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Обманутые надежды. Почему украинскому бизнесу не стоит ждать ничего хорошего от Бюро экономической безопасности

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 14:01
Обманутые надежды. Почему украинскому бизнесу не стоит ждать ничего хорошего от Бюро экономической безопасности Фото: Вадим Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Созданное с большим трудом Бюро экономической безопасности (БЭБ) пока отметилось только попаданием в скандалы, прессингом бизнеса и странными заявлениями руководства. О том, какие надежды были у украинского бизнеса в связи с запуском БЭБ, почему они не оправдываются и как запускается новый орган – подробнее в материале РБК-Украина.

Главным врагом украинского бизнеса всегда было украинское государство в лице многочисленных силовых и контролирующих органов. Слово "маски-шоу" уже давным-давно ассоциируется не с некогда популярной юмористической программой, а с налетами силовиков на бизнес, грубыми и зачастую незаконными обысками и задержаниями.

Украинский бизнес, крупный и малый, давно и большей части безрезультатно обращался к государству с просьбами прекратить практики таких обысков, арестов счетов, вымогательств и т.д. Проще говоря – не мешать работать. Тогда наладилась бы работа всего экономического механизма – предприятия спокойно работали и направляли свои ресурсы на развитие бизнеса, а не на защиту или взятки вымогателям в погонах, инвесторы спокойно вкладывались в украинский бизнес, а бюджет получал бы дополнительные поступления.

Но перейти от слов к делу никак не удавалось. При предыдущей власти Верховная рада даже приняла ряд законов, получивших неофициальное название "маски-шоу стоп!" Это мало на что повлияло – бизнес "кошмарили" по-прежнему.

Наконец, в конце прошлого года был запущен новый орган – Бюро экономической безопасности (БЭБ), который сконцентрировал в своих руках функции по расследованию всех экономических преступлений. Украинским предпринимателям обещают "другую философию" работы новой структуры, зарубежным компаниям – улучшение инвестиционного климата.

Но судя по тому, как проходил процесс запуска БЭБ, назначения его руководства и персонала и первым действиями нового госоргана, особых оснований для оптимизма у украинского бизнеса пока не заметно. Печальные практики всех тридцати лет украинской независимости, похоже, будут продолжаться.

Смена таблички

После Революции достоинства в Украине появилось много новых госорганов: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Госбюро расследований и т.д. Запуск этих структур, как правило, происходил в конфликтной обстановке и с большими задержками, конкурсы на пост руководителя нового органа сопровождались скандалами и взаимными обвинениями.

Не стало исключением и создание Бюро экономбезопасности, которому передали полномочия управления "К" Службы безопасности Украины, налоговой милиции и ряд полномочий Нацполиции, де-факто сделав монополистом в расследовании финансовых преступлений. В итоге запуск БЭБ растянулся на почти на целый год – соответствующий закон Верховная рада приняла еще в январе прошлого года, а фактическую работу БЭБ начало только 25 ноября 2021-го.

Отбор главы новой структуры сопровождался привычными скандалами. Членов отборочной комиссии обвиняли в предвзятости, кандидаты жаловались на технические сбои на определенных стадиях отбора, искусственный недопуск к следующим этапам и т.д.

Примечательно, что победителем оказался тот, на кого изначально все и делали ставку – глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник. И такой кадровый выбор сразу же добавил поводов для пессимизма.

Мельник – профессиональный налоговик с более чем двадцатилетним стажем работы, однозначный "человек системы". До того как возглавить БЭБ, Мельник с конца 2020-го руководил Государственной фискальной службой (где по сути, осталась только налоговая милиция, которую все никак не могут окончательно ликвидировать уже несколько лет).

Обманутые надежды. Почему украинскому бизнесу не стоит ждать ничего хорошего от Бюро экономической безопасности

Глава Бюро экономбезопасности Вадим Мельник (фото: пресс-служба БЭБ)

Примечательный факт – в прошлом году, при руководстве Мельника, существенно выросла и активность налоговой милиции, и, вполне ожидаемо, количество жалоб на структуру со стороны предпринимателей. Это стало дополнительным аргументом для скептиков, о том что прессинг украинского бизнеса будет продолжаться и дальше, уже под новой вывеской.

Эти опасения начали подтверждаться после проведения конкурсов на должности сотрудников БЭБ. Как рассказал сам Мельник, больше половины новых кадров – выходцы из той же ГФС. Изменят ли они обкатанные годами подходы к работе и отношениям с бизнесом – вопрос, конечно, риторический.

К качеству отбора новых кадров также есть серьезные претензии – в одно время конкурсная комиссия проводила до ста собеседований в день. Безусловно, сроки запуска БЭБ поджимали, но при таких темпах едва ли можно рассчитывать на качественный отбор персонала, в соответствии с заявленной высокой планкой.

Наконец, последний, уже символический момент – центральный аппарат БЭБ будет находиться в здании все той же фискальной службы. Таким образом, пока что реформа, от которой во многом зависит благополучие всего украинского бизнеса, похоже, свелась просто к смене таблички, в самом буквальном смысле.

Привычные практики

Есть определенная ирония и в том, какой была чуть ли не первая новость, связанная с деятельностью БЭБ уже после запуска структуры и широко разошедшаяся в СМИ – о том, что сотрудник новосозданного органа был причастен к преступной схеме по разворовыванию коммунальных средств в столице. Впрочем, в БЭБ немедленно заявили, что подозреваемый сотрудник уволился из Бюро по собственному желанию еще в конце прошлого года.

Другой эпизод деятельности БЭБ, обративший на себя внимание широкой общественности, новосозданный орган также вряд ли сможет записать себе в актив. 1 февраля сотрудники БЭБ вместе с прокурорами и СБУшниками провели внезапные обыски на предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге. Как отметили в компании, все сопровождалось изъятием компьютерной техники, давлением на сотрудников, помехами в нормальной работе предприятий – то есть, всеми теми практиками, которые давно знакомы украинскому бизнесу. И улучшению инвестиционного климата такие действия новой структуры точно не помогают.

Обманутые надежды. Почему украинскому бизнесу не стоит ждать ничего хорошего от Бюро экономической безопасности

Во время обысков на предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге (фото: пресс-служба Бюро экономической безопасности)

Тем временем, новое руководство БЭБ никак не может решить и внутренние организационные вопросы. Зато глава бюро Мельник в последние месяцы очень активно знакомит со своими планами общественность, журналистов и профильных депутатов. И после некоторых его заявлений возникает парадоксальный вопрос: а может быть, не так и плохо, что запуск БЭБ происходит настолько неспешно? По крайней мере, украинский бизнес получит хотя бы временную передышку от давления со стороны силовиков.

Выступления руководителя БЭБ на декабрьском онлайн-заседании комитета ВР по вопросам налоговой политики хорошо демонстрируют его понимание приоритетов работы новой структуры. Так, одними из первоочередных направлений своей деятельности он назвал борьбу с "дроблением деятельности через ФОПов" и регулирование продажи наушников.

Конечно, многие крупные компании действительно активно привлекают ФОПов для минимизации налогообложения. А борьба с контрабандой электроники – важная задача для государства. Но действительно ли именно эти вопросы должны быть в приоритете работы БЭБ?

Ведь украинцам обещали, что БЭБ будет чуть ли не аналогом американского FinCEN – агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США, что в деятельности новой структуры будет доминировать аналитический компонент, что будет перестроена вся многолетняя практика взаимодействия между государством и бизнесом, что БЭБ точно не будет карательным органом и т.д… А на практике его новоназначенный руководитель рассуждает о ФОПах и контроле за продажей наушников. Впрочем, и это далеко не главная проблема.

Среди инициатив Мельника – вернуть уголовную ответственность за т.н. "фиктивное предпринимательство", отмененную еще в 2019 году. Эта статья всегда была одним из самых любимых инструментов давления на украинский бизнес, в том числе и со стороны налоговой милиции.

А если учесть, что в БЭБ будут действовать "подразделения физической защиты", а сотрудники Бюро смогут приходить с обысками без предупреждений – аналогия с практиками налоговой милиции и других "кошмарящих" бизнес структур станет завершенной. Даже столь разрекламированная "аналитическая" компонента работы БЭБ, которая по идее должна отличать ее от прочих структур, вряд ли окажется позитивным фактором. Скорее наоборот: опытные в таких делах бывшие налоговые милиционеры смогут таким образом манипулировать "аналитическими" материалами, чтобы создать повод для визита на заинтересовавший их объект.

"Бизнес имел такое представление: будет создан один новый правоохранительный орган и, наконец, через 30 лет постоянного "давления" со стороны значительного количества правоохранительных органов все негативное прекратится, и мы придем к цивилизованной модели взаимодействия государства и бизнеса, где они являются партнерами. К сожалению, на сегодняшний момент "давление" на бизнес продолжается всеми существующими правоохранительными и контролирующими органами, к которым добавился еще и новый, которое будет претендовать "на место" в этом процессе!" – писал в своем блоге президент "Ассоциации налогоплательщиков Украины" Григол Катамадзе, еще за несколько дней до запуска БЭБ в ноябре прошлого года. К сожалению, за прошедшие три месяца надежд на адекватную и лояльную к бизнесу работу новой структуры почти не осталось.

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ГФС бизнес Вадим Мельник Бюро экономической безопасности
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