Новий рекорд біткойна: чому дорожчає криптовалюта і до чого тут Ілон Маск

Біткойн другий день поспіль оновлює історичні максимуми, збільшившись у вартості до 47,5 тисяч доларів. Безпосередньою причиною стрибка стала заяву компанії Tesla про інвестиції у криптовалюту, однак для зростання є й інші підстави. Про те, чому дорожчає біткойн і чого очікувати від кріптовалюти – у матеріалі РБК-Україна.

Різке зростання біткойна почалося у понеділок, 8 лютого, після того, як Tesla оголосила про вкладення у цифровий актив. Компанія заявила, що купила на 1,5 млрд доларів найпопулярнішої у світі кріптовалюти у межах своєї інвестиційної політики і планує приймати біткойн в якості оплати за автомобілі у найближчому майбутньому.

На новинах від Tesla біткойн злетів більш ніж на 10% – до 43 625 доларів – нового історичного максимуму. Зростання продовжилося й у вівторок, коли біткойн досяг нового рекорду у 47 565 доларів. Стрибок ціни цієї кріптовалюти став найбільш значним з 2017 року. Біткойн подорожчав на 60% з початку цього року після зростання більш ніж на 300% у 2020 році.

Виробник електромобілів оголосив про інвестиції через десять днів після того, як його генеральний директор Ілон Маск додав тег #bitcoin на своїй сторінці профілю у Twitter, що призвело до зростання біткойна у цей день на 14%.

Маск відомий своїми коментарями у Twitter, які змінюють ринкову вартість акцій і валют. Він і раніше заявляв про інтерес до криптовалюти. "Біткойн майже так само гарний, як паперові гроші", – заявив він у грудні 2020 року.

Історичний момент

Рішення Tesla про інвестиції може стати сигналом того, що криптовалюта стає надійним засобом вкладень для більш широкого кола покупців.

"Це поворотний момент для нашого погляду на цифрові валюти. З цього моменту біткойн буде дійсно розглядатися як актив, доступний для вибору керуючими активами у своїх портфелях", – сказав Дзюніті Ісікава, валютний стратег IG Securities у Токіо, якого цитує агентство Reuters.

Втім, про зміну статусу біткойну говорилися і раніше. Зростання на початку 2021 року відбувався на тлі повідомлень про те, що інституційні інвестори почали активно купувати криптовалюту, розглядаючи її як засіб захисту від інфляції і для отримання прибутку, якщо вона отримає більш широке поширення.

Бульбашки на ринку

Зростання біткойну відбувається на тлі оптимізму на світових ринках. Фондові ринки 8 лютого піднялися до рекордних значень в історії у зв'язку з прогресом в вакцинації від коронавірусу. Безпосередньою причиною для підвищення на ринках стала програма допомоги економіці США. Конгрес США близький до затвердження плану президента Джо Байдена на суму 1,9 млрд доларів.

Грошові вливання в економіку розглядалися як основна причина для зростання біткойну у 2020 році. За оцінками МВФ, уряди вклали майже 14 трильйонів доларів у фінансову підтримку для боротьби з пандемією коронавіруса.

Частина цих грошей пішла на фінансові ринки, у результаті чого почали надуватися бульбашки. Біткойн став одним з активів, які найбільше виграли від надлишку грошей. Morgan Stanley пов'язував ціновий ривок криптовалют у 2020 році з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку.

Ще однією бульбашкою на ринку називають акції Tesla, які за 2020 рік зросли більш ніж 700%. При цьому компанія виробила 500 тисяч автомобілів – мізерно мала кількість у порівнянні з іншими виробниками. Наприклад, Toyota випустила 9,5 млн автомобілів. При цьому капіталізація Tesla більш ніж втричі перевищує ринкову вартість Toyota.

Ризиковане вкладення

Біткойн з'явився у 2011 році й з тих пір став найпопулярнішою цифровою валютою. Однією з її особливостей є обмежений обсяг випуску. Пік уваги до криптовалюти припав на 2017 рік, коли вона підскочила до 20 тисяч доларів. Після цього вартість біткойна впала нижче 10 тисяч доларів, і широка публіка майже втратила до нього інтерес.

Його технологія була розроблена таким чином, щоб кожні чотири роки вдвічі скорочувати винагороду майнерам – крок, спрямований на стримування інфляції. У травні 2020 року біткойн піддався третьому скороченню вдвічі, що знизило швидкість створення нових монет, обмеживши пропозицію. Це скорочення вдвічі дало поштовх новому зростанню біткойну.

Восени 2020 року деякі біткойн-інвестори, в число яких входять провідні хедж-фондів, що управляють капіталом, робили ставку на те, що віртуальна валюта може зрости за рік до 100 тисяч доларів. Однак ці прогнози засновані на моделях, які не враховують безліч даних, серед яких рішення урядів.

Непередбачувані коливання вартості биткойна, а також ризики того, що вона зазнає більш жорсткого регулювання, сильно знижують привабливість кріптовалюти для грошових розрахунків. Влада по всьому світу не поспішає розлучатися з функцією регулювання грошового обігу. Крім того, офіційні особи періодично роблять заяви про те, що з допомогою криптовалют фінансується тероризм, що часто не позбавлене підстав.

Ілон Маск (Фото: GettyImages)

Законний платіжний засіб

Сплеск інтересу до криптовалюти призвів до того, що центробанки світу почали вивчати випуск власних цифрових грошей. За даними МВФ, зараз тільки 40 центральних банків у світі офіційно мають право випускати цифрову валюту.

У Китаї вже прийнято рішення про випуск цифрової валюти для повсякденного використання, що є серйозним відходом від традиційної роботи світових фінансів.

Центральний банк Китаю випустить для населення цифрової валюти на 10 млн юанів (1,55 млн доларів), які можна буде використати під час новорічних свят за місячним календарем, починаючи з четверга.

Поняття цифрової або електронної валюти включає в себе, зокрема, криптовалюту (наприклад, біткойн), віртуальну валюту, електронну готівку eCash та інші види електронних грошей.

Однак для того, щоб вважатися законним платіжним засобом, валюта має бути доступною для більшості населення. Тобто у випадку з цифровими грошима населення має володіти доступом до "цифрової інфраструктури" – смартфонів, комп'ютерів, інтернету. А оскільки уряд не може "примусити" громадян обзавестися цими інструментами, електронна валюта не зможе отримати офіційний державний статус.

Криптовалюта в Україні

У 2016 році НБУ почав дослідницький проект для можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати трансакційні витрати на переведення грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

Однак після завершення проекту ніякого рішення прийнято не було, а НБУ продовжує вивчати можливість впровадження е-гривні. Крім того, кілька років тому в Україні також були зроблені спроби врегулювати обіг кріптовалюти. Пропонувалося обкласти біткойни податком і легалізувати майнінг. Однак законопроекти не були ухвалені, а обіг криптовалют в Україні, по суті, знаходиться поза межами правового поля.