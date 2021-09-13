На 15% приріст COVID-хворих. Якими наслідками для Ізраїлю обернулося паломництво хасидів до Умані

Експерт в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман про те, якими наслідками для Ізраїлю обернулося паломництво хасидів до Умані.

Статистика захворюваності по Україні викликає багато питань. Ось, наприклад, за 9 вересня, дані взяті з сайту МОЗ України: за добу виявлено 3615 заражених, 76 осіб померли. Проведено різними способами 60981 тест. Можна порівняти з ізраїльськими цифрами: за добу виявлено 7,813 заражених. Померли 57 осіб. За останню добу проведено 134778 тестів.

Виходить, що в країні, де народу живе в чотири рази більше, ситуація з COVID краще? Це неможливо статистично. Судячи з усього, справа в кількості і якості тестів. З вакцинацією все ще гірше.

Уряд України зробив титанічні зусилля, в країну завезені вакцини в достатній кількості, але темпи кампанії не дуже вражають — повністю вакциновано двома дозами близько 11%населення. Логістичні проблеми в Україні вирішені, але поки не вдається переконати людей — йти й робити щеплення. І це викликає величезну тривогу. Для порівняння, в тому ж Ізраїлі вже третьою дозою щеплено понад 30 відсотків від населення.

Зате, судячи з усього, в Україні процвітає "чорний ринок" документів — зокрема, підроблених сертифікатів про вакцинацію. Підтвердилося це абсолютно несподіваним чином і набуло вже міжнародного резонансу: в Ізраїль зараз повертаються паломники з Умані і вже сотні людей затримані за підозрою в пред'явленні фальшивих результатів перевірок.

Причини цього і джерела фальшивок зараз розслідуються, але близько 15 відсотків паломників, які повернулися з України, виявилися заражені коронавірусом. За даними ізраїльського управління імміграції та населення, могилу єврейського праведника в Умані цього року відвідали близько 30 тисяч осіб. Після повернення у кількох тисяч з них був виявлений коронавірус.

Яким же чином всі вони потрапили в літаки при посадці в українських аеропортах? Всім цим людям на батьківщині загрожує звинувачення в "поширенні небезпечної хвороби" (є така стаття в ізраїльському Кримінальному кодексі) і підробці документів. Але спочатку їх, під посиленою охороною поміщають в "коронаотелі" — спеціальні ізолятори, де вони повинні пройти двотижневий карантин. Навіть прем'єр-міністр Беннет вже висловився в тому дусі, що до них треба застосовувати "найжорсткіші заходи".

Влада держави Ізраїль, як могла, намагалася цьому запобігти. Серед паломників проводилася агітація, не їздити цього року в Умань. Але треба знати, хто такі "брацлавські хасиди", серед яких вважається чи не найголовнішою подією в житті — відвідати могилу їхнього праведника ("цадика") Раббі Нахмана.

Зусиллями урядів України та Ізраїлю в Умані була організована система тестування, для роботи в якій Ізраїль відправив 70 досвідчених медпрацівників. Керував цим Уповноважений з питань боротьби з епідемією коронавірусу уряду Ізраїлю, професор Салман Зарка. На жаль, система не впоралася з напливом десятків тисяч людей. Гігантські черги, скупчення тисяч людей і довге очікування результатів перевірок. У підсумку частина хасидів, ймовірно, вирішила скористатися підробленими сертифікатами.

Зрозуміло, низький рівень вакцинації українців, велика кількість носіїв вірусу і велика скупченість людей в Умані призвела до масового зараження. До того ж, ставлення ортодоксальних іудеїв до вакцинації складне — частина авторитетних рабинів (адморів) її підтримала, частина проігнорувала. І на жаль, українська влада не заборонила відвідування країни нещепленими ізраїльтянами.

Тривожна реакція ізраїльської влади на те, що відбувається цілком зрозуміла — Ізраїль тільки почав вибиратися з чергової хвилі коронавірусу, яку проходив дуже важко. У день виявляли по 10 тисяч хворих, вмирали десятки людей. Лікарняні відділення були переповнені важкими пацієнтами. І додати до цього ще кілька тисяч заражених, які прибувають з України – це додаткове навантаження на національну систему охорони здоров'я і великий крок назад.

Експерт Першого медичного центру Тель-Авіва говорили вже не раз і не два: тільки вакцинація поки залишається єдиним засобом боротьби з пандемією. Щеплені менше заражаються, легше хворіють і вкрай рідко вмирають від коронавірусу. Але і вакцинація не є панацеєю. Щеплення не гарантує 100% захист від коронавірусу, а лише знижує ймовірність захворювання і рятує від тяжкого перебігу хвороби і летального результату. І хоч ефективність вакцини досить висока, як і раніше, актуальні всі вимоги: дистанція, маски, гігієна і уникнення великих скупчень людей.

Як видно з ситуації, що склалася, для коронавірусу світ залишається глобальним, і проблеми однієї країни незмінно позначаються не тільки на суміжних, але і вельми віддалених державах. Все це, безсумнівно, вимагає координації на рівні урядів, представників медичної спільноти й всіх людей. І кожен повинен пам'ятати про свою відповідальність. Тому закликаємо вас: прищеплюйтеся, дотримуйтесь правил соціальної дистанції та особистої гігієни, бережіть себе і своїх близьких!