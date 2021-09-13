На 15% прирост COVID-больных. Какими последствиями для Израиля обернулось паломничество хасидов в Умань

Эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман о том, какими последствиями для Израиля обернулось паломничество хасидов в Умань.

Статистика заболеваемости по Украине вызывает много вопросов. Вот, например, за 9 сентября, данные взяты с сайта Минздрава Украины: за сутки выявлено 3615 зараженных, 76 человек скончались. Проведено разными способами 60981 тест. Можно сравнить с израильскими цифрами: За сутки выявлено 7,813 зараженных. Умерли 57 человек. За последние сутки проведены 134778 тестов.

Выходит, что в стране, где народу живет в четыре раза больше, ситуация с COVID лучше? Это невозможно статистически. Судя по всему, дело в количестве и качестве тестов. С вакцинацией все еще хуже.

Правительство Украины предприняло титанические усилия, в страну завезены вакцины в достаточном количестве, но темпы кампании не очень впечатляют — полностью вакцинировано двумя дозами около 11% населения. Логистические проблемы в Украине решены, но пока не удается убедить людей — идти и прививаться. И это вызывает огромную тревогу. Для сравнения, в том же Израиле уже ТРЕТЬЕЙ дозой привито больше 30 процентов от населения.

Зато, судя по всему, в Украине преуспевает "черный рынок" документов — в частности, поддельных сертификатов о вакцинации. Подтвердилось это совершенно неожиданным образом и приобрело уже международный резонанс: в Израиль сейчас возвращаются паломники из Умани и уже сотни человек задержаны по подозрению в предъявлении фальшивых результатов проверок.

Причины этого и источники фальшивок сейчас расследуются, но около 15 процентов паломников, вернувшихся из Украины, оказались заражены коронавирусом. По данным израильского управления иммиграции и населения, могилу еврейского праведника в Умани в этом году посетили около 30 тысяч человек. По возвращении у нескольких тысяч из них был выявлен коронавирус.

Каким же образом все они попали в самолеты при посадке в украинских аэропортах? Всем этим людям на родине грозит обвинение в "распространении опасной болезни" (есть такая статья в израильском Уголовном кодексе) и подделке документов. Но сначала их, под усиленной охраной помещают в "коронаотели" — специальные изоляторы, где они должны пройти двухнедельный карантин. Даже премьер-министр Беннет уже высказался в том духе, что к ним надо применять "самые жесткие меры".

Власти государства Израиль, как могли, пытались это предотвратить. Среди паломников проводилась агитация, не ездить в этом году в Умань. Но надо знать, кто такие "брацлавские хасиды", среди которых считается едва ли не самым главным событием в жизни — посетить могилу их праведника ("цадика") рабби Нахмана.

Усилиями правительств Украины и Израиля в Умани была организована система тестирования, для работы в которой Израиль отправил 70 опытных медработников. Руководил этим уполномоченный по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса правительства Израиля, профессор Салман Зарка. Увы, система не справилась с наплывом десятков тысяч людей. Гигантские очереди, скопления тысяч человек и долгое ожидание результатов проверок. В итоге часть хасидов, вероятно, решила воспользоваться поддельными сертификатами.

Разумеется, низкий уровень вакцинации украинцев, большое количество носителей вируса и большая скученность людей в Умани привела к массовому заражению. К тому же, отношение ортодоксальных иудеев к вакцинации сложное — часть авторитетных раввинов (адморов) ее поддержала, часть проигнорировала. И к сожалению, украинские власти не запретили посещение страны непривитыми израильтянами.

Тревожная реакция израильских властей на происходящее вполне понятна — Израиль только начал выбираться из очередной волны коронавируса, которую проходил очень тяжело. В день выявляли по 10 тысяч заболевших, умирали десятки человек. Больничные отделения были переполнены тяжелыми пациентами. И добавить к этому еще несколько тысяч зараженных, прибывающих из Украины – это дополнительная нагрузка на национальную систему здравоохранения и большой шаг назад.

Эксперты Первого медицинского центра Тель-Авива говорили уже не раз и не два: только вакцинация пока остается единственным средством борьбы с пандемией. Привитые меньше заражаются, легче болеют и крайне редко умирают от коронавируса. Но и вакцинация не является панацеей. Прививка не гарантирует 100% защиту от коронавируса, а лишь снижает вероятность заболевания и спасает от тяжелого течения болезни и летального исхода. И хоть эффективность вакцины весьма высока, по-прежнему, актуальны все требования: дистанция, маски, гигиена и избегание больших скоплений людей.

Как видно из сложившейся ситуации, для коронавируса мир остается глобальным, и проблемы одной страны неизменно сказываются не только на сопредельных, но и весьма отдаленных государствах. Все это, несомненно, требует координации на уровне правительств, представителей медицинского сообщества и всех людей. И каждый должен помнить о своей ответственности. Поэтому призываем вас: прививайтесь, соблюдайте правила социальной дистанции и личной гигиены, берегите себя и своих близких!