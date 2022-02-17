Обманутые надежды. Почему украинскому бизнесу не стоит ждать ничего хорошего от Бюро экономической безопасности

Созданное с большим трудом Бюро экономической безопасности (БЭБ) пока отметилось только попаданием в скандалы, прессингом бизнеса и странными заявлениями руководства. О том, какие надежды были у украинского бизнеса в связи с запуском БЭБ, почему они не оправдываются и как запускается новый орган – подробнее в материале РБК-Украина.

Главным врагом украинского бизнеса всегда было украинское государство в лице многочисленных силовых и контролирующих органов. Слово "маски-шоу" уже давным-давно ассоциируется не с некогда популярной юмористической программой, а с налетами силовиков на бизнес, грубыми и зачастую незаконными обысками и задержаниями.

Украинский бизнес, крупный и малый, давно и большей части безрезультатно обращался к государству с просьбами прекратить практики таких обысков, арестов счетов, вымогательств и т.д. Проще говоря – не мешать работать. Тогда наладилась бы работа всего экономического механизма – предприятия спокойно работали и направляли свои ресурсы на развитие бизнеса, а не на защиту или взятки вымогателям в погонах, инвесторы спокойно вкладывались в украинский бизнес, а бюджет получал бы дополнительные поступления.

Но перейти от слов к делу никак не удавалось. При предыдущей власти Верховная рада даже приняла ряд законов, получивших неофициальное название "маски-шоу стоп!" Это мало на что повлияло – бизнес "кошмарили" по-прежнему.

Наконец, в конце прошлого года был запущен новый орган – Бюро экономической безопасности (БЭБ), который сконцентрировал в своих руках функции по расследованию всех экономических преступлений. Украинским предпринимателям обещают "другую философию" работы новой структуры, зарубежным компаниям – улучшение инвестиционного климата.

Но судя по тому, как проходил процесс запуска БЭБ, назначения его руководства и персонала и первым действиями нового госоргана, особых оснований для оптимизма у украинского бизнеса пока не заметно. Печальные практики всех тридцати лет украинской независимости, похоже, будут продолжаться.

Смена таблички

После Революции достоинства в Украине появилось много новых госорганов: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Госбюро расследований и т.д. Запуск этих структур, как правило, происходил в конфликтной обстановке и с большими задержками, конкурсы на пост руководителя нового органа сопровождались скандалами и взаимными обвинениями.

Не стало исключением и создание Бюро экономбезопасности, которому передали полномочия управления "К" Службы безопасности Украины, налоговой милиции и ряд полномочий Нацполиции, де-факто сделав монополистом в расследовании финансовых преступлений. В итоге запуск БЭБ растянулся на почти на целый год – соответствующий закон Верховная рада приняла еще в январе прошлого года, а фактическую работу БЭБ начало только 25 ноября 2021-го.

Отбор главы новой структуры сопровождался привычными скандалами. Членов отборочной комиссии обвиняли в предвзятости, кандидаты жаловались на технические сбои на определенных стадиях отбора, искусственный недопуск к следующим этапам и т.д.

Примечательно, что победителем оказался тот, на кого изначально все и делали ставку – глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник. И такой кадровый выбор сразу же добавил поводов для пессимизма.

Мельник – профессиональный налоговик с более чем двадцатилетним стажем работы, однозначный "человек системы". До того как возглавить БЭБ, Мельник с конца 2020-го руководил Государственной фискальной службой (где по сути, осталась только налоговая милиция, которую все никак не могут окончательно ликвидировать уже несколько лет).

Глава Бюро экономбезопасности Вадим Мельник (фото: пресс-служба БЭБ)

Примечательный факт – в прошлом году, при руководстве Мельника, существенно выросла и активность налоговой милиции, и, вполне ожидаемо, количество жалоб на структуру со стороны предпринимателей. Это стало дополнительным аргументом для скептиков, о том что прессинг украинского бизнеса будет продолжаться и дальше, уже под новой вывеской.

Эти опасения начали подтверждаться после проведения конкурсов на должности сотрудников БЭБ. Как рассказал сам Мельник, больше половины новых кадров – выходцы из той же ГФС. Изменят ли они обкатанные годами подходы к работе и отношениям с бизнесом – вопрос, конечно, риторический.

К качеству отбора новых кадров также есть серьезные претензии – в одно время конкурсная комиссия проводила до ста собеседований в день. Безусловно, сроки запуска БЭБ поджимали, но при таких темпах едва ли можно рассчитывать на качественный отбор персонала, в соответствии с заявленной высокой планкой.

