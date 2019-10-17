NYT: украинский прокурор стоит за публикацией досье против Хантера Байдена

Однако, возбуждая дело о коррупции, связанное с работой Хантера Байдена в совете директоров крупной украинской газовой компании Burisma Holdings, сам г-н Кулик оказался под шквалом подозрений.

Кулик был трижды обвинен в коррупции, а также в предвзятом ведении и возбуждении уголовных дел по политическим мотивам против своих оппонентов. На допросе г-н Кулик признал, что имел связи с военачальником на востоке Украины, обвиняемым в работе на российские спецслужбы.

И все же ничего из этого, в том числе дело, связанное с Байденом, не повредило карьере г-на Кулика, который остается главой департамента украинской генеральной прокуратуры при новом президенте Владимире Зеленском.

"В Украине токсичный человек может сохранить работу, - сказал Юрий Бутусов, главный редактор политического новостного издания Цензор.НЕТ. - Это не проблема."

Присутствие Кулика в залах правительства иллюстрирует симбиоз политики и уголовного правосудия в Украине, где расследования обычно используются в качестве политического оружия или для удовлетворения деловых интересов богатых третьих лиц. Распространение его досье в Вашингтоне показывает, как эта тактика глубоко проникла в американскую политику.

В июльском телефонном звонке, который является основой расследования импичмента, президент Трамп попросил г-на Зеленского расследовать дело Байдена, включая предполагаемый конфликт интересов г-на Байдена, когда он был вице-президентом, а также теорию о том, что Украина, а не Россия вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году. Г-н Зеленский согласился, заявив, что новый генеральный прокурор "изучит ситуацию", хотя позднее сказал, что новый прокурор будет действовать справедливо и независимо.

В своем заявлении Генеральная прокуратура отказалась уточнить, продолжает ли Кулик курировать дело Байдена, проходящее в настоящее время проверку и задерживающее любые прокурорские решения. Г-н Кулик не ответил на запросы об интервью.

Досье г-на Кулика не просто оживило дело Байдена. Семистраничный документ, который он составил и распространил, также зацепил американских дипломатов, обвинив их в сокрытии преступлений, совершенных Байденом. Данная теория так и осталась неподтвержденной, однако сыграла одну из ключевых ролей в отзыве американского посла в Украине Марии Йованович.

Кулик решительно подтвердил свою верность Зеленскому в конце президентской гонки в Украине весной, что позволило ему и впредь влиять на важные вопросы.

В настоящее время он ведет дело против бывшего главы центрального банка, который может помочь могущественному олигарху Игорю Коломойскому , бывшему деловому партнеру Зеленского. Дело зашло в тупик на стадии переговоров с Международным валютным фондом о программе помощи Украине на сумму 5 миллиардов долларов.

Они прервались в прошлом месяце на фоне опасений по поводу влияния Коломойского на правительственные решения. Звонки в поисках комментариев от Коломойского по номеру телефона, который он использовал ранее, остались без ответа.

Дело Коломойского и роль Кулика в нем стали проверкой авторитета Зеленского, который занял свой пост благодаря антикоррупционной риторике.

"Если Зеленский не уволит Кулика, это будет большим негативом для него, потому что тогда никто не поверит, что он реформатор", - сказала Валерия Гонтарева, бывшая глава ЦБ, участвовавшая в деле. "Если в этой стране не будет реального правопорядка, все наши реформы будут провалены".

В марте Кулик, который вместе с бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко координировал свою деятельность с личным адвокатом г-на Трампа Рудольфом Джулиани в продвижении обвинения против Хантера Байдена, неожиданно изменил свою вектор преданности и выступил против Луценко.

Кулик совместно с Луценко выступали в качестве верных силовиков для президента Петра Порошенко. Но за два дня до первого тура президентских выборов, на фоне разгромной социологии, показывающими, Зеленский налегке обходит Порошенко, - Кулик выдвинул коррупционные обвинения против десятков помощников Порошенко. Затем он пошел на телевизионное ток-шоу, чтобы обсудить основные моменты этих случаев и придать их еще большей огласке.

В прямом эфире состоялась перепалка, в частности Порошенко обвинил Кулика в явном политическом злоупотреблении системой правосудия. Тем не менее, данный прецедент лишь усилил предвыборные лозунги Зеленского о том, что стране нужен новый лидер, чтобы искоренить коррупцию.

Обвинения в коррупции тянулись за Куликом задолго до его роли в деле Байдена. В 2016 году ему было предъявлено обвинение в незаконном обогащении, при этом прокуроры отметили, что его состояние оказались несовместимым с его скромной зарплатой прокурора. Судебные документы указывают на то, что Кулик владеет активами в 1615 раз превышающими прожиточный минимум для Украины, включая две квартиры в центре Киева и Toyota Land Cruiser, которые вместе стоят, как его доход за четыре года.

"В любой другой стране такой прокурор давно бы был уволен", - сказал Андрей Савин, юрист Украинского антикоррупционного центра, который внимательно следил за карьерой Кулика. "Но что случилось в этой стране? Генеральный прокурор повысил его".

Кулик также подвергся резкой критике в своем родном городе Харькове за связи с человеком, предположительно агентом российской разведки. Кулик раскрыл эту дружбу в заявлении на проверку СБУ в 2014 году, когда разразилась война между поддерживаемыми Россией сепаратистами и Украиной. Об этом заявил украинским СМИ в 2017 году бывший начальник Кулика в военной прокуратуре – Анатолий Матиос.

Кулик знал этого человека, Евгения Жилина, еще когда служил в Харьковской областной прокуратуре, а Жилин тогда руководил в городе клубом боевых искусств под названием "Оплот". Впоследствии Оплот был преобразован в большое поддерживаемое Россией военизированное подразделение, сражавшееся на стороне сепаратистов.

Матиос сказал украинским СМИ, что Кулик прошел проверку безопасности, но также добавил: "Я скажу вам кое-что: моральные принципы этого человека ничего не стоят". Следователи, которые вели дело о незаконном обогащении против Кулика обнаружили источник одного необъяснимого актива – Toyota Land Cruiser. Он был зарегистрирован на отца господина Жилина, командира пророссийской стороны в войне.

В середине этого процесса по делу о коррупции, Кулик был переведен из военной прокуратуры в Киев, где он стал начальником международного отдела Генеральной прокуратуры. (Г-жа Йованович, тогдашний новый американский посол, была среди тех, кто возражал против его переезда.) Именно в этом положении Кулик начал копаться в деятельности Burisma, газовой компании, где Хантер Байден входил в совет директоров.

В апрельском интервью изданию The Hill Кулик рассказал, что пытался дать правительству Соединенных Штатов то, что, по его словам, является свидетельством грубых нарушений со стороны демократов и американских дипломатов, но был заблокирован дипломатами в американском посольстве в Киеве.

По словам его бывших коллег в прокуратуре, содержание беседы соответствовало теории, изложенной в досье, которое он составил в конце 2018 года.

В досье, которое просочилось благодаря украинскому блогеру, утверждалось, что украинские прокуроры имеют доказательства, которые "могут свидетельствовать о совершении коррупционных действий, направленных на незаконное личное обогащение бывшего вице-президента США Джо Байдена".

Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор, сообщил в интервью, что он никогда не передавал досье Кулика г-ну Джулиани. Но записи, сделанные Джулиани во время их встречи в январе и переданные в Конгресс в этом месяце генеральным инспектором Госдепартамента, отражают идеи, изложенные в заметке Кулика.

И в пятницу, в своих показаниях в ходе расследования об импичменте, Йованович предположила, что досье Кулика или его основные моменты стали известны более высоким эшелонам американского правительства. Она сказала, что ее отзыв из Киева весной был связан с "необоснованными и ложными заявлениями людей с явно сомнительными мотивами".

По материалам The New York Times (перевод Олега Зинченко)