Общие интересы. Как Кремль вместе с олигархами создают в Украине энергетический кризис

В начале отопительного сезона Россия пошла в очередное гибридное наступление на Украину, выбрав энергетику в качестве основной мишени. Посильную помощь в этом ей оказывают отечественные финансово-промышленные группы. О том, как в Украине создается искусственный энергетический кризис и как его можно преодолеть – подробнее в материале РБК-Украина.

Начиная с 2014-го, Россия ежегодно, устами официальных лиц и штатных пропагандистов заявляет, что "Украина точно не переживет эту зиму". И далее следует набор стандартных страшилок: веерные отключения электричества, замерзающие без отопления города, голодные бунты и т.д.

Эти "прогнозы" ни разу так и не оправдались. Несмотря на многочисленные военные, политические и экономические трудности, зимний период Украина всегда проходила относительно гладко.

Конечно, российских пропагандистов это никогда не останавливало. И накануне зимы 2021-22 в эфир пошли привычные нарративы о "замерзающих украинцах". "В неотапливаемых помещениях у детей синеют губы и начинаются судороги, а у хирургов от холода немеют руки", – стращает зрителей канал "Россия-1".

Но в этом году россияне вооружились не только пропагандистскими шаблонами. Под комплексной атакой оказалась не только Украина, но и вся Европа.

Пользуясь чрезмерной осторожностью и податливостью европейских элит, сменой власти в стране-лидере ЕС, Германии, мировым энергетическим кризисом и прочими благоприятными для Кремля факторами, Россия перешла в комплексное наступление сразу по нескольким фронтам.

Был достроен газопровод "Северный поток-2", которым РФ уже вполне открыто шантажирует Европу. Благодаря искусственно созданному дефициту газа цены на него взлетели до заоблачных высот. Пошло в ход и нестандартное оружие – завезенные с Ближнего Востока мигранты, уже которую неделю штурмующие восточные границы ЕС.

"Северный поток-2", по законам ЕС, должны запустить не раньше весны (фото: nord-stream2.com/Paul Langrock)

Безусловно, в таких условиях Евросоюз будет вынужден разбираться прежде всего с внутренними, а не украинскими проблемами. Тем более, в самой Украине у Кремля появился мощный союзник – коалиция украинских финансово-промышленных групп. Безусловно, о прямом выполнении указаний Кремля речь вряд ли идет. Но совпадение интересов страны-агрессора и украинского олигархата на данном этапе более чем очевидно.

Высокий градус

Главная тактическая цель Москвы в отношении Киева вполне понятна – оставить Украину без энергоресурсов во время холодов и отопительного сезона. С этой целью ограничиваются поставки российского угля, а Беларусь – естественно, по приказу РФ – перестает продавать электроэнергию.

А украинские компании почему-то "забывают" заранее запастись углем на зимний сезон, когда цена на него еще была вполне приемлемой. По странному совпадению один за другим выходят из строя находящиеся в частных руках энергоблоки, ломаются теплопроводы и энергосети. Начинаются внезапные "плановые" ремонты.

Подобная повальная аварийность украинской энергетической инфраструктуры удивительно резонирует с недавними заявлениями российского президента Владимира Путина. Нежелание РФ наращивать транзит украинского газа через украинскую ГТС он объяснил ее крайней изношенностью – труба, оказывается, может "лопнуть", если увеличить прокачку. Вместе с новостями о бесконечных ремонтах, поломках и прочих неполадках это явно не добавляет Украине очков в глазах западных партнеров, которые действительно могут решить, что Киев – ненадежный партнер в энергетических вопросах.

Безусловно, активно использует РФ и традиционные военные методы давления. За последние недели политическое и военное руководство западных стран неоднократно заявляло о подозрительной концентрации российских войск у украинской границы, в выступлениях неоднократно употреблялось даже слово "война". Такая риторика редко звучала даже во время предыдущей, весенней эскалации.

Ощутимо накалилась обстановка и непосредственно на линии боевых действий на Донбассе. Обстрелы из тяжелого вооружения, в том числе по гражданским объектам, ежедневные потери среди украинских военнослужащих стали привычным явлением, как было несколько лет назад. К линии фронта оккупационные силы подтягивают тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, залетают на подконтрольную Украине территорию на своих беспилотниках. Все делается для того, чтобы спровоцировать резкий ответ украинской армии, использовав его как повод для дальнейшего вторжения.

Параллельно проводится и активная информационная "накачка" российского населения через провластные медиаресурсы, чтобы поднять градус истерики в отношении Украины. "Хочется, как говорит Блинкен, еще раз совершить ошибку 2014 года, и спасти уже целиком Украину и вернуть ее в гавань родную", – заявила на днях кремлевская топ-пропагандистка Ольга Скабеева. Примечательно, что случилось это во время эфира, как раз посвященного проблемной ситуации в украинской энергетике.

Конечно, в украинском медиа-пространстве российское ТВ уже давно не имеет особого влияния. Но, к сожалению, у кремлевских телепропагандистов здесь нашлись союзники.