Наконец, последний, уже символический момент – центральный аппарат БЭБ будет находиться в здании все той же фискальной службы. Таким образом, пока что реформа, от которой во многом зависит благополучие всего украинского бизнеса, похоже, свелась просто к смене таблички, в самом буквальном смысле.

Привычные практики

Есть определенная ирония и в том, какой была чуть ли не первая новость, связанная с деятельностью БЭБ уже после запуска структуры и широко разошедшаяся в СМИ – о том, что сотрудник новосозданного органа был причастен к преступной схеме по разворовыванию коммунальных средств в столице. Впрочем, в БЭБ немедленно заявили, что подозреваемый сотрудник уволился из Бюро по собственному желанию еще в конце прошлого года.

Другой эпизод деятельности БЭБ, обративший на себя внимание широкой общественности, новосозданный орган также вряд ли сможет записать себе в актив. 1 февраля сотрудники БЭБ вместе с прокурорами и СБУшниками провели внезапные обыски на предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге. Как отметили в компании, все сопровождалось изъятием компьютерной техники, давлением на сотрудников, помехами в нормальной работе предприятий – то есть, всеми теми практиками, которые давно знакомы украинскому бизнесу. И улучшению инвестиционного климата такие действия новой структуры точно не помогают.

Во время обысков на предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге (фото: пресс-служба Бюро экономической безопасности)

Тем временем, новое руководство БЭБ никак не может решить и внутренние организационные вопросы. Зато глава бюро Мельник в последние месяцы очень активно знакомит со своими планами общественность, журналистов и профильных депутатов. И после некоторых его заявлений возникает парадоксальный вопрос: а может быть, не так и плохо, что запуск БЭБ происходит настолько неспешно? По крайней мере, украинский бизнес получит хотя бы временную передышку от давления со стороны силовиков.

Выступления руководителя БЭБ на декабрьском онлайн-заседании комитета ВР по вопросам налоговой политики хорошо демонстрируют его понимание приоритетов работы новой структуры. Так, одними из первоочередных направлений своей деятельности он назвал борьбу с "дроблением деятельности через ФОПов" и регулирование продажи наушников.

Конечно, многие крупные компании действительно активно привлекают ФОПов для минимизации налогообложения. А борьба с контрабандой электроники – важная задача для государства. Но действительно ли именно эти вопросы должны быть в приоритете работы БЭБ?

Ведь украинцам обещали, что БЭБ будет чуть ли не аналогом американского FinCEN – агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США, что в деятельности новой структуры будет доминировать аналитический компонент, что будет перестроена вся многолетняя практика взаимодействия между государством и бизнесом, что БЭБ точно не будет карательным органом и т.д… А на практике его новоназначенный руководитель рассуждает о ФОПах и контроле за продажей наушников. Впрочем, и это далеко не главная проблема.

Среди инициатив Мельника – вернуть уголовную ответственность за т.н. "фиктивное предпринимательство", отмененную еще в 2019 году. Эта статья всегда была одним из самых любимых инструментов давления на украинский бизнес, в том числе и со стороны налоговой милиции.

А если учесть, что в БЭБ будут действовать "подразделения физической защиты", а сотрудники Бюро смогут приходить с обысками без предупреждений – аналогия с практиками налоговой милиции и других "кошмарящих" бизнес структур станет завершенной. Даже столь разрекламированная "аналитическая" компонента работы БЭБ, которая по идее должна отличать ее от прочих структур, вряд ли окажется позитивным фактором. Скорее наоборот: опытные в таких делах бывшие налоговые милиционеры смогут таким образом манипулировать "аналитическими" материалами, чтобы создать повод для визита на заинтересовавший их объект.

"Бизнес имел такое представление: будет создан один новый правоохранительный орган и, наконец, через 30 лет постоянного "давления" со стороны значительного количества правоохранительных органов все негативное прекратится, и мы придем к цивилизованной модели взаимодействия государства и бизнеса, где они являются партнерами. К сожалению, на сегодняшний момент "давление" на бизнес продолжается всеми существующими правоохранительными и контролирующими органами, к которым добавился еще и новый, которое будет претендовать "на место" в этом процессе!" – писал в своем блоге президент "Ассоциации налогоплательщиков Украины" Григол Катамадзе, еще за несколько дней до запуска БЭБ в ноябре прошлого года. К сожалению, за прошедшие три месяца надежд на адекватную и лояльную к бизнесу работу новой структуры почти не осталось.