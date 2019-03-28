Новые сферы влияния: что происходит вокруг корпорации "Сварог Вест Груп"

По словам депутата Хмельницкой облрады, агробизнесмена Николая Дячука, заинтересованность в покупке "Сварога" проявили несколько лидеров аграрного рынка, которые сейчас активно наращивают свои земельные банки.

"Топы рассказывают о "МХП". По моему мнению, прекрасная и перспективная компания. Также потенциальным покупателем был Косюк (Юрий Косюк - основатель и мажоритарный акционер аграрного холдинга "МХП", - ред.), а теперь уже упоминают Герегу (Александр Герега, - ред.) и Бахматюка (Олег Бахматюк - один из основателей группы компаний "Укрлендфарминг", - ред.). Сильные бизнесмены, мощные, весь бизнес имеет развитие и прибыльность. Работники на сухарях не сидят, кредиторы не рвут, есть порядок и дисциплина, есть развитие и перспектива. Чем быстрее, тем будет лучше для всех. Печальным является то, что лучшую, перспективную агрокомпанию уничтожили!", - сообщает он.

Как известно, мажоритарными акционерами корпорации "Сварог Вест Групп" являются политики братья Александр и Сергей Буряки. В 2013 году они уже продали основной (на тот момент) актив – банк "Брокбизнесбанк" одиозному олигарху Сергею Курченко.

По поводу того, что вызвало у них желание продать "Сварог", существует несколько мнений. Во-первых, в последнее время у "Сварога" наблюдались сложности с расчетами с кредиторами. Одному из них, официальному поставщику техники John Deer, компании "Агротек" в марте 2019 года пришлось с судебными приставами изымать у одного из предприятий "Сварога" свою технику прямо в поле.

Также в конце 2017 года Генеральной прокуратурой Украины было инициировано уголовное производство, согласно которому ряд компаний "Сварога", а также менеджмент холдинга, подозреваются в возможном уклонении от уплаты налогов и участии в незаконных финансовых махинациях с целью обогащения. Холдинг уже частично провел отчуждение активов в пользу третьих лиц, но, безусловно, серьезного покупателя привлечет продажа всей группы компаний.

В то же время менеджмент холдинга направляет все усилия на поддержание репутации холдинга на рынке. Так, в своем интервью глава Совета директоров Николай Агарков заявил, что существенные проблемы с обеспечением компании семенами, агрохимией и удобрениями на весеннюю посевную 2019 года были решены.

Так или иначе, с учетом того, что "Сварог" был и остается крупным игроком на рынке, его продажа может вызвать перестановку сил и сфер влияния в аграрном секторе Украины.