Многие подконтрольные украинским ФПГ телеканалы – причем представляющие самые разные части политического спектра – уже продолжительное время транслирует те же самые месседжи. Разве что вместо рассказов о "спасении Украины" речь идет о якобы неминуемых веерных отключениях электричества, катастрофическом подорожании продуктов, голоде и холоде.

И условно "проукраинские", и условно "пророссийские" медиа, эксперты и политики продвигает идентичные нарративы, вплоть до групповых обменов резидентами вечерних телестудий. Иногда, если не обращать внимание на картинку, можно было бы подумать, что по телевизору идет ток-шоу, например, на "Россия-1", а не на одном из украинских каналов – настолько похожее содержание бывает у их телепродуктов.

Дело в том, что генеральная цель у них схожая. Только Москва пытается шантажировать Киев, добиваясь от него невыгодных уступок и зондируя почву для возможного наступления. А украинские олигархи пытаются шантажировать государство, чтобы сохранить устоявшиеся за время независимости, выгодные им политические и бизнесовые практики.

Игра по правилам

Энергетика была неслучайно выбрана как основное направление атаки со стороны Кремля и отечественных олигархов. Эта сфера, затрагивающая базовые потребности каждого украинца, независимо от его политических и прочих взглядов. Если в домах нет электричества и холодные батареи, ситуация в стране накаляется очень быстро. А где недовольство, там и стихийные акции протеста и общая политическая нестабильность – отличные условия и для внутреннего, и для внешнего давления на Киев.

За два последних года стало очевидно, что в гибридной агрессии РФ против Украины и всей Европы на центральное место вышла именно энергетика. Евросоюзу удалось навязать "Северный поток-2". А в Украине, помимо всего прочего, – спекулировать на уязвимости населения к повышению тарифов, пусть даже мнимому. Стоит вспомнить искусственно организованные акции протеста в начале этого года, перекрытия дорог и попытки штурма органов власти. За которыми очень ярко проступал российский след.

Потому государство должно расценивать энергетические угрозы как критические, угрожающие самому факту его существования. Тем более, украинская энергетическая инфраструктура унаследована от СССР и до сих пор сохранилась почти в неизменном виде. За все время в нее толком никто не вкладывался, олигархи лишь использовали имеющиеся ресурсы теплосетей, ТЭС, месторождений полезных ископаемых и т.д. С 1990-х их подход к бизнесу не менялся – выжать абсолютный максимум из доставшегося (как правило, чуть ли не задаром) объекта, но при этом ничего в него не вкладывать. И ответственность за столь хрупкое состояние отдельных подотраслей энергетики лежит именно на украинских ФПГ: кому-то достался газ, кому-то – уголь, кому-то – электроэнергия.

Заработанных таким образом средств с лихвой хватало для того, чтобы десятилетиями коррумпировать каждую следующую украинскую власть. Например, получать лицензии на добычу газа или прочих ископаемых на перспективных месторождениях – через специально созданные фирмы-однодневки. И только в этом году государство начало наводить порядок в вопросе лицензий.

К тому же, обо всех естественных монополиях и их уязвимостях отлично осведомлена Россия. А многие отечественные ФПГ как раз заработали свой основной капитал на мутных схемах поставок российских энергоносителей. Да и в целом, фактически все украинские олигархи, в том числе и "патриотические" имели с Москвой весьма конструктивные отношения.

Потому украинское государство не только может, но и обязано идти на жесткие шаги, которые полностью переформатируют сложившуюся за десятилетия независимости энергетическую конструкцию. Главная задача – демонополизация, деолигархизация и создание конкурентных энергетических рынков с понятными правилами игры.

Если участники рынка будут конкурировать между собой, думать прежде всего о борьбе за клиентов (как это и должно работать в нормальной рыночной экономике), то вырастет не только качество услуг для конечного потребителя. Вся энергетическая система лишится критических уязвимостей, которые может использовать Россия. Тогда Кремлю придется полагаться не на нынешние гибридные методы агрессии, а лишь на грубую военную силу, что априори куда менее эффективно.

При этом должно увеличиться и влияние государства в отрасли, через создание системы реагирования на кризисные ситуации, чтобы возникающие проблемы не приходилось привычно решать в ручном режиме. А такие проблемы всегда могут возникнуть – никто не застрахован от настоящих, а не эфемерных, поломок на энергетических предприятиях или, к примеру, от суровых морозов. Если такая система будет создана, у финансово-промышленных групп не возникнет даже соблазна поиграться с государством в неожиданные ремонты и перебои с поставками.

К тому же, это не имеет ничего общего с большевистскими подходами в духе "отнять и поделить". Никто не собирается отнимать у ФПГ их активы или лишать права участия в рынке. Они и далее получат возможность зарабатывать, но уже на конкурентном рынке. А выручку либо реинвестировать в новые производственные мощности, либо выводить в дивиденды и использовать на собственное усмотрение.

Нормально функционирующая энергетическая отрасль – это и многие тысячи рабочих мест, и миллиардные налоговые отчисления. Словом, это намного лучше, чем нынешние попытки олигархов влиять на политику ради обеспечения привычных правил для собственных монополий. Особенно когда это прямо играет на руку российскому агрессору.