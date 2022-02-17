ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ошукані надії. Чому українському бізнесу не варто чекати нічого хорошого від Бюро економічної безпеки

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 лютого 2022 14:01
Ошукані надії. Чому українському бізнесу не варто чекати нічого хорошого від Бюро економічної безпеки Фото: Вадим Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Створене з великими труднощами Бюро економічної безпеки (БЕБ) поки відзначилося тільки попаданням в скандали, пресингом бізнесу і дивними заявами керівництва. Про те, які надії були в українського бізнесу у зв'язку із запуском БЕБ, чому вони не виправдовуються і як запускається новий орган – докладніше в матеріалі РБК-Україна.

Головним ворогом українського бізнесу завжди була українська держава в особі численних силових і контролюючих органів. Слово "маски-шоу" вже давним-давно асоціюється не з колись популярною гумористичною програмою, а з нальотами силовиків на бізнес, грубими й часто незаконними обшуками та затриманнями.

Український бізнес, великий і малий, давно і здебільшого безрезультатно звертався до держави з проханнями припинити практики таких обшуків, арештів рахунків, вимагань тощо. Простіше кажучи – не заважати працювати. Тоді налагодилася б робота всього економічного механізму-підприємства спокійно працювали й направляли свої ресурси на розвиток бізнесу, а не на захист або хабарі здирникам в погонах, інвестори спокійно вкладалися в український бізнес, а бюджет отримував би додаткові надходження.

Але перейти від слів до справи ніяк не вдавалося. За попередньої влади Верховна рада навіть прийняла низку законів, які отримали неофіційну назву "Маски-шоу стоп!" Це мало на що вплинуло – бізнес "кошмарили" як і раніше.

Нарешті, в кінці минулого року було запущено новий орган – Бюро економічної безпеки (БЕБ), який сконцентрував у своїх руках функції з розслідування всіх економічних злочинів. Українським підприємцям обіцяють "іншу філософію" роботи нової структури, зарубіжним компаніям – поліпшення інвестиційного клімату.

Але судячи з того, як проходив процес запуску БЕБ, призначення його керівництва і персоналу і першим діями нового держоргану, особливих підстав для оптимізму в українського бізнесу поки не помітно. Сумні практики всіх тридцяти років української незалежності, схоже, триватимуть.

Зміна таблички

Після Революції Гідності в Україні з'явилося багато нових держорганів: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Держбюро розслідувань тощо. Запуск цих структур, як правило, відбувався в конфліктній обстановці й з великими затримками, конкурси на пост керівника нового органу супроводжувалися скандалами й взаємними звинуваченнями.

Не стало винятком і створення Бюро економбезпеки, якому передали повноваження управління "К" Служби безпеки України, податкової міліції та ряд повноважень Нацполіції, де-факто зробивши монополістом у розслідуванні фінансових злочинів. У підсумку запуск БЕБ розтягнувся на майже на цілий рік – відповідний закон Верховна рада прийняла ще в січні минулого року, а фактичну роботу БЕБ почало тільки 25 листопада 2021-го.

Відбір глави нової структури супроводжувався звичними скандалами. Членів відбіркової комісії звинувачували в упередженості, кандидати скаржилися на технічні збої на певних стадіях відбору, штучний недопуск до наступних етапів тощо.

Примітно, що переможцем виявився той, на кого спочатку всі й робили ставку – голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник. І такий кадровий вибір відразу ж додав приводів для песимізму.

Мельник – професійний податківець з більш ніж двадцятирічним стажем роботи, однозначна "людина системи". До того як очолити БЕБ, Мельник з кінця 2020-го керував Державною фіскальною службою (де по суті, залишилася тільки податкова міліція, яку все ніяк не можуть остаточно ліквідувати вже кілька років).

Ошукані надії. Чому українському бізнесу не варто чекати нічого хорошого від Бюро економічної безпеки

Голова Бюро економбезпеки Вадим Мельник (фото: прес-служба БЕБ)

Примітний факт – минулого року, за керівництва Мельника, суттєво зросла й активність податкової міліції, і, цілком очікувано, кількість скарг на структуру з боку підприємців. Це стало додатковим аргументом для скептиків, про те що пресинг українського бізнесу буде продовжуватися і далі, вже під новою вивіскою.

Ці побоювання почали підтверджуватися після проведення конкурсів на посади співробітників БЕБ. Як розповів сам Мельник, більш ніж половина нових кадрів – вихідці з тієї ж ДФС. Чи змінять вони обкатані роками підходи до роботи й відносин з бізнесом – питання, звичайно, риторичне.

До якості відбору нових кадрів також є серйозні претензії – в один час конкурсна комісія проводила до ста співбесід в день. Безумовно, терміни запуску БЕБ підтискали, але при таких темпах навряд чи можна розраховувати на якісний відбір персоналу, відповідно до заявленої високою планкою.

Нарешті, останній, вже символічний момент – центральний апарат БЕБ буде перебувати в будівлі все тієї ж фіскальної служби. Таким чином, поки що реформа, від якої багато в чому залежить благополуччя всього українського бізнесу, схоже, звелася просто до зміни таблички, в самому буквальному сенсі.

Звичні практики

Є певна іронія і в тому, якою була мало не перша новина, пов'язана з діяльністю БЕБ вже після запуску структури, яка широко розійшлася в ЗМІ – про те, що співробітник новоствореного органу був причетний до злочинної схеми з розкрадання комунальних коштів у столиці. Втім, у БЕБ негайно заявили, що підозрюваний співробітник звільнився з Бюро за власним бажанням ще наприкінці минулого року.

Інший епізод діяльності БЕБ, який привернув увагу широкої громадськості, новостворений орган також навряд чи зможе записати собі в актив. 1 лютого співробітники БЕБ разом з прокурорами й СБУшниками провели раптові обшуки на підприємствах групи "Метінвест" в Кривому Розі. Як зазначили в компанії, все супроводжувалося вилученням комп'ютерної техніки, тиском на співробітників, перешкодами в нормальній роботі підприємств – тобто, всіма тими практиками, які давно знайомі українському бізнесу. І поліпшенню інвестиційного клімату такі дії нової структури точно не допомагають.

Ошукані надії. Чому українському бізнесу не варто чекати нічого хорошого від Бюро економічної безпеки

Під час обшуків на підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі (фото: прес-служба Бюро економічної безпеки)

Тим часом нове керівництво БЕБ ніяк не може вирішити й внутрішні організаційні питання. Натомість голова бюро Мельник в останні місяці дуже активно знайомить зі своїми планами громадськість, журналістів та профільних депутатів. І після деяких його заяв виникає парадоксальне питання: а може, не так і погано, що запуск БЕБ відбувається настільки неспішно? Принаймні, український бізнес отримає хоча б тимчасовий перепочинок від тиску з боку силовиків.

Виступи керівника БЕБ на грудневому онлайн-засіданні комітету ВР з питань податкової політики добре демонструють його розуміння пріоритетів роботи нової структури. Так, одними з першочергових напрямків своєї діяльності він назвав боротьбу з "дробленням діяльності через ФОПів" і регулювання продажу навушників.

Звичайно, багато великих компаній дійсно активно залучають ФОПів для мінімізації оподаткування. А боротьба з контрабандою електроніки – важливе завдання для держави. Але чи дійсно саме ці питання повинні бути в пріоритеті роботи БЕБ?

Адже українцям обіцяли, що БЕБ буде мало не аналогом американського FinCEN – агентства по боротьбі з фінансовими злочинами США, що в діяльності нової структури буде домінувати аналітичний компонент, що буде перебудована вся багаторічна практика взаємодії між державою і бізнесом, що БЕБ точно не буде каральним органом тощо. На практиці його новопризначений керівник міркує про ФОПи й контроль за продажем навушників. Втім, і це далеко не головна проблема.

Серед ініціатив Мельника – повернути кримінальну відповідальність за т.зв. "фіктивне підприємництво", скасовану ще у 2019 році. Ця стаття завжди була одним з найулюбленіших інструментів тиску на український бізнес, в тому числі й з боку податкової міліції.

А якщо врахувати, що в БЕБ діятимуть "підрозділи фізичного захисту", а співробітники Бюро зможуть приходити з обшуками без попереджень – аналогія з практиками податкової міліції та інших "жахливих" бізнес-структур стане завершеною. Навіть настільки розрекламована "аналітична" компонента роботи БЕБ, яка по ідеї повинна відрізняти її від інших структур, навряд чи виявиться позитивним фактором. Швидше навпаки: досвідчені в таких справах колишні податкові міліціонери зможуть таким чином маніпулювати "аналітичними" матеріалами, щоб створити привід для візиту на зацікавив їх об'єкт.

"Бізнес мав таке уявлення: буде створено один новий правоохоронний орган і, нарешті, через 30 років постійного "тиску" з боку значної кількості правоохоронних органів все негативне припиниться, і ми прийдемо до цивілізованої моделі взаємодії держави та бізнесу, де вони є партнерами. На жаль, на сьогоднішній момент "тиск" на бізнес триває всіма існуючими правоохоронними та контролюючими органами, до яких додався ще й новий, який претендуватиме "на місце" в цьому процесі!" – писав у своєму блозі президент "Асоціації платників податків України" Григол Катамадзе, ще за кілька днів до запуску БЕБ у листопаді минулого року. На жаль, за минулі три місяці надій на адекватну і лояльну до бізнесу роботу нової структури майже не залишилося.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДФС бизнес Вадим Мельник Бюро економічної безпеки
NEWS
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський