Новый рекорд биткойна: почему дорожает криптовалюта и при чем здесь Илон Маск

Биткойн второй день подряд обновляет исторические максимумы, подорожав до 47,5 тысяч долларов. Непосредственной причиной скачка стало заявление компании Tesla об инвестициях в криптовалюту, однако для роста есть и другие основания. О том, почему дорожает биткойн и чего ожидать от криптовалюты – в материале РБК-Украина.

Резкий рост биткойна начался в понедельник, 8 февраля, после того, как Tesla объявила о вложениях в цифровой актив. Компания заявила, что купила на 1,5 млрд долларов самой популярной в мире криптовалюты в рамках своей инвестиционной политики и планирует принимать биткойн в качестве оплаты за автомобили в ближайшем будущем.

На новостях от Tesla биткойн взлетел более чем на 10% – до 43 625 долларов – нового исторического максимума. Рост продолжился и во вторник, когда биткойн достиг нового рекорда в 47 565 долларов. Скачок цены этой криптовалюты стал самым значительным с 2017 года. Биткойн подорожал на 60% с начала этого года после роста более чем на 300% в 2020 году.

Производитель электромобилей объявил об инвестициях через десять дней после того, как его генеральный директор Илон Маск добавил тег #bitcoin на своей странице профиля в Twitter, что привело к росту биткойна в этот день на 14%.

Маск известен своими комментариями в Twitter, которые меняют рыночную стоимость акций и валют. Он и ранее заявлял об интересе к криптовалюте. "Биткойн почти так же хорош, как бумажные деньги", – заявил он в декабре 2020 года.

Исторический момент

Решение Tesla об инвестициях может стать сигналом того, что криптовалюта становится надежным средством вложений для более широкого круга покупателей.

"Это поворотный момент для нашего взгляда на цифровые валюты. С этого момента биткойн будет действительно рассматриваться как актив, доступный для выбора управляющими активами в своих портфелях", – сказал Дзюнъити Исикава, валютный стратег IG Securities в Токио, которого цитирует агентство Reuters.

Впрочем, об изменении статуса биткойна говорились и раньше. Рост в начале 2021 года происходил на фоне сообщений о том, что институциональные инвесторы начали активно покупать криптовалюту, рассматривая ее как средство защиты от инфляции и для получения прибыли, если она получит более широкое распространение.

Пузыри на рынке

Рост биткойна происходит на фоне оптимизма на мировых рынках. Фондовые рынки 8 февраля поднялись до рекордных значений в истории в связи с прогрессом в вакцинации от коронавируса. Непосредственной причиной для повышения на рынках стала программа помощи экономике США. Конгресс США близок к утверждению плана президента Джо Байдена на сумму 1,9 млрд долларов.

Денежные вливания в экономику рассматривались как основная причина для роста биткойна в 2020 году. По оценкам МВФ, правительства вложили почти 14 триллионов долларов в финансовую поддержку для борьбы с пандемией коронавируса.

Часть этих денег пошла на финансовые рынки, в результате чего начали надуваться пузыри. Биткойн стал одним из активов, которые больше всего выиграли от избытка денег. Morgan Stanley связывал ценовой рывок криптовалют в 2020 году с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику.

Еще одним пузырем на рынке называют акции Tesla, которые за 2020 год выросли более чем 700%. При этом компания произвела всего 500 тысяч автомобилей – ничтожно малое количество по сравнению с другими производителями. К примеру, Toyota выпустила 9,5 млн автомобилей. При этом капитализация Tesla более чем втрое превышает рыночную стоимость Toyota.

Рискованное вложение

Биткойн появился в 2011 году и с тех пор стал самой популярной цифровой валютой. Одной из ее особенностей является ограниченный объем выпуска. Пик внимания к криптовалюте пришелся на 2017 год, когда она подскочила до 20 тысяч долларов. После этого стоимость биткойна упала ниже 10 тысяч долларов, и широкая публика почти утратила к нему интерес.

Его технология была разработана таким образом, чтобы каждые четыре года вдвое сокращать вознаграждение майнеров – шаг, направленный на сдерживание инфляции. В мае 2020 года биткойн подвергся третьему сокращению вдвое, что снизило скорость создания новых монет, ограничив предложение. Это сокращение вдвое дало толчок новому росту биткойна.

Осенью 2020 года некоторые биткойн-инвесторы, в число которых входят ведущие хедж-фонды и управляющие капиталом, делали ставку на то, что виртуальная валюта может вырасти за год до 100 тысяч долларов. Однако эти прогнозы основаны на моделях, которые не учитывают множество данных, среди которых решения правительств.

Непредсказуемые колебания стоимости биткойна, а также риски того, что она подвергнется более жесткому регулированию, сильно снижают привлекательность криптовалюты для денежных расчетов. Власти по всему миру не спешат расставаться с функцией по регулированию денежного обращения. Кроме того, официальные лица периодически делают заявления о том, что с помощью криптовалют финансируется терроризм, что зачастую не лишено оснований.

Илон Маск (Фото: GettyImages)

Законное платежное средство

Всплеск интереса к криптовалюте привел к тому, что центробанки мира начали изучать выпуск собственных цифровых денег. По данным МВФ, сейчас только 40 центральных банков в мире официально имеют право выпускать цифровую валюту.

В Китае уже принято решение о выпуске цифровой валюты для повседневного использования, что является серьезным отходом от традиционной работы мировых финансов.

Центральный банк Китая выпустит для населения цифровой валюты на 10 млн юаней (1,55 млн долларов), которые можно будет использовать во время новогодних праздников по лунному календарю, начиная с четверга.

Понятие цифровой или электронной валюты включает в себя, в частности, криптовалюту (например, биткойн), виртуальную валюту, электронную наличность eCash и другие виды электронных денег.

Однако для того, чтобы считаться законным платежным средством, валюта должна быть доступной для большинства населения. То есть в случае с цифровыми деньгами население должно обладать доступом к "цифровой инфраструктуре" - смартфонам, компьютерам, интернету. А поскольку правительство не может "заставить" граждан обзавестись этими инструментами, электронная валюта едва ли может получить официальный государственный статус.

Криптовалюта в Украине

В 2016 году НБУ начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Однако после завершения проекта никакого решения принято не было, а НБУ продолжает изучать возможность внедрения е-гривны. Кроме того, несколько лет назад в Украине также были предприняты попытки урегулировать обращение криптовалюты. Предлагалось обложить биткойны налогом и легализовать майнинг. Однако законопроекты приняты не были, а обращение криптовалют в Украине, по сути, находится вне правового поля.