, тем не менее большинство сходится во мнении, что потерь для госказны не избежать.

Вопреки МВФ и ЕС

Идея со снижением ставки НДС противоречит принципам сотрудничества с МВФ. Вступление закона в силу может усложнить и без того непростые переговоры с кредитором о пересмотре программы и получении новых траншей. Тем более, что решение о снижении ставки до 14% принимали уже после утверждения госбюджета, основные параметры которого были согласованы с Фондом.

Нужно напомнить, что Фонд всегда был против преференций конкретным отраслям, тем более, когда речь идет о достаточно маржинальном бизнесе. В случае с аграриями МВФ несколько лет назад настоял на отмене для них спецрежима уплаты НДС, тем самым высвободив больший ресурс бюджету.

В действующем меморандуме с МВФ Украина взяла на себя обязательство, что в течение действия программы власти будут воздерживаться от введения новых освобождений от уплаты налогов или налоговых льгот. Теперь же, принимая во внимание принятый закон, есть риск как снижения поступлений в госбюджет, так и дополнительных затруднений в получении кредитов от МВФ, которые нужны для компенсации дефицита госбюджета.

Закон, помимо прочего, как обратили эксперты Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, не соответствует Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Дело в том, что Украина обязана приблизить свое законодательство к европейскому. Это касается Директивы ЕС № 2006/112/ЕС о совместной системе НДС. Сниженные ставки, согласно документу, применяются только для товаров, предназначенных для непосредственного потребления, а не для производства.

Интересно, что против идеи со снижением ставки для аграриев выступил глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"). Он пояснил, что парламент не имеет права предоставлять льготы "одной из немногих отраслей, которая хорошо зарабатывает, в тяжелое для страны время".

Кроме того, в законе о госбюджете, принятом несколькими днями ранее, на дотации аграриям и так предусмотрено 4,5 млрд гривен. Тогда как на поддержку других отраслей экономики не выделено практически ничего.

Без должного внимания

Есть ли у власти другие приоритеты, помимо поддержки аграриев? Судя по уровню предоставляемых льгот и финансовой поддержки, может показаться, что нет. Тогда как во всей Европе сейчас особое внимание уделяется инвестициям в экологические проекты, в том числе связанные с планами по Green Deal. Это план ЕС, который предусматривает постепенное сокращение выбросов парниковых газов. Украина, если не собирается оставаться в стороне от европейского рынка, не может игнорировать эти планы.

Почему это важно? Те страны, которые присоединятся к этому плану, должны будут до 2050 года стать углеродно нейтральными. Это значит, что каждому предприятию, скажем, заводу или электростанции, придется снизить выбросы. Другой вопрос, за чей счет это будет происходить. К слову, в госбюджете на 2021 год на охрану окружающей среды правительство практически ничего не заложило, проигнорировав нужды этого сектора.

Чем грозит отсутствие инвестиций в экомодернизацию? В случае полноценного принятия Green Deal Украина со временем не сможет продавать свою продукцию на экспорт в Европу, которая за последние годы стала основным рынком сбыта для отечественных компаний.

Еще одним выходом в этом плане могло бы стать принятие законопроекта о предоставлении бизнесу права использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

Ежегодно предприятия платят около 4 млрд гривен эконалога, который растворяется при латании бюджетных дыр. Целевое использование средств позволило бы, в том числе государственным предприятиям, планировать и реализовывать проекты по экомодернизации. И это только один из примеров, где нужна поддержка государства. Пока же власти куда важнее выделить 4,5 млрд аграриям на дотации и снизить для них НДС, чем заниматься реальным сектором.

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Имея ряд вызовов для экономики, правительство и парламент откровенно их игнорируют, принимая ситуативные решения под давлением лоббистов в пользу крупных компаний. История с дотациями и налоговыми льготами аграриям в очередной раз это подтвердила. И это при том, что на кон поставлено снижение поступлений в бюджет и потенциально неприятные объяснения с западными партнерами.

И если лоббизм в отношении и без того богатого украинского АПК находит поддержку у власти, то попытки поддержать промышленность, находящуюся в убытках и страдающую от высоких тарифов, нарываются на критику и откровенные манипуляции. Из-за чего может сложиться впечатление, что в высшем истеблишменте принято решение "топить" одних – промышленность, чтобы дать возможность развиваться одной привилегированной отрасли – сельскому хозяйству.

Только, идя по принципу одним все, другим ничего, власть должна понимать, что в мире не было стран, экономически процветавших на протяжении длительного времени, но при этом не имевших развитого промышленного сектора. Скорее наоборот – опыт ведущих европейских государств свидетельствует, что у Украины нет иного пути к экономическому возрождению и повышению благосостояния населения, кроме как через развитие промышленности и ее протекционизм.

Конечно, это не значит, что стоит забыть о секторе АПК. Едва ли специализированый статус аграрной державы сильно помогает повысить уровень жизни большинства населения (в сельском, лесном и рыбном хозяйстве страны занято лишь 18% от общего количества занятых в стране). И как минимум сейчас власти стоит взять паузу в плане лоббизма одного лишь агросектора. Ведь экономическое выживание страны и ее населения зависит от поддержки национальной промышленности